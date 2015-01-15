flyman написав:
щодо роботи, де ти себе відчуваєш не ідійотом... не знаю, в ойті чим далі тим все складніше, і тим більше почуваєшся ідійотом ... в якийсь момент все стане настільки складно, що не буде стільки вумних щоб то все хоча би підтримувати
...велкам ту Ідіократія.
Кстаті ДА! Вважаю це найбільшим ризиком цивілізації...
Одна до речі з причин, чому у нас до сих пір немає термоядрйоних реакторів чи якихось енергетичних революції... і чому повєстка денна - це зелена енергетика... попроще і легше обслусговувати...
flyman написав:
це саме стосується людей які розкажуть і покажуть, ага-ага, нє як забити молотком цвях то так, але не думаю, що от так зразу тобі хтось прийде та розкаже як на Солідіті херячити смарт контракти поверх шиттокенів по верху овноефіра
Что?
Це ти до кого кажеш???!!!