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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 229230231232
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 20:39

  change_pm написав:
  mixei написав:roberto dark Що саме Вас цікавить - ціна, квартплата,інвестиції в нерухомість для заморожування капіталу (типу зменшення інфляційних ризиків)чи щось подібне як описував Пан change_pm - придбання і віддання в управління? Також Польща є дуже різною, тому ситуація з інвестиціями чи прибанням квартири для життя може бути різною. Я особисто купив квартиру в Кракові, однак ще цікавими є Вроцлав і Варшава. Пригляаюся до них, ну і думаю може ще Німмечину подивитися. У мене вийшло практично по "Кіосакі" :), хоча насправді куплялося як запасний аеродром...

Розкажи, шо виходить по доходам? Який їйлд?

Спробую, відповісти поетапно. Насправді все банально. Поч. 2017 року - заснування ТОВ в Польші (працюючого), для отримання ПМП (сталого побиту) з подальшим громадянством і отримання офіційного прибутку для підтвердження стабільного і регулярного джерела доходу (пізніше - ще й позитивного кредитного рейтингу). Попутно - приглядання до львівської нерухомості (новобудови). Перегляд також новобудов Кракова і порівняня цін на оренду і якості виконання робіт і т.д. В цей час був застій на ринку нерухомості Кракова і низькі процентні ставки в порівняні з Україною - 3,6% річних. Тому вибір впав на Краків - (початковий внесок - 10%. Вибрали квартиру 53 кв. м.в заселеній новобудові 2016 року з паркомісцем в підземному гаражі за 330 тис. зл. (9000О у.о.). Ремонт разом з меблями - 40 тис. зл. (11000 у.о.) Чинш в районі 310 зл, або 83 у.о. Здача в оренду перші два роки за 2200 зл./місяць (600 у.о.)+ чинш. Виходить - 7,1%.
Кредит - 1430 зл.місяць (380 у.о.) до ковіду і 1180 зл. з початком ковіду - спад % до 1,8% річних. Повний переїзд до Польщі та отримання громадянства якраз з початком ковіду. Тобто, затрати 9000+11000+9120-14400=14720 у.о. на момент переїзду. Зараз ця квартира вартує 560000 зл. або 149000 у.о. В звязку з ковідними обмеженнями, ціни суттєво зросли, а оренда впала, особливо в Кракові та містах, де був суттєвий туристичний потік. Більшість по добово стали здавати на тривалий термін. Тому Краків, на даний момент є дорогий і невигідний. Цікавіше Вроцлав, який є менш туристичний і має менші ціни, Катовіце і околиці, однак там контингент ще той..., треба приглядатися. Але насправді ціни на нерухомість в польских містах вже дорівнюють сусуднім німецьким. Поляки в Щецині їздять на роботу до Берліну і важають, що набагато дешевше за Щецин є купівля квартири, або будинку за 25-40 000 євро в 50 кілометровій прикордоній зоні в Німеччині (німецький соціал, освіта, медобслуговування і т.д.).Варшава зараз досить дорога, однак прогнози на найближчі 30 років для неї в плані мешканців - невтішні. Через надлишок грошей в населення і низькі процентні ставки га вклади багато вкладає готівку в нерухомість, тому ціни будуть ще якийсь час триматися + інфляція підтягне оренду. Це якщо коротко, про Польшу і тенденції...
mixei
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 08:18

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  mixei написав:
  change_pm написав:
  mixei написав:roberto dark Що саме Вас цікавить - ціна, квартплата,інвестиції в нерухомість для заморожування капіталу (типу зменшення інфляційних ризиків)чи щось подібне як описував Пан change_pm - придбання і віддання в управління? Також Польща є дуже різною, тому ситуація з інвестиціями чи прибанням квартири для життя може бути різною. Я особисто купив квартиру в Кракові, однак ще цікавими є Вроцлав і Варшава. Пригляаюся до них, ну і думаю може ще Німмечину подивитися.size=150] У мене вийшло практично по "Кіосакі[/size]" :), хоча насправді куплялося як запасний аеродром...

Розкажи, шо виходить по доходам? Який їйлд?

Спробую, відповісти поетапно. Насправді все банально. Поч. 2017 року - заснування ТОВ в Польші (працюючого), для отримання ПМП (сталого побиту) з подальшим громадянством і отримання офіційного прибутку для підтвердження стабільного і регулярного джерела доходу (пізніше - ще й позитивного кредитного рейтингу). Попутно - приглядання до львівської нерухомості (новобудови). Перегляд також новобудов Кракова і порівняня цін на оренду і якості виконання робіт і т.д. В цей час був застій на ринку нерухомості Кракова і низькі процентні ставки в порівняні з Україною - 3,6% річних. Тому вибір впав на Краків - (початковий внесок - 10%. Вибрали квартиру 53 кв. м.в заселеній новобудові 2016 року з паркомісцем в підземному гаражі за 330 тис. зл. (9000О у.о.). Ремонт разом з меблями - 40 тис. зл. (11000 у.о.) Чинш в районі 310 зл, або 83 у.о. Здача в оренду перші два роки за 2200 зл./місяць (600 у.о.)+ чинш. Виходить - 7,1%.
Кредит - 1430 зл.місяць (380 у.о.) до ковіду і 1180 зл. з початком ковіду - спад % до 1,8% річних. Повний переїзд до Польщі та отримання громадянства якраз з початком ковіду. Тобто, затрати 9000+11000+9120-14400=14720 у.о. на момент переїзду. Зараз ця квартира вартує 560000 зл. або 149000 у.о. В звязку з ковідними обмеженнями, ціни суттєво зросли, а оренда впала, особливо в Кракові та містах, де був суттєвий туристичний потік. Більшість по добово стали здавати на тривалий термін. Тому Краків, на даний момент є дорогий і невигідний. Цікавіше Вроцлав, який є менш туристичний і має менші ціни, Катовіце і околиці, однак там контингент ще той..., треба приглядатися. Але насправді ціни на нерухомість в польских містах вже дорівнюють сусуднім німецьким. Поляки в Щецині їздять на роботу до Берліну і важають, що набагато дешевше за Щецин є купівля квартири, або будинку за 25-40 000 євро в 50 кілометровій прикордоній зоні в Німеччині (німецький соціал, освіта, медобслуговування і т.д.).Варшава зараз досить дорога, однак прогнози на найближчі 30 років для неї в плані мешканців - невтішні. Через надлишок грошей в населення і низькі процентні ставки га вклади багато вкладає готівку в нерухомість, тому ціни будуть ще якийсь час триматися + інфляція підтягне оренду. Це якщо коротко, про Польшу і тенденції...

Метод Кіосаки може і в Україні працювати, але тутешні пани не хочуть думати і діяти :D
Просто треба найти певний об'єкт, а вони всі думають, що будь-яку квартиру можна брати :mrgreen: а потім ображаються, що нікуя не виходить/не вигідно :lol:
Я, навіть, тут гілку спеціальну створив, накидав кучу цікавої/корисної інформації... - та де там, ніхто не хоче вникати в суть справи і думати!
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 09:57

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Баксик,тутешни паны киосаки преподавали ещё в 90-х
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 16:07

  Успіх написав:
  mixei написав:Спробую, відповісти поетапно. Насправді все банально. Поч. 2017 року - заснування ТОВ в Польші (працюючого), для отримання ПМП (сталого побиту) з подальшим громадянством і отримання офіційного прибутку для підтвердження стабільного і регулярного джерела доходу (пізніше - ще й позитивного кредитного рейтингу). Попутно - приглядання до львівської нерухомості (новобудови). Перегляд також новобудов Кракова і порівняня цін на оренду і якості виконання робіт і т.д. В цей час був застій на ринку нерухомості Кракова і низькі процентні ставки в порівняні з Україною - 3,6% річних. Тому вибір впав на Краків - (початковий внесок - 10%. Вибрали квартиру 53 кв. м.в заселеній новобудові 2016 року з паркомісцем в підземному гаражі за 330 тис. зл. (9000О у.о.). Ремонт разом з меблями - 40 тис. зл. (11000 у.о.) Чинш в районі 310 зл, або 83 у.о. Здача в оренду перші два роки за 2200 зл./місяць (600 у.о.)+ чинш. Виходить - 7,1%.
Кредит - 1430 зл.місяць (380 у.о.) до ковіду і 1180 зл. з початком ковіду - спад % до 1,8% річних. Повний переїзд до Польщі та отримання громадянства якраз з початком ковіду. Тобто, затрати 9000+11000+9120-14400=14720 у.о. на момент переїзду. Зараз ця квартира вартує 560000 зл. або 149000 у.о. В звязку з ковідними обмеженнями, ціни суттєво зросли, а оренда впала, особливо в Кракові та містах, де був суттєвий туристичний потік. Більшість по добово стали здавати на тривалий термін. Тому Краків, на даний момент є дорогий і невигідний. Цікавіше Вроцлав, який є менш туристичний і має менші ціни, Катовіце і околиці, однак там контингент ще той..., треба приглядатися. Але насправді ціни на нерухомість в польских містах вже дорівнюють сусуднім німецьким. Поляки в Щецині їздять на роботу до Берліну і важають, що набагато дешевше за Щецин є купівля квартири, або будинку за 25-40 000 євро в 50 кілометровій прикордоній зоні в Німеччині (німецький соціал, освіта, медобслуговування і т.д.).Варшава зараз досить дорога, однак прогнози на найближчі 30 років для неї в плані мешканців - невтішні. Через надлишок грошей в населення і низькі процентні ставки га вклади багато вкладає готівку в нерухомість, тому ціни будуть ще якийсь час триматися + інфляція підтягне оренду. Це якщо коротко, про Польшу і тенденції...

Метод Кіосаки може і в Україні працювати, але тутешні пани не хочуть думати і діяти :D
Просто треба найти певний об'єкт, а вони всі думають, що будь-яку квартиру можна брати :mrgreen: а потім ображаються, що нікуя не виходить/не вигідно :lol:
Я, навіть, тут гілку спеціальну створив, накидав кучу цікавої/корисної інформації... - та де там, ніхто не хоче вникати в суть справи і думати!
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Нерухомість перегріта у всьому світі, більше, навіть як у 2007.
Так що ФЕДі або далі друкувати баксікі і розганяти інфляцію, або згортати те діло, і дивитися як сипеться фонда, нерухомість, комоди, крипта і т.д.

А загалом, вангую повтор Японії, яка стагнує 30 років.
Був відос недавно про неї, але дякуйте кінконгу з трамваєми, за сутки зсилка потірялась.
Японія через це все пройшла. У США це все попереду.
І, на фініші, після того всього - старіння та скорочення населення.

А Кусакі працює, тільки на певному періоді. На бичому тренді всі експерти і всі заробляють.

Виходить - 7,1%.

Не виходить, тому що або тре платити податок на дохід (прогресивний), або ришалт (фіксований). З прогресивного податку можна списувати певні витрати, а ришалту ні. Тому тре думати, який варіант вибрати.

7.1% - оптимістична рентабельність, як для Польщі і Кракова, за правило - біля 3%..5% у злотих.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 16:58

flyman
Тебе вже випустили? За що закривали? За хамство ККЦ? :mrgreen:
change_pm
 
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