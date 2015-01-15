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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 07 лип, 2021 18:51
flyman написав: Успіх написав: flyman написав:
Нерухомість перегріта у всьому світі, більше, навіть як у 2007
І, наче, з цим більшість погоджується, але...
Але чому не чути, що та більшість інвесторів(наприклад, тутешніх) - не скидають/продають свої м2 ???
Чого чекають?
Самі собі не вірять про обвал нереальних цін? 😳
Тому що 95% професійні загоняли на форумах, а 95% інвесторів профани.
Ти дивись на графічки зРадіо, а не на голослівні заяви рил-обліківок.
Чим закінчиться, писав вище.
Світові еліти займаються віддтягуванням кінця і чим довше будуть віддягувати, тим потім буде довше і сильніше всім гірше.
Ще раз, почитай про Японію, чим там закінчилася епоха низьких ставок, гелікоптерних грошей, захмарних цін на нерухомість.
І подумай.
Музика може грати довго, поки не порвуть музиканти баяни. Але стільців на всіх все одно не вистачить.
Я не знаю, хто в чому міряє ціни м2, я міряю в місяцях роботи. От тобі скільки тре було часу на те, що заробити на 1м2 до ковідла, а скільки тре зараз?
Не сип мені сіль на...
Я, на Київській гілці, в голосовалці, відмітив пункт "те саме заробляю, що і минулого року в дол. еквівалентв".
Але яке нахрін "те саме" - якщо за пів року 2 лоХдауни мене "побили/підбрили"!
+ комуналь зросла
+ ЖРАЧКА зросла!
+ відповідно, і бетонометри зросли
То, от давай разом порахуємо, на скільки менше я можу купити бетонометрів за перше півріччя 2021го, відносно першого півріччя 2020го?
На 10% менше?
На 20-30%?
Чи на 40-50?
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Додано: Сер 07 лип, 2021 19:02
Успіх написав:
Не сип мені сіль на...
Я, на Київській гілці, в голосовалці, відмітив пункт "те саме заробляю, що і минулого року в дол. еквівалентв".
Але яке нахрін "те саме" - якщо за пів року 2 лоХдауни мене "побили/підбрили"!
+ комуналь зросла
+ ЖРАЧКА зросла!
+ відповідно, і бетонометри зросли
То, от давай разом порахуємо, на скільки менше я можу купити бетонометрів за перше півріччя 2021го, відносно першого півріччя 2020го?
На 10% менше?
На 20-30%?
Чи на 40-50?
так давай, я звідки знаю що там в тебе водиться, піввареника в місяць можеш відкласти, чи півкаклєти ?
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Додано: Сер 07 лип, 2021 19:08
flyman написав: Успіх написав:
Не сип мені сіль на... :roll
Я, на Київській гілці, в голосовалці, відмітив пункт "те саме заробляю, що і минулого року в дол. еквівалентв".
Але яке нахрін "те саме" - якщо за пів року 2 лоХдауни мене "побили/підбрили"!
+ комуналь зросла
+ ЖРАЧКА зросла!
+ відповідно, і бетонометри зросли
То, от давай разом порахуємо, на скільки менше я можу купити бетонометрів за перше півріччя 2021го, відносно першого півріччя 2020го?
На 10% менше?
На 20-30%?
Чи на 40-50?
так давай, я звідки знаю що там в тебе водиться, піввареника в місяць можеш відкласти, чи півкаклєти ?
А хрін його знає
Я свої витрати пробував рахувати минулого року десь 3-4міс. - далі плюнув на цю справу і закинув її
Але, зараз враження таке, що ніхрена не відкладається, так як постійно збільшую/товар/асортимент в своєму магазині...
+ вищеперечислені речі - теж б'ють по відкладаннях в скирду
Коротше, думаю, що на 20-30% менше можу собі дозволити бетонометрів цього півріччя
п.с.
Скільки пхаю в скирду - теж не рахую.
Так як одного місяця можу менше товару закупити і умовно 10Кгрн відкласти(поповнити депо-стовпець, або купити долярчиків) - а наступного місяця - можу лише 1Кгрн відкласти, так як повиходило багато позицій в товарі і їх треба закупити...
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Додано: Сер 07 лип, 2021 19:38
vitaliian написав: flyman написав:
Був відос недавно про неї,
если найдётся этот видос скиньте в лс
знайшов.
1. Суперекономіка, майже як США і бац 1998,
2. Нова надія, і 2008 і бац
3. Нарешті, пора рости, але згідно будівельника, так як населення вимирає, то GDP per capita, чисто технічно, навіть, покращення та перемога.
І тут в мене думка, а чи Китай не повторить шлях "майже суперекономіки"?
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