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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 05 лип, 2021 17:15
flyman написав:
щодо роботи, де ти себе відчуваєш не ідійотом... не знаю, в ойті чим далі тим все складніше, і тим більше почуваєшся ідійотом ... в якийсь момент все стане настільки складно, що не буде стільки вумних щоб то все хоча би підтримувати
...велкам ту Ідіократія.
Кстаті ДА! Вважаю це найбільшим ризиком цивілізації...
Одна до речі з причин, чому у нас до сих пір немає термоядрйоних реакторів чи якихось енергетичних революції... і чому повєстка денна - це зелена енергетика... попроще і легше обслусговувати...
flyman написав:
це саме стосується людей які розкажуть і покажуть, ага-ага, нє як забити молотком цвях то так, але не думаю, що от так зразу тобі хтось прийде та розкаже як на Солідіті херячити смарт контракти поверх шиттокенів по верху овноефіра
Что?
Це ти до кого кажеш???!!!
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Додано: Пон 05 лип, 2021 19:03
от ще про Канаду
з.і.
а жінка фіна філіпінка
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Додано: Пон 05 лип, 2021 20:13
flyman написав:
от ще про Канаду
з.і.
а жінка фіна філіпінка
Відос овно, і авто відоса також...
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Додано: Пон 05 лип, 2021 20:16
О, про Португалію!
update: 600 євро на 1го, або 900 на сім"ю з двох, ляпота.
Це ж здав кавалірки в Києві, і вуаля, ПМЖ в Португалії в кишені.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 05 лип, 2021 20:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 20:18
flyman написав:
був у Китаї - не то, був у Землі Обітованій - другий раз не тягне.
мені може зайти там де будуть раді, а не там де параноя
Флай, як ти помітив, паранойа багато де наразі. Результати параної видно по % ковід смертності..
В Україні більше, в Заливі набагато менше...
Ти був в Гонконзі? Я б там пожив якийсь час, якби не було коронабесія, і не такий високий рент за кв.міліметри
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Додано: Пон 05 лип, 2021 20:50
change_pm написав: flyman написав:
був у Китаї - не то, був у Землі Обітованій - другий раз не тягне.
мені може зайти там де будуть раді, а не там де параноя
Флай, як ти помітив, паранойа багато де наразі. Результати параної видно по % ковід смертності..
В Україні більше, в Заливі набагато менше...
Ти був в Гонконзі? Я б там пожив якийсь час, якби не було коронабесія, і не такий високий рент за кв.міліметри
Писав вище, був в Китаї (проїздом через ГК), не то.
Приїзжаєш вна Київ і перше питання: всі вимерли, де люди?
Про клімат мовчу.
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