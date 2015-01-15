Додано: Пон 05 лип, 2021 12:49

change_pm написав: flyman написав: change_pm написав: У мене усє бабло біле, я легко і просто свіфтом все перекидаю... - ураз...



удва - навіщо мені 2 чи 3 квартири в Хурмє?



утри - чьо там у евреїв, беруть не еврєїв на руководящі ролі в Трансформаціях бузінесов?



15-20 куе плотють? Чьо з податками при такій з.п.? Будуть плотити песнії не єврею, якшо років 5 плотити "нетоньяху" податки? У мене усє бабло біле, я легко і просто свіфтом все перекидаю... - ураз...удва - навіщо мені 2 чи 3 квартири в Хурмє?утри - чьо там у евреїв, беруть не еврєїв на руководящі ролі в Трансформаціях бузінесов?15-20 куе плотють? Чьо з податками при такій з.п.? Будуть плотити песнії не єврею, якшо років 5 плотити "нетоньяху" податки?

то ти в нас менеждер з трансформації бізнесоу



і платять, як у Києві Фейслеса: 15-20 куїв в місяць! Афігеть, дайтє мнє два. то ти в нас менеждер з трансформації бізнесоуі платять, як у Києві Фейслеса:Афігеть, дайтє мнє два.

Бро, це я надихнувся тобою і підняв рейт на хх% ))))



Ось чекаю, хто заплотить... а то Жорік, Йелен і усі ці діла, бабок морє, а манюпасу щось особливо не перепадає... Бро, це я надихнувся тобою і підняв рейт на хх% ))))Ось чекаю, хто заплотить... а то Жорік, Йелен і усі ці діла, бабок морє, а манюпасу щось особливо не перепадає...

ти ж писав, що не клює на новий рейт...та і не знаю, піемам зі змін, може воно заходить ліпше діджіталізація, дефай, блокчейн, смартконтракт ... в мене чим далі, тим виглядає все складніше і крім прокарстинації ніяких почутів не викликає... тільки розуміння, що за 100К гривень буде один рівень а за 100Куе рівнем вище.Я от навіть не знаю, напоркуа тобі воно то все, якщо є 1куе пасивного доходу і можна ... багато чого можна. Якщо вна неньці можна жити на 125уїв а часом і на 100, то на 1куе ... я б навіть не парився шукати роботу з іншими рейтами, мабуть... а може б і шукав ... все одно 100у.е. та якби вистачаєЗ.І.Пишуть он знову твої UK агентства: Rate - 60 euro per hour max. 6 month projectМинулого року теж цікаве кіно було з німцями: 60 це у нас, в ковідному ФРН, а вам незалежаним може 30. Нах-нах, дискримінаторів. Так що шукайте далі панове. Індія велика.З.З.І.власне, підняв не на 15..20% куїв, а на 15..20 відсотків (процентів) ..С - скромністьне встиг написати, ще одне пісьмо щастя80 - 100.000.000 VNĐ/nămHà Nội/HCM về Đà Nẵng.я так думаю, що це докуя в"єтнамських грошей в Ханої/Хошиміні або Данангу,опа, уже базовий В"єтнамський вивчив.