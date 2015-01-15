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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 05 лип, 2021 17:15
flyman написав:
щодо роботи, де ти себе відчуваєш не ідійотом... не знаю, в ойті чим далі тим все складніше, і тим більше почуваєшся ідійотом ... в якийсь момент все стане настільки складно, що не буде стільки вумних щоб то все хоча би підтримувати
...велкам ту Ідіократія.
Кстаті ДА! Вважаю це найбільшим ризиком цивілізації...
Одна до речі з причин, чому у нас до сих пір немає термоядрйоних реакторів чи якихось енергетичних революції... і чому повєстка денна - це зелена енергетика... попроще і легше обслусговувати...
flyman написав:
це саме стосується людей які розкажуть і покажуть, ага-ага, нє як забити молотком цвях то так, але не думаю, що от так зразу тобі хтось прийде та розкаже як на Солідіті херячити смарт контракти поверх шиттокенів по верху овноефіра
Что?
Це ти до кого кажеш???!!!
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Додано: Пон 05 лип, 2021 19:03
от ще про Канаду
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а жінка фіна філіпінка
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Додано: Пон 05 лип, 2021 19:18
flyman написав:
от ще про Канаду
з.і.
а жінка фіна філіпінка
Про коронобесие в первом мире
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