Додано: Вів 06 лип, 2021 20:39

change_pm написав: mixei написав: roberto dark Що саме Вас цікавить - ціна, квартплата,інвестиції в нерухомість для заморожування капіталу (типу зменшення інфляційних ризиків)чи щось подібне як описував Пан change_pm - придбання і віддання в управління? Також Польща є дуже різною, тому ситуація з інвестиціями чи прибанням квартири для життя може бути різною. Я особисто купив квартиру в Кракові, однак ще цікавими є Вроцлав і Варшава. Пригляаюся до них, ну і думаю може ще Німмечину подивитися. У мене вийшло практично по "Кіосакі" , хоча насправді куплялося як запасний аеродром... Що саме Вас цікавить - ціна, квартплата,інвестиції в нерухомість для заморожування капіталу (типу зменшення інфляційних ризиків)чи щось подібне як описував Пан change_pm - придбання і віддання в управління? Також Польща є дуже різною, тому ситуація з інвестиціями чи прибанням квартири для життя може бути різною., однак ще цікавими є Вроцлав і Варшава. Пригляаюся до них, ну і думаю може ще Німмечину подивитися. У мене вийшло практично по "Кіосакі", хоча насправді куплялося як запасний аеродром...

Розкажи, шо виходить по доходам? Який їйлд? Розкажи, шо виходить по доходам? Який їйлд?

Спробую, відповісти поетапно. Насправді все банально. Поч. 2017 року - заснування ТОВ в Польші (працюючого), для отримання ПМП (сталого побиту) з подальшим громадянством і отримання офіційного прибутку для підтвердження стабільного і регулярного джерела доходу (пізніше - ще й позитивного кредитного рейтингу). Попутно - приглядання до львівської нерухомості (новобудови). Перегляд також новобудов Кракова і порівняня цін на оренду і якості виконання робіт і т.д. В цей час був застій на ринку нерухомості Кракова і низькі процентні ставки в порівняні з Україною - 3,6% річних. Тому вибір впав на Краків - (початковий внесок - 10%. Вибрали квартиру 53 кв. м.в заселеній новобудові 2016 року з паркомісцем в підземному гаражі за 330 тис. зл. (9000О у.о.). Ремонт разом з меблями - 40 тис. зл. (11000 у.о.) Чинш в районі 310 зл, або 83 у.о. Здача в оренду перші два роки за 2200 зл./місяць (600 у.о.)+ чинш. Виходить - 7,1%.Кредит - 1430 зл.місяць (380 у.о.) до ковіду і 1180 зл. з початком ковіду - спад % до 1,8% річних. Повний переїзд до Польщі та отримання громадянства якраз з початком ковіду. Тобто, затрати 9000+11000+9120-14400=14720 у.о. на момент переїзду. Зараз ця квартира вартує 560000 зл. або 149000 у.о. В звязку з ковідними обмеженнями, ціни суттєво зросли, а оренда впала, особливо в Кракові та містах, де був суттєвий туристичний потік. Більшість по добово стали здавати на тривалий термін. Тому Краків, на даний момент є дорогий і невигідний. Цікавіше Вроцлав, який є менш туристичний і має менші ціни, Катовіце і околиці, однак там контингент ще той..., треба приглядатися. Але насправді ціни на нерухомість в польских містах вже дорівнюють сусуднім німецьким. Поляки в Щецині їздять на роботу до Берліну і важають, що набагато дешевше за Щецин є купівля квартири, або будинку за 25-40 000 євро в 50 кілометровій прикордоній зоні в Німеччині (німецький соціал, освіта, медобслуговування і т.д.).Варшава зараз досить дорога, однак прогнози на найближчі 30 років для неї в плані мешканців - невтішні. Через надлишок грошей в населення і низькі процентні ставки га вклади багато вкладає готівку в нерухомість, тому ціни будуть ще якийсь час триматися + інфляція підтягне оренду. Це якщо коротко, про Польшу і тенденції...