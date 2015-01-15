Флай, це ж 4 рази більше твого баджета вна неньці...
Нащо переплачувати? В мене немає часу той відос дивитись, ти де будеш жити і в чьому з буджетом 600 йоро?
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Додано: Вів 06 лип, 2021 10:27
Флай, це ж 4 рази більше твого баджета вна неньці...
Нащо переплачувати? В мене немає часу той відос дивитись, ти де будеш жити і в чьому з буджетом 600 йоро?
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