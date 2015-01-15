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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 228229230231
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 17:15

  flyman написав:щодо роботи, де ти себе відчуваєш не ідійотом... не знаю, в ойті чим далі тим все складніше, і тим більше почуваєшся ідійотом ... в якийсь момент все стане настільки складно, що не буде стільки вумних щоб то все хоча би підтримувати...велкам ту Ідіократія.

Кстаті ДА! Вважаю це найбільшим ризиком цивілізації...
Одна до речі з причин, чому у нас до сих пір немає термоядрйоних реакторів чи якихось енергетичних революції... і чому повєстка денна - це зелена енергетика... попроще і легше обслусговувати...
  flyman написав:це саме стосується людей які розкажуть і покажуть, ага-ага, нє як забити молотком цвях то так, але не думаю, що от так зразу тобі хтось прийде та розкаже як на Солідіті херячити смарт контракти поверх шиттокенів по верху овноефіра :mrgreen:

Что? :mrgreen: Це ти до кого кажеш???!!!
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 19:03

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

от ще про Канаду

з.і.
а жінка фіна філіпінка
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 20:13

  flyman написав:от ще про Канаду

з.і.
а жінка фіна філіпінка

Відос овно, і авто відоса також...
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 20:16

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

О, про Португалію!

update: 600 євро на 1го, або 900 на сім"ю з двох, ляпота.
Це ж здав кавалірки в Києві, і вуаля, ПМЖ в Португалії в кишені.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 05 лип, 2021 20:57, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 20:18

  flyman написав:був у Китаї - не то, був у Землі Обітованій - другий раз не тягне.

мені може зайти там де будуть раді, а не там де параноя

Флай, як ти помітив, паранойа багато де наразі. Результати параної видно по % ковід смертності..

В Україні більше, в Заливі набагато менше...

Ти був в Гонконзі? Я б там пожив якийсь час, якби не було коронабесія, і не такий високий рент за кв.міліметри :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 20:50

  change_pm написав:
  flyman написав:був у Китаї - не то, був у Землі Обітованій - другий раз не тягне.

мені може зайти там де будуть раді, а не там де параноя

Флай, як ти помітив, паранойа багато де наразі. Результати параної видно по % ковід смертності..

В Україні більше, в Заливі набагато менше...

Ти був в Гонконзі? Я б там пожив якийсь час, якби не було коронабесія, і не такий високий рент за кв.міліметри :mrgreen:

Писав вище, був в Китаї (проїздом через ГК), не то.
Приїзжаєш вна Київ і перше питання: всі вимерли, де люди?
Про клімат мовчу.
flyman
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