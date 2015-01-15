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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 229230231232
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:27

  flyman написав:О, про Португалію!

update: 600 євро на 1го, або 900 на сім"ю з двох, ляпота.
Це ж здав кавалірки в Києві, і вуаля, ПМЖ в Португалії в кишені.

Флай, це ж 4 рази більше твого баджета вна неньці...

Нащо переплачувати? В мене немає часу той відос дивитись, ти де будеш жити і в чьому з буджетом 600 йоро?
change_pm
 
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