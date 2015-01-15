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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 229230231232
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:27

  flyman написав:О, про Португалію!

update: 600 євро на 1го, або 900 на сім"ю з двох, ляпота.
Це ж здав кавалірки в Києві, і вуаля, ПМЖ в Португалії в кишені.

Флай, це ж 4 рази більше твого баджета вна неньці...

Нащо переплачувати? В мене немає часу той відос дивитись, ти де будеш жити і в чьому з буджетом 600 йоро?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:50

  change_pm написав:
  flyman написав:О, про Португалію!

update: 600 євро на 1го, або 900 на сім"ю з двох, ляпота.
Це ж здав кавалірки в Києві, і вуаля, ПМЖ в Португалії в кишені.

Флай, це ж 4 рази більше твого баджета вна неньці...

Нащо переплачувати? В мене немає часу той відос дивитись, ти де будеш жити і в чьому з буджетом 600 йоро?

я ж тобі казав, що розраховую на 1куе пасивного доходу
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:58

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:О, про Португалію!

update: 600 євро на 1го, або 900 на сім"ю з двох, ляпота.
Це ж здав кавалірки в Києві, і вуаля, ПМЖ в Португалії в кишені.

Флай, це ж 4 рази більше твого баджета вна неньці...

Нащо переплачувати? В мене немає часу той відос дивитись, ти де будеш жити і в чьому з буджетом 600 йоро?

я ж тобі казав, що розраховую на 1куе пасивного доходу

Йой, точна! В Затоці люблять такі фрази - Візіон 2030 / 2040.

Це в тебе який Віжіон? 2025?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 11:21

  flyman написав:Демократи ще покажуть кузькіну мать, та ідеї чучше.
Як тобі: їжте укріп та петрушку замість м"яса?

Vote democrat (they’re the only chance we’ve got).
Donate to charities and nonprofits.
Help register people to vote.
Help get them to the polls.
Educate yourself on sustainable living and net zero societies.
Consume fewer single-use plastics.
Stop buying stuff from Amazon.
Join a “buy nothing” group.
Use/wear things until they literally fall apart.
Eat less meat and dairy.
Eat more beans and vegetables.
Drive less.
Fly less.
Have fewer children.
Use less water.

Імхо, RTC12 не зацінив би... А у тебе м"ясо в раціоні є? Чи на 125 баксів в місцяь м"яса не наїсися?
  flyman написав:Ще далі думаєш тримати нерухомість в БЛМ?

А что дєлать? Чекаю Трампа, Трамп прийде, пор"ядок нав"єде :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 11:39

  change_pm написав:. А у тебе м"ясо в раціоні є? Чи на 125 баксів в місцяь м"яса не наїсися?

З раціоном нормас, і м"ясо, і млєко, і яйка, і каклєти...
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 20:39

  change_pm написав:
  mixei написав:roberto dark Що саме Вас цікавить - ціна, квартплата,інвестиції в нерухомість для заморожування капіталу (типу зменшення інфляційних ризиків)чи щось подібне як описував Пан change_pm - придбання і віддання в управління? Також Польща є дуже різною, тому ситуація з інвестиціями чи прибанням квартири для життя може бути різною. Я особисто купив квартиру в Кракові, однак ще цікавими є Вроцлав і Варшава. Пригляаюся до них, ну і думаю може ще Німмечину подивитися. У мене вийшло практично по "Кіосакі" :), хоча насправді куплялося як запасний аеродром...

Розкажи, шо виходить по доходам? Який їйлд?

Спробую, відповісти поетапно. Насправді все банально. Поч. 2017 року - заснування ТОВ в Польші (працюючого), для отримання ПМП (сталого побиту) з подальшим громадянством і отримання офіційного прибутку для підтвердження стабільного і регулярного джерела доходу (пізніше - ще й позитивного кредитного рейтингу). Попутно - приглядання до львівської нерухомості (новобудови). Перегляд також новобудов Кракова і порівняня цін на оренду і якості виконання робіт і т.д. В цей час був застій на ринку нерухомості Кракова і низькі процентні ставки в порівняні з Україною - 3,6% річних. Тому вибір впав на Краків - (початковий внесок - 10%. Вибрали квартиру 53 кв. м.в заселеній новобудові 2016 року з паркомісцем в підземному гаражі за 330 тис. зл. (9000О у.о.). Ремонт разом з меблями - 40 тис. зл. (11000 у.о.) Чинш в районі 310 зл, або 83 у.о. Здача в оренду перші два роки за 2200 зл./місяць (600 у.о.)+ чинш. Виходить - 7,1%.
Кредит - 1430 зл.місяць (380 у.о.) до ковіду і 1180 зл. з початком ковіду - спад % до 1,8% річних. Повний переїзд до Польщі та отримання громадянства якраз з початком ковіду. Тобто, затрати 9000+11000+9120-14400=14720 у.о. на момент переїзду. Зараз ця квартира вартує 560000 зл. або 149000 у.о. В звязку з ковідними обмеженнями, ціни суттєво зросли, а оренда впала, особливо в Кракові та містах, де був суттєвий туристичний потік. Більшість по добово стали здавати на тривалий термін. Тому Краків, на даний момент є дорогий і невигідний. Цікавіше Вроцлав, який є менш туристичний і має менші ціни, Катовіце і околиці, однак там контингент ще той..., треба приглядатися. Але насправді ціни на нерухомість в польских містах вже дорівнюють сусуднім німецьким. Поляки в Щецині їздять на роботу до Берліну і важають, що набагато дешевше за Щецин є купівля квартири, або будинку за 25-40 000 євро в 50 кілометровій прикордоній зоні в Німеччині (німецький соціал, освіта, медобслуговування і т.д.).Варшава зараз досить дорога, однак прогнози на найближчі 30 років для неї в плані мешканців - невтішні. Через надлишок грошей в населення і низькі процентні ставки га вклади багато вкладає готівку в нерухомість, тому ціни будуть ще якийсь час триматися + інфляція підтягне оренду. Це якщо коротко, про Польшу і тенденції...
mixei
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 22:56

  mixei написав:
  change_pm написав:
  mixei написав:roberto dark Що саме Вас цікавить - ціна, квартплата,інвестиції в нерухомість для заморожування капіталу (типу зменшення інфляційних ризиків)чи щось подібне як описував Пан change_pm - придбання і віддання в управління? Також Польща є дуже різною, тому ситуація з інвестиціями чи прибанням квартири для життя може бути різною. Я особисто купив квартиру в Кракові, однак ще цікавими є Вроцлав і Варшава. Пригляаюся до них, ну і думаю може ще Німмечину подивитися. У мене вийшло практично по "Кіосакі" :), хоча насправді куплялося як запасний аеродром...

Розкажи, шо виходить по доходам? Який їйлд?

Спробую, відповісти поетапно. Насправді все банально. Поч. 2017 року - заснування ТОВ в Польші (працюючого), для отримання ПМП (сталого побиту) з подальшим громадянством і отримання офіційного прибутку для підтвердження стабільного і регулярного джерела доходу (пізніше - ще й позитивного кредитного рейтингу). Попутно - приглядання до львівської нерухомості (новобудови). Перегляд також новобудов Кракова і порівняня цін на оренду і якості виконання робіт і т.д. В цей час був застій на ринку нерухомості Кракова і низькі процентні ставки в порівняні з Україною - 3,6% річних. Тому вибір впав на Краків - (початковий внесок - 10%. Вибрали квартиру 53 кв. м.в заселеній новобудові 2016 року з паркомісцем в підземному гаражі за 330 тис. зл. (9000О у.о.). Ремонт разом з меблями - 40 тис. зл. (11000 у.о.) Чинш в районі 310 зл, або 83 у.о. Здача в оренду перші два роки за 2200 зл./місяць (600 у.о.)+ чинш. Виходить - 7,1%.
Кредит - 1430 зл.місяць (380 у.о.) до ковіду і 1180 зл. з початком ковіду - спад % до 1,8% річних. Повний переїзд до Польщі та отримання громадянства якраз з початком ковіду. Тобто, затрати 9000+11000+9120-14400=14720 у.о. на момент переїзду. Зараз ця квартира вартує 560000 зл. або 149000 у.о. В звязку з ковідними обмеженнями, ціни суттєво зросли, а оренда впала, особливо в Кракові та містах, де був суттєвий туристичний потік. Більшість по добово стали здавати на тривалий термін. Тому Краків, на даний момент є дорогий і невигідний. Цікавіше Вроцлав, який є менш туристичний і має менші ціни, Катовіце і околиці, однак там контингент ще той..., треба приглядатися. Але насправді ціни на нерухомість в польских містах вже дорівнюють сусуднім німецьким. Поляки в Щецині їздять на роботу до Берліну і важають, що набагато дешевше за Щецин є купівля квартири, або будинку за 25-40 000 євро в 50 кілометровій прикордоній зоні в Німеччині (німецький соціал, освіта, медобслуговування і т.д.).Варшава зараз досить дорога, однак прогнози на найближчі 30 років для неї в плані мешканців - невтішні. Через надлишок грошей в населення і низькі процентні ставки га вклади багато вкладає готівку в нерухомість, тому ціни будуть ще якийсь час триматися + інфляція підтягне оренду. Це якщо коротко, про Польшу і тенденції...

Загадка форумчанам, хто вгадає яка "учьотка" написала цю простиню? :twisted:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 23:32

roberto dark коллега,думаете тому бедолаге стыдно писать с той учетки?
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 07:12

  Мизантрóп написав:roberto dark коллега,думаете тому бедолаге стыдно писать с той учетки?

Нет, ну что вы? Даже и мысли такой не было. 8) Вопрос в другом - на кого рассчитана эта манипуляция в виде "ЦЕНННОЙ ИНФОРМАЦИИ" про Польшу? На тех НАИВНЫХ, кто поставил ему плюсик? Раньше писал - где покупать, а теперь где НЕ ПОКУПАТЬ. :D :roll:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 07:18

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

не встиг з"явитись якийсь пост по темі, то зразу дві шавки почали розбризкувати свою гнилу слину...
change_pm
 
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