RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 229230231232
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:27

  flyman написав:О, про Португалію!

update: 600 євро на 1го, або 900 на сім"ю з двох, ляпота.
Це ж здав кавалірки в Києві, і вуаля, ПМЖ в Португалії в кишені.

Флай, це ж 4 рази більше твого баджета вна неньці...

Нащо переплачувати? В мене немає часу той відос дивитись, ти де будеш жити і в чьому з буджетом 600 йоро?
change_pm
 
Повідомлень: 4144
З нами з: 03.02.16
Подякував: 105 раз.
Подякували: 825 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:50

  change_pm написав:
  flyman написав:О, про Португалію!

update: 600 євро на 1го, або 900 на сім"ю з двох, ляпота.
Це ж здав кавалірки в Києві, і вуаля, ПМЖ в Португалії в кишені.

Флай, це ж 4 рази більше твого баджета вна неньці...

Нащо переплачувати? В мене немає часу той відос дивитись, ти де будеш жити і в чьому з буджетом 600 йоро?

я ж тобі казав, що розраховую на 1куе пасивного доходу
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25273
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1258 раз.
Подякували: 1952 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:58

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:О, про Португалію!

update: 600 євро на 1го, або 900 на сім"ю з двох, ляпота.
Це ж здав кавалірки в Києві, і вуаля, ПМЖ в Португалії в кишені.

Флай, це ж 4 рази більше твого баджета вна неньці...

Нащо переплачувати? В мене немає часу той відос дивитись, ти де будеш жити і в чьому з буджетом 600 йоро?

я ж тобі казав, що розраховую на 1куе пасивного доходу

Йой, точна! В Затоці люблять такі фрази - Візіон 2030 / 2040.

Це в тебе який Віжіон? 2025?
change_pm
 
Повідомлень: 4144
З нами з: 03.02.16
Подякував: 105 раз.
Подякували: 825 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 11:21

  flyman написав:Демократи ще покажуть кузькіну мать, та ідеї чучше.
Як тобі: їжте укріп та петрушку замість м"яса?

Vote democrat (they’re the only chance we’ve got).
Donate to charities and nonprofits.
Help register people to vote.
Help get them to the polls.
Educate yourself on sustainable living and net zero societies.
Consume fewer single-use plastics.
Stop buying stuff from Amazon.
Join a “buy nothing” group.
Use/wear things until they literally fall apart.
Eat less meat and dairy.
Eat more beans and vegetables.
Drive less.
Fly less.
Have fewer children.
Use less water.

Імхо, RTC12 не зацінив би... А у тебе м"ясо в раціоні є? Чи на 125 баксів в місцяь м"яса не наїсися?
  flyman написав:Ще далі думаєш тримати нерухомість в БЛМ?

А что дєлать? Чекаю Трампа, Трамп прийде, пор"ядок нав"єде :mrgreen:
change_pm
 
Повідомлень: 4144
З нами з: 03.02.16
Подякував: 105 раз.
Подякували: 825 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 11:39

  change_pm написав:. А у тебе м"ясо в раціоні є? Чи на 125 баксів в місцяь м"яса не наїсися?

З раціоном нормас, і м"ясо, і млєко, і яйка і каклєти...
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25273
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1258 раз.
Подякували: 1952 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 229230231232
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 719, 720, 721
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
7203 938701
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 11:58
flyman
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 22, 23, 24
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
232 34571
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 лип, 2021 17:52
proftpd66
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 92256
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95910)
06.07.2021 13:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.