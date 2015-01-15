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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 228229230231>
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:28

Вкладчик1234
Виглядає провдопудобно, але є питання - більшість управляючих, яки тримають бабки в бондах, чи вони не прийдуть до такого ж самого висновку?

І чи вони не ззіллють всі бонди і не війдуть в госкрипту? Який сенс тримати бонди, які постійно втрачають в фіаті?

До чого може привести масовий злив бондів? І вхід в крипту?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:38

  change_pm написав:Вкладчик1234
Виглядає провдопудобно, але є питання - більшість управляючих, яки тримають бабки в бондах, чи вони не прийдуть до такого ж самого висновку?

І чи вони не ззіллють всі бонди і не війдуть в госкрипту? Який сенс тримати бонди, які постійно втрачають в фіаті?

До чого може привести масовий злив бондів? І вхід в крипту?

Своим дадут перевернуться через какое-нибудь РЕПО, имхо
Или как-то конвертируют в SDR, что недоступно пересичным

Пересичные останутся с олдскульными облигами, и прочими бумажками - а ылита выйдет в "новые дивные крипто-фантики"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:40

  change_pm написав:
  flyman написав:якщо не знаєш що робить з баблом - найми фінансового консультанта.
Моя ж думка досить примітивна: не створювати зайвих проблем і ускладнень.
От не розумію, навіщо тобі нерухомість в США, за океаном, і в UK? В чому фішка?
Деверсифікація якась не зрозуміла.

Не знаю, що робити, якщо продати нерухомість, де наразі без проблем можна косити 10% пасивного доходу?

Діверсіфай вигладав проста - англосаксонські країни, дохід в ВКВ.

якщо 10% у ВКВ, тоді можна
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:49

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:У мене усє бабло біле, я легко і просто свіфтом все перекидаю... - ураз...

удва - навіщо мені 2 чи 3 квартири в Хурмє?

утри - чьо там у евреїв, беруть не еврєїв на руководящі ролі в Трансформаціях бузінесов?

15-20 куе плотють? Чьо з податками при такій з.п.? Будуть плотити песнії не єврею, якшо років 5 плотити "нетоньяху" податки?

то ти в нас менеждер з трансформації бізнесоу :shock:

і платять, як у Києві Фейслеса: 15-20 куїв в місяць! Афігеть, дайтє мнє два.

Бро, це я надихнувся тобою і підняв рейт на хх% ))))

Ось чекаю, хто заплотить... а то Жорік, Йелен і усі ці діла, бабок морє, а манюпасу щось особливо не перепадає... :(

ти ж писав, що не клює на новий рейт...

та і не знаю, піемам зі змін, може воно заходить ліпше діджіталізація, дефай, блокчейн, смартконтракт ... в мене чим далі, тим виглядає все складніше і крім прокарстинації ніяких почутів не викликає... тільки розуміння, що за 100К гривень буде один рівень а за 100Куе рівнем вище.

Я от навіть не знаю, напоркуа тобі воно то все, якщо є 1куе пасивного доходу і можна ... багато чого можна. Якщо вна неньці можна жити на 125уїв а часом і на 100, то на 1куе ... я б навіть не парився шукати роботу з іншими рейтами, мабуть... а може б і шукав ... все одно 100у.е. та якби вистачає

З.І.
Пишуть он знову твої UK агентства: Rate - 60 euro per hour max. 6 month project
Минулого року теж цікаве кіно було з німцями: 60 це у нас, в ковідному ФРН, а вам незалежаним може 30. Нах-нах, дискримінаторів. Так що шукайте далі панове. Індія велика.

З.З.І.
власне, підняв не на 15..20% куїв, а на 15..20 відсотків (процентів) ..
С - скромність


не встиг написати, ще одне пісьмо щастя
80 - 100.000.000 VNĐ/năm
Hà Nội/HCM về Đà Nẵng.

я так думаю, що це докуя в"єтнамських грошей в Ханої/Хошиміні або Данангу,
опа, уже базовий В"єтнамський вивчив.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 15:55

  change_pm написав:Вкладчик1234
Виглядає провдопудобно, але є питання - більшість управляючих, яки тримають бабки в бондах, чи вони не прийдуть до такого ж самого висновку?

І чи вони не ззіллють всі бонди і не війдуть в госкрипту? Який сенс тримати бонди, які постійно втрачають в фіаті?

До чого може привести масовий злив бондів? І вхід в крипту?

я зрозумів, чого ти під протекторат королеви прагнеш,
думаєш, що попадеш до щасливчиків?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 16:15

  Вкладчик1234 написав:
  change_pm написав:Вкладчик1234
Виглядає провдопудобно, але є питання - більшість управляючих, яки тримають бабки в бондах, чи вони не прийдуть до такого ж самого висновку?

І чи вони не ззіллють всі бонди і не війдуть в госкрипту? Який сенс тримати бонди, які постійно втрачають в фіаті?

До чого може привести масовий злив бондів? І вхід в крипту?

Своим дадут перевернуться через какое-нибудь РЕПО, имхо
Или как-то конвертируют в SDR, что недоступно пересичным

Пересичные останутся с олдскульными облигами, и прочими бумажками - а ылита выйдет в "новые дивные крипто-фантики"

Панімаїш, що я не пойму - це нафіга іліті хфантики?
Ну, тобто вони і так власники всього, нафіга їм віртуально багатіти у вигляді хфантиків...

зі. може я проста тупий?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 16:17

  flyman написав:
  change_pm написав:Вкладчик1234
Виглядає провдопудобно, але є питання - більшість управляючих, яки тримають бабки в бондах, чи вони не прийдуть до такого ж самого висновку?

І чи вони не ззіллють всі бонди і не війдуть в госкрипту? Який сенс тримати бонди, які постійно втрачають в фіаті?

До чого може привести масовий злив бондів? І вхід в крипту?

я зрозумів, чого ти під протекторат королеви прагнеш,
думаєш, що попадеш до щасливчиків?

Просто хочу прєклоніть калено перед білою людиною :mrgreen:

Імхо, якщо що, то я готуюсь до виживання, готовий йти в портізони...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 16:26

  flyman написав:ти ж писав, що не клює на новий рейт...

Так і є, поки руху немає, але я "загорівся" )))

  flyman написав:та і не знаю, піемам зі змін, може воно заходить ліпше діджіталізація, дефай, блокчейн, смартконтракт ... в мене чим далі, тим виглядає все складніше і крім прокарстинації ніяких почутів не викликає... тільки розуміння, що за 100К гривень буде один рівень а за 100Куе рівнем вище.

Ні, це я не даганяю... Але імхо для цього є спеціальні люди, які розкажуть, покажуть і перекладуть на людську )))
  flyman написав:Я от навіть не знаю, напоркуа тобі воно то все, якщо є 1куе пасивного доходу і можна ... багато чого можна. Якщо вна неньці можна жити на 125уїв а часом і на 100, то на 1куе ... я б навіть не парився шукати роботу з іншими рейтами, мабуть... а може б і шукав ... все одно 100у.е. та якби вистачає

По перше, а що робити в 40 років? Мені робота подобається, надихає, дозволяє зрозуміти, шо я не ідійот ))))

По-друге, безпека. Уяви у тебе завтра якась хе..ня зі здоров"ям і треба 150 куе, інакще через 6 місяців-рік - туту...
Чьо будєш робти, коли бабла нема?

По-третє, хочу мати уешки на випадок, якщо дитина захоче і буде мати натхнення на "оксфорд". Хочу просто витягнути 100 куе на навчання і навіть не скривитись...

А в тебе які плани на освіту дітей?
  flyman написав:З.І.
Пишуть он знову твої UK агентства: Rate - 60 euro per hour max. 6 month project
Минулого року теж цікаве кіно було з німцями: 60 це у нас, в ковідному ФРН, а вам незалежаним може 30. Нах-нах, дискримінаторів. Так що шукайте далі панове. Індія велика.

З.З.І.
власне, підняв не на 15..20% куїв, а на 15..20 відсотків (процентів) ..
С - скромність


не встиг написати, ще одне пісьмо щастя
80 - 100.000.000 VNĐ/năm
Hà Nội/HCM về Đà Nẵng.

я так думаю, що це докуя в"єтнамських грошей в Ханої/Хошиміні або Данангу,
опа, уже базовий В"єтнамський вивчив.

Слухай, поїхав би вже по роботі в Азію, трудовий турізьм і розуміння, чи зайде тобі Азія чи ні...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 16:43

  change_pm написав:
  Вкладчик1234 написав:
  change_pm написав:Вкладчик1234
Виглядає провдопудобно, але є питання - більшість управляючих, яки тримають бабки в бондах, чи вони не прийдуть до такого ж самого висновку?

І чи вони не ззіллють всі бонди і не війдуть в госкрипту? Який сенс тримати бонди, які постійно втрачають в фіаті?

До чого може привести масовий злив бондів? І вхід в крипту?

Своим дадут перевернуться через какое-нибудь РЕПО, имхо
Или как-то конвертируют в SDR, что недоступно пересичным

Пересичные останутся с олдскульными облигами, и прочими бумажками - а ылита выйдет в "новые дивные крипто-фантики"

Панімаїш, що я не пойму - це нафіга іліті хфантики?
Ну, тобто вони і так власники всього, нафіга їм віртуально багатіти у вигляді хфантиків...

зі. може я проста тупий?

Чтоб как-то легитимировать свою власть.
1. У ылиты есть фантики и собственность
2. У пересичного нет
3. Чтоб пересичному что-то получить - ему нужны фантики. Более того - ему нужны фантики, даже если он ничего не хочет получить, - он по-умолчанию "должен плотить нологи"
4. Соответственно пересичный работает на ылиту за фантики (ну или продаёт почку, или "делает приятно" иначе)

Наличие фантиков - это кагбэ барьер, который отделяет пересичных от ылиты. Который заставляет их тратить всю жизнь на кредиты, бетонные коробки и т.д., - пока ылиты строит 10м заборы в Конче-Заспе
Если пересчиный не будет ограничен количеством фантиков - он же тоже захочет дворец в Конче за 10м забором? И машину хорошую, и Мальдивы, и т.д. А зачем это нужно ылите? Кто будет работать?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 05 лип, 2021 16:44, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 16:44

  change_pm написав:
  flyman написав:ти ж писав, що не клює на новий рейт...

Так і є, поки руху немає, але я "загорівся" )))

  flyman написав:та і не знаю, піемам зі змін, може воно заходить ліпше діджіталізація, дефай, блокчейн, смартконтракт ... в мене чим далі, тим виглядає все складніше і крім прокарстинації ніяких почутів не викликає... тільки розуміння, що за 100К гривень буде один рівень а за 100Куе рівнем вище.

Ні, це я не даганяю... Але імхо для цього є спеціальні люди, які розкажуть, покажуть і перекладуть на людську )))
  flyman написав:Я от навіть не знаю, напоркуа тобі воно то все, якщо є 1куе пасивного доходу і можна ... багато чого можна. Якщо вна неньці можна жити на 125уїв а часом і на 100, то на 1куе ... я б навіть не парився шукати роботу з іншими рейтами, мабуть... а може б і шукав ... все одно 100у.е. та якби вистачає

По перше, а що робити в 40 років? Мені робота подобається, надихає, дозволяє зрозуміти, шо я не ідійот ))))

По-друге, безпека. Уяви у тебе завтра якась хе..ня зі здоров"ям і треба 150 куе, інакще через 6 місяців-рік - туту...
Чьо будєш робти, коли бабла нема?

По-третє, хочу мати уешки на випадок, якщо дитина захоче і буде мати натхнення на "оксфорд". Хочу просто витягнути 100 куе на навчання і навіть не скривитись...

А в тебе які плани на освіту дітей?
  flyman написав:З.І.
Пишуть он знову твої UK агентства: Rate - 60 euro per hour max. 6 month project
Минулого року теж цікаве кіно було з німцями: 60 це у нас, в ковідному ФРН, а вам незалежаним може 30. Нах-нах, дискримінаторів. Так що шукайте далі панове. Індія велика.

З.З.І.
власне, підняв не на 15..20% куїв, а на 15..20 відсотків (процентів) ..
С - скромність


не встиг написати, ще одне пісьмо щастя
80 - 100.000.000 VNĐ/năm
Hà Nội/HCM về Đà Nẵng.

я так думаю, що це докуя в"єтнамських грошей в Ханої/Хошиміні або Данангу,
опа, уже базовий В"єтнамський вивчив.

Слухай, поїхав би вже по роботі в Азію, трудовий турізьм і розуміння, чи зайде тобі Азія чи ні...

був у Китаї - не то, був у Землі Обітованій - другий раз не тягне.

мені може зайти там де будуть раді, а не там де параноя


от ще "цікава" співбесіда була,
відмовив, так як здоров"я дорожче, навіть якби пропонували 15..20Куїв

щодо сотні К баксів на Оксфорди і ще більше, якщо щось там крякне ... не розумію, думаєш Оксфорд дитину включить до иліти світу, чи якщо там серйозно крякне, чи вистачить, а якщо і вистачить то чи на довго і чи захочеш ти так... а загалом тре вести себе так, щоб не крякало...

щодо роботи, де ти себе відчуваєш не ідійотом... не знаю, в ойті чим далі тим все складніше, і тим більше почуваєшся ідійотом ... в якийсь момент все стане настільки складно, що не буде стільки вумних щоб то все хоча би підтримувати...велкам ту Ідіократія.

Хоча бригадиром (піемом по трансформації овноблоків в овнобетонометри) на будові в Анталії серед Джашмудів можна почуватися Енштейном.

це саме стосується людей які розкажуть і покажуть, ага-ага, нє як забити молотком цвях то так, але не думаю, що от так зразу тобі хтось прийде та розкаже як на Солідіті херячити смарт контракти поверх шиттокенів по верху овноефіра :mrgreen:
flyman
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