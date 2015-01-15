RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 230231232233
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 08:18

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  mixei написав:
  change_pm написав:
  mixei написав:roberto dark Що саме Вас цікавить - ціна, квартплата,інвестиції в нерухомість для заморожування капіталу (типу зменшення інфляційних ризиків)чи щось подібне як описував Пан change_pm - придбання і віддання в управління? Також Польща є дуже різною, тому ситуація з інвестиціями чи прибанням квартири для життя може бути різною. Я особисто купив квартиру в Кракові, однак ще цікавими є Вроцлав і Варшава. Пригляаюся до них, ну і думаю може ще Німмечину подивитися.size=150] У мене вийшло практично по "Кіосакі[/size]" :), хоча насправді куплялося як запасний аеродром...

Розкажи, шо виходить по доходам? Який їйлд?

Спробую, відповісти поетапно. Насправді все банально. Поч. 2017 року - заснування ТОВ в Польші (працюючого), для отримання ПМП (сталого побиту) з подальшим громадянством і отримання офіційного прибутку для підтвердження стабільного і регулярного джерела доходу (пізніше - ще й позитивного кредитного рейтингу). Попутно - приглядання до львівської нерухомості (новобудови). Перегляд також новобудов Кракова і порівняня цін на оренду і якості виконання робіт і т.д. В цей час був застій на ринку нерухомості Кракова і низькі процентні ставки в порівняні з Україною - 3,6% річних. Тому вибір впав на Краків - (початковий внесок - 10%. Вибрали квартиру 53 кв. м.в заселеній новобудові 2016 року з паркомісцем в підземному гаражі за 330 тис. зл. (9000О у.о.). Ремонт разом з меблями - 40 тис. зл. (11000 у.о.) Чинш в районі 310 зл, або 83 у.о. Здача в оренду перші два роки за 2200 зл./місяць (600 у.о.)+ чинш. Виходить - 7,1%.
Кредит - 1430 зл.місяць (380 у.о.) до ковіду і 1180 зл. з початком ковіду - спад % до 1,8% річних. Повний переїзд до Польщі та отримання громадянства якраз з початком ковіду. Тобто, затрати 9000+11000+9120-14400=14720 у.о. на момент переїзду. Зараз ця квартира вартує 560000 зл. або 149000 у.о. В звязку з ковідними обмеженнями, ціни суттєво зросли, а оренда впала, особливо в Кракові та містах, де був суттєвий туристичний потік. Більшість по добово стали здавати на тривалий термін. Тому Краків, на даний момент є дорогий і невигідний. Цікавіше Вроцлав, який є менш туристичний і має менші ціни, Катовіце і околиці, однак там контингент ще той..., треба приглядатися. Але насправді ціни на нерухомість в польских містах вже дорівнюють сусуднім німецьким. Поляки в Щецині їздять на роботу до Берліну і важають, що набагато дешевше за Щецин є купівля квартири, або будинку за 25-40 000 євро в 50 кілометровій прикордоній зоні в Німеччині (німецький соціал, освіта, медобслуговування і т.д.).Варшава зараз досить дорога, однак прогнози на найближчі 30 років для неї в плані мешканців - невтішні. Через надлишок грошей в населення і низькі процентні ставки га вклади багато вкладає готівку в нерухомість, тому ціни будуть ще якийсь час триматися + інфляція підтягне оренду. Це якщо коротко, про Польшу і тенденції...

Метод Кіосаки може і в Україні працювати, але тутешні пани не хочуть думати і діяти :D
Просто треба найти певний об'єкт, а вони всі думають, що будь-яку квартиру можна брати :mrgreen: а потім ображаються, що нікуя не виходить/не вигідно :lol:
Я, навіть, тут гілку спеціальну створив, накидав кучу цікавої/корисної інформації... - та де там, ніхто не хоче вникати в суть справи і думати!
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 945
З нами з: 18.03.21
Подякував: 19 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 09:57

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Баксик,тутешни паны киоски преподавали ещё в 90-х
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5939
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1090 раз.
Подякували: 1115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 10:00

  roberto dark написав:
  Мизантрóп написав:roberto dark коллега,думаете тому бедолаге стыдно писать с той учетки?

Нет, ну что вы? Даже и мысли такой не было. 8) Вопрос в другом - на кого рассчитана эта манипуляция в виде "ЦЕНННОЙ ИНФОРМАЦИИ" про Польшу? На тех НАИВНЫХ, кто поставил ему плюсик? Раньше писал - где покупать, а теперь где НЕ ПОКУПАТЬ. :D :roll:
не в лайках дело,Дед отлайкан от души уже и в душу даже)),думается,что коллега кодер,к примеру, как и я ставит для обозначения
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5939
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1090 раз.
Подякували: 1115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 10:03

  change_pm написав:не встиг з"явитись якийсь пост по темі, то зразу дві шавки почали розбризкувати свою гнилу слину...

С одной ясно,вторая интересна!
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5939
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1090 раз.
Подякували: 1115 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 230231232233
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио, zzzzzz і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 719, 720, 721
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
7209 940857
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 16:21
Успіх
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 22, 23, 24
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
232 35092
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 лип, 2021 17:52
proftpd66
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 92674
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22647)
07.07.2021 11:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.