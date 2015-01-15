|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 лип, 2021 10:27
flyman написав:
О, про Португалію!
update: 600 євро на 1го
, або 900 на сім"ю з двох, ляпота.
Це ж здав кавалірки в Києві, і вуаля, ПМЖ в Португалії в кишені.
Флай, це ж 4 рази більше твого баджета вна неньці...
Нащо переплачувати? В мене немає часу той відос дивитись, ти де будеш жити і в чьому з буджетом 600 йоро?
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4144
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 825 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 06 лип, 2021 10:50
change_pm написав: flyman написав:
О, про Португалію!
update: 600 євро на 1го
, або 900 на сім"ю з двох, ляпота.
Це ж здав кавалірки в Києві, і вуаля, ПМЖ в Португалії в кишені.
Флай, це ж 4 рази більше твого баджета вна неньці...
Нащо переплачувати? В мене немає часу той відос дивитись, ти де будеш жити і в чьому з буджетом 600 йоро?
я ж тобі казав, що розраховую на 1куе пасивного доходу
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25273
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1258 раз.
- Подякували: 1952 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 06 лип, 2021 10:58
flyman написав:
я ж тобі казав
change_pm написав: flyman написав:
О, про Португалію!
update: 600 євро на 1го
, або 900 на сім"ю з двох, ляпота.
Це ж здав кавалірки в Києві, і вуаля, ПМЖ в Португалії в кишені.
Флай, це ж 4 рази більше твого баджета вна неньці...
Нащо переплачувати? В мене немає часу той відос дивитись, ти де будеш жити і в чьому з буджетом 600 йоро?
, що розраховую на 1куе пасивного доходу
Йой, точна! В Затоці люблять такі фрази - Візіон 2030 / 2040.
Це в тебе який Віжіон? 2025?
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4144
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 825 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 06 лип, 2021 11:21
flyman написав:
Демократи ще покажуть кузькіну мать, та ідеї чучше.
Як тобі: їжте укріп та петрушку замість м"яса
?Vote democrat (they’re the only chance we’ve got).
Donate to charities and nonprofits.
Help register people to vote.
Help get them to the polls.
Educate yourself on sustainable living and net zero societies.
Consume fewer single-use plastics.
Stop buying stuff from Amazon.
Join a “buy nothing” group.
Use/wear things until they literally fall apart.
Eat less meat and dairy.
Eat more beans and vegetables.
Drive less.
Fly less.
Have fewer children.
Use less water.
Імхо, RTC12 не зацінив би... А у тебе м"ясо в раціоні є? Чи на 125 баксів в місцяь м"яса не наїсися?
flyman написав:
Ще далі думаєш тримати нерухомість в БЛМ?
А что дєлать? Чекаю Трампа, Трамп прийде, пор"ядок нав"єде
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4144
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 825 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 06 лип, 2021 11:39
change_pm написав:
. А у тебе м"ясо в раціоні є? Чи на 125 баксів в місцяь м"яса не наїсися?
З раціоном нормас, і м"ясо, і млєко, і яйка і каклєти...
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25273
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1258 раз.
- Подякували: 1952 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7203
|938701
|
|
|232
|34571
|
|
|236
|92256
|
|