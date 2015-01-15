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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 06 лип, 2021 20:39
change_pm написав: mixei написав:roberto dark
Що саме Вас цікавить - ціна, квартплата,інвестиції в нерухомість для заморожування капіталу (типу зменшення інфляційних ризиків)чи щось подібне як описував Пан change_pm - придбання і віддання в управління? Також Польща є дуже різною, тому ситуація з інвестиціями чи прибанням квартири для життя може бути різною. Я особисто купив квартиру в Кракові
, однак ще цікавими є Вроцлав і Варшава. Пригляаюся до них, ну і думаю може ще Німмечину подивитися. У мене вийшло практично по "Кіосакі"
, хоча насправді куплялося як запасний аеродром...
Розкажи, шо виходить по доходам? Який їйлд?
Спробую, відповісти поетапно. Насправді все банально. Поч. 2017 року - заснування ТОВ в Польші (працюючого), для отримання ПМП (сталого побиту) з подальшим громадянством і отримання офіційного прибутку для підтвердження стабільного і регулярного джерела доходу (пізніше - ще й позитивного кредитного рейтингу). Попутно - приглядання до львівської нерухомості (новобудови). Перегляд також новобудов Кракова і порівняня цін на оренду і якості виконання робіт і т.д. В цей час був застій на ринку нерухомості Кракова і низькі процентні ставки в порівняні з Україною - 3,6% річних. Тому вибір впав на Краків - (початковий внесок - 10%. Вибрали квартиру 53 кв. м.в заселеній новобудові 2016 року з паркомісцем в підземному гаражі за 330 тис. зл. (9000О у.о.). Ремонт разом з меблями - 40 тис. зл. (11000 у.о.) Чинш в районі 310 зл, або 83 у.о. Здача в оренду перші два роки за 2200 зл./місяць (600 у.о.)+ чинш. Виходить - 7,1%.
Кредит - 1430 зл.місяць (380 у.о.) до ковіду і 1180 зл. з початком ковіду - спад % до 1,8% річних. Повний переїзд до Польщі та отримання громадянства якраз з початком ковіду. Тобто, затрати 9000+11000+9120-14400=14720 у.о. на момент переїзду. Зараз ця квартира вартує 560000 зл. або 149000 у.о. В звязку з ковідними обмеженнями, ціни суттєво зросли, а оренда впала, особливо в Кракові та містах, де був суттєвий туристичний потік. Більшість по добово стали здавати на тривалий термін. Тому Краків, на даний момент є дорогий і невигідний. Цікавіше Вроцлав, який є менш туристичний і має менші ціни, Катовіце і околиці, однак там контингент ще той..., треба приглядатися. Але насправді ціни на нерухомість в польских містах вже дорівнюють сусуднім німецьким. Поляки в Щецині їздять на роботу до Берліну і важають, що набагато дешевше за Щецин є купівля квартири, або будинку за 25-40 000 євро в 50 кілометровій прикордоній зоні в Німеччині (німецький соціал, освіта, медобслуговування і т.д.).Варшава зараз досить дорога, однак прогнози на найближчі 30 років для неї в плані мешканців - невтішні. Через надлишок грошей в населення і низькі процентні ставки га вклади багато вкладає готівку в нерухомість, тому ціни будуть ще якийсь час триматися + інфляція підтягне оренду. Це якщо коротко, про Польшу і тенденції...
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mixei
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Додано: Сер 07 лип, 2021 08:18
mixei написав: change_pm написав: mixei написав:roberto dark
Що саме Вас цікавить - ціна, квартплата,інвестиції в нерухомість для заморожування капіталу (типу зменшення інфляційних ризиків)чи щось подібне як описував Пан change_pm - придбання і віддання в управління? Також Польща є дуже різною, тому ситуація з інвестиціями чи прибанням квартири для життя може бути різною. Я особисто купив квартиру в Кракові
, однак ще цікавими є Вроцлав і Варшава. Пригляаюся до них, ну і думаю може ще Німмечину подивитися.size=150] У мене вийшло практично по "Кіосакі[/size]"
, хоча насправді куплялося як запасний аеродром...
Розкажи, шо виходить по доходам? Який їйлд?
Спробую, відповісти поетапно. Насправді все банально. Поч. 2017 року - заснування ТОВ в Польші (працюючого), для отримання ПМП (сталого побиту) з подальшим громадянством і отримання офіційного прибутку для підтвердження стабільного і регулярного джерела доходу (пізніше - ще й позитивного кредитного рейтингу). Попутно - приглядання до львівської нерухомості (новобудови). Перегляд також новобудов Кракова і порівняня цін на оренду і якості виконання робіт і т.д. В цей час був застій на ринку нерухомості Кракова і низькі процентні ставки в порівняні з Україною - 3,6% річних. Тому вибір впав на Краків - (початковий внесок - 10%. Вибрали квартиру 53 кв. м.в заселеній новобудові 2016 року з паркомісцем в підземному гаражі за 330 тис. зл. (9000О у.о.). Ремонт разом з меблями - 40 тис. зл. (11000 у.о.) Чинш в районі 310 зл, або 83 у.о. Здача в оренду перші два роки за 2200 зл./місяць (600 у.о.)+ чинш. Виходить - 7,1%.
Кредит - 1430 зл.місяць (380 у.о.) до ковіду і 1180 зл. з початком ковіду - спад % до 1,8% річних. Повний переїзд до Польщі та отримання громадянства якраз з початком ковіду. Тобто, затрати 9000+11000+9120-14400=14720 у.о. на момент переїзду. Зараз ця квартира вартує 560000 зл. або 149000 у.о. В звязку з ковідними обмеженнями, ціни суттєво зросли, а оренда впала, особливо в Кракові та містах, де був суттєвий туристичний потік. Більшість по добово стали здавати на тривалий термін. Тому Краків, на даний момент є дорогий і невигідний. Цікавіше Вроцлав, який є менш туристичний і має менші ціни, Катовіце і околиці, однак там контингент ще той..., треба приглядатися. Але насправді ціни на нерухомість в польских містах вже дорівнюють сусуднім німецьким. Поляки в Щецині їздять на роботу до Берліну і важають, що набагато дешевше за Щецин є купівля квартири, або будинку за 25-40 000 євро в 50 кілометровій прикордоній зоні в Німеччині (німецький соціал, освіта, медобслуговування і т.д.).Варшава зараз досить дорога, однак прогнози на найближчі 30 років для неї в плані мешканців - невтішні. Через надлишок грошей в населення і низькі процентні ставки га вклади багато вкладає готівку в нерухомість, тому ціни будуть ще якийсь час триматися + інфляція підтягне оренду. Це якщо коротко, про Польшу і тенденції...
Метод Кіосаки може і в Україні працювати, але тутешні пани не хочуть думати і діяти
Просто треба найти певний об'єкт, а вони всі думають, що будь-яку квартиру можна брати
а потім ображаються, що нікуя не виходить/не вигідно
Я, навіть, тут гілку спеціальну створив, накидав кучу цікавої/корисної інформації... - та де там, ніхто не хоче вникати в суть справи і думати!Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Додано: Сер 07 лип, 2021 09:57
Баксик,тутешни паны киосаки преподавали ещё в 90-х
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Додано: Сер 07 лип, 2021 16:07
Успіх написав: mixei написав:
Спробую, відповісти поетапно. Насправді все банально. Поч. 2017 року - заснування ТОВ в Польші (працюючого), для отримання ПМП (сталого побиту) з подальшим громадянством і отримання офіційного прибутку для підтвердження стабільного і регулярного джерела доходу (пізніше - ще й позитивного кредитного рейтингу). Попутно - приглядання до львівської нерухомості (новобудови). Перегляд також новобудов Кракова і порівняня цін на оренду і якості виконання робіт і т.д. В цей час був застій на ринку нерухомості Кракова і низькі процентні ставки в порівняні з Україною - 3,6% річних. Тому вибір впав на Краків - (початковий внесок - 10%. Вибрали квартиру 53 кв. м.в заселеній новобудові 2016 року з паркомісцем в підземному гаражі за 330 тис. зл. (9000О у.о.). Ремонт разом з меблями - 40 тис. зл. (11000 у.о.) Чинш в районі 310 зл, або 83 у.о. Здача в оренду перші два роки за 2200 зл./місяць (600 у.о.)+ чинш. Виходить - 7,1%.
Кредит - 1430 зл.місяць (380 у.о.) до ковіду і 1180 зл. з початком ковіду - спад % до 1,8% річних. Повний переїзд до Польщі та отримання громадянства якраз з початком ковіду. Тобто, затрати 9000+11000+9120-14400=14720 у.о. на момент переїзду. Зараз ця квартира вартує 560000 зл. або 149000 у.о. В звязку з ковідними обмеженнями, ціни суттєво зросли, а оренда впала, особливо в Кракові та містах, де був суттєвий туристичний потік. Більшість по добово стали здавати на тривалий термін. Тому Краків, на даний момент є дорогий і невигідний. Цікавіше Вроцлав, який є менш туристичний і має менші ціни, Катовіце і околиці, однак там контингент ще той..., треба приглядатися. Але насправді ціни на нерухомість в польских містах вже дорівнюють сусуднім німецьким. Поляки в Щецині їздять на роботу до Берліну і важають, що набагато дешевше за Щецин є купівля квартири, або будинку за 25-40 000 євро в 50 кілометровій прикордоній зоні в Німеччині (німецький соціал, освіта, медобслуговування і т.д.).Варшава зараз досить дорога, однак прогнози на найближчі 30 років для неї в плані мешканців - невтішні. Через надлишок грошей в населення і низькі процентні ставки га вклади багато вкладає готівку в нерухомість, тому ціни будуть ще якийсь час триматися + інфляція підтягне оренду. Це якщо коротко, про Польшу і тенденції...
Метод Кіосаки може і в Україні працювати, але тутешні пани не хочуть думати і діяти
Просто треба найти певний об'єкт, а вони всі думають, що будь-яку квартиру можна брати
а потім ображаються, що нікуя не виходить/не вигідно
Я, навіть, тут гілку спеціальну створив, накидав кучу цікавої/корисної інформації... - та де там, ніхто не хоче вникати в суть справи і думати!Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Нерухомість перегріта у всьому світі, більше, навіть як у 2007.
Так що ФЕДі або далі друкувати баксікі і розганяти інфляцію, або згортати те діло, і дивитися як сипеться фонда, нерухомість, комоди, крипта і т.д.
А загалом, вангую повтор Японії, яка стагнує 30 років.
Був відос недавно про неї, але дякуйте кінконгу з трамваєми, за сутки зсилка потірялась.
Японія через це все пройшла. У США це все попереду.
І, на фініші, після того всього - старіння та скорочення населення.
А Кусакі працює, тільки на певному періоді. На бичому тренді всі експерти і всі заробляють.
Виходить - 7,1%.
Не виходить, тому що або тре платити податок на дохід (прогресивний), або ришалт (фіксований). З прогресивного податку можна списувати певні витрати, а ришалту ні. Тому тре думати, який варіант вибрати.
7.1% - оптимістична рентабельність, як для Польщі і Кракова, за правило - біля 3%..5% у злотих.
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flyman
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Додано: Сер 07 лип, 2021 16:58
flyman
Тебе вже випустили? За що закривали? За хамство ККЦ?
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change_pm
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Додано: Сер 07 лип, 2021 17:32
change_pm написав:flyman
Тебе вже випустили? За що закривали? За хамство ККЦ?
Хз, може за те що почав суперечку з хамовитим дурнем.
Я не хамлю, а от в тролів це улюблений акуртівський прийом.
Почати склоку а потім жалуватися.
Шкода що два рази потерли пост про кавалірку в прицентраллі Тернополі із спільним сральником на дві квартири на іншому поверсі по ціні інвестиції у 2019 в кавалірку у прицентраллі Києва.
Думаю що свідки росту КРЖН не витерпіли такої доброї вістки і нажалувалися.
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 07 лип, 2021 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 17:42
flyman написав:
Нерухомість перегріта у всьому світі, більше, навіть як у 2007
І, наче, з цим більшість погоджується, але...
Але чому не чути, що та більшість інвесторів(наприклад, тутешніх) - не скидають/продають свої м2 ???
Чого чекають?
Самі собі не вірять про обвал нереальних цін? 😳
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Додано: Сер 07 лип, 2021 17:50
Успіх написав: flyman написав:
Нерухомість перегріта у всьому світі, більше, навіть як у 2007
І, наче, з цим більшість погоджується, але...
Але чому не чути, що та більшість інвесторів(наприклад, тутешніх) - не скидають/продають свої м2 ???
Чого чекають?
Самі собі не вірять про обвал нереальних цін? 😳
Тому що 95% професійні загоняли на форумах, а 95% інвесторів профани.
Ти дивись на графічки зРадіо, а не на голослівні заяви рил-обліківок.
Чим закінчиться, писав вище.
Світові еліти займаються віддтягуванням кінця і чим довше будуть віддягувати, тим потім буде довше і сильніше всім гірше.
Ще раз, почитай про Японію, чим там закінчилася епоха низьких ставок, гелікоптерних грошей, захмарних цін на нерухомість.
І подумай.
Музика може грати довго, поки не порвуть музиканти баяни. Але стільців на всіх все одно не вистачить.
Я не знаю, хто в чому міряє ціни м2, я міряю в місяцях роботи.
От тобі скільки тре було часу на те, що заробити на 1м2 до ковідла, а скільки тре зараз?
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flyman
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Додано: Сер 07 лип, 2021 18:19
Успіх написав: flyman написав:
Нерухомість перегріта у всьому світі, більше, навіть як у 2007
І, наче, з цим більшість погоджується, але...
Але чому не чути, що та більшість інвесторів(наприклад, тутешніх) - не скидають/продають свої м2 ???
Чого чекають?
Самі собі не вірять про обвал нереальних цін? 😳
Я избавился от пары старья за 11 месяцев и одного загорода -не нужные МНЕ мои активы (хз чи поймёшь шо актив),за все большинство не скажу
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