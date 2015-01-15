mixei написав:change_pm написав:mixei написав:roberto dark Що саме Вас цікавить - ціна, квартплата,інвестиції в нерухомість для заморожування капіталу (типу зменшення інфляційних ризиків)чи щось подібне як описував Пан change_pm - придбання і віддання в управління? Також Польща є дуже різною, тому ситуація з інвестиціями чи прибанням квартири для життя може бути різною. Я особисто купив квартиру в Кракові, однак ще цікавими є Вроцлав і Варшава. Пригляаюся до них, ну і думаю може ще Німмечину подивитися.size=150] У мене вийшло практично по "Кіосакі[/size]" , хоча насправді куплялося як запасний аеродром...
Розкажи, шо виходить по доходам? Який їйлд?
Спробую, відповісти поетапно. Насправді все банально. Поч. 2017 року - заснування ТОВ в Польші (працюючого), для отримання ПМП (сталого побиту) з подальшим громадянством і отримання офіційного прибутку для підтвердження стабільного і регулярного джерела доходу (пізніше - ще й позитивного кредитного рейтингу). Попутно - приглядання до львівської нерухомості (новобудови). Перегляд також новобудов Кракова і порівняня цін на оренду і якості виконання робіт і т.д. В цей час був застій на ринку нерухомості Кракова і низькі процентні ставки в порівняні з Україною - 3,6% річних. Тому вибір впав на Краків - (початковий внесок - 10%. Вибрали квартиру 53 кв. м.в заселеній новобудові 2016 року з паркомісцем в підземному гаражі за 330 тис. зл. (9000О у.о.). Ремонт разом з меблями - 40 тис. зл. (11000 у.о.) Чинш в районі 310 зл, або 83 у.о. Здача в оренду перші два роки за 2200 зл./місяць (600 у.о.)+ чинш. Виходить - 7,1%.
Кредит - 1430 зл.місяць (380 у.о.) до ковіду і 1180 зл. з початком ковіду - спад % до 1,8% річних. Повний переїзд до Польщі та отримання громадянства якраз з початком ковіду. Тобто, затрати 9000+11000+9120-14400=14720 у.о. на момент переїзду. Зараз ця квартира вартує 560000 зл. або 149000 у.о. В звязку з ковідними обмеженнями, ціни суттєво зросли, а оренда впала, особливо в Кракові та містах, де був суттєвий туристичний потік. Більшість по добово стали здавати на тривалий термін. Тому Краків, на даний момент є дорогий і невигідний. Цікавіше Вроцлав, який є менш туристичний і має менші ціни, Катовіце і околиці, однак там контингент ще той..., треба приглядатися. Але насправді ціни на нерухомість в польских містах вже дорівнюють сусуднім німецьким. Поляки в Щецині їздять на роботу до Берліну і важають, що набагато дешевше за Щецин є купівля квартири, або будинку за 25-40 000 євро в 50 кілометровій прикордоній зоні в Німеччині (німецький соціал, освіта, медобслуговування і т.д.).Варшава зараз досить дорога, однак прогнози на найближчі 30 років для неї в плані мешканців - невтішні. Через надлишок грошей в населення і низькі процентні ставки га вклади багато вкладає готівку в нерухомість, тому ціни будуть ще якийсь час триматися + інфляція підтягне оренду. Це якщо коротко, про Польшу і тенденції...
Метод Кіосаки може і в Україні працювати, але тутешні пани не хочуть думати і діяти
Просто треба найти певний об'єкт, а вони всі думають, що будь-яку квартиру можна брати а потім ображаються, що нікуя не виходить/не вигідно
Я, навіть, тут гілку спеціальну створив, накидав кучу цікавої/корисної інформації... - та де там, ніхто не хоче вникати в суть справи і думати!
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!