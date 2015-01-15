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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 230231232233
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 18:51

За крок до РЕАЛЬНОГО перевороту думок!©

  flyman написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:Нерухомість перегріта у всьому світі, більше, навіть як у 2007

І, наче, з цим більшість погоджується, але...
Але чому не чути, що та більшість інвесторів(наприклад, тутешніх) - не скидають/продають свої м2 ???
Чого чекають?
Самі собі не вірять про обвал нереальних цін? 😳

Тому що 95% професійні загоняли на форумах, а 95% інвесторів профани.
Ти дивись на графічки зРадіо, а не на голослівні заяви рил-обліківок.

Чим закінчиться, писав вище.
Світові еліти займаються віддтягуванням кінця і чим довше будуть віддягувати, тим потім буде довше і сильніше всім гірше.

Ще раз, почитай про Японію, чим там закінчилася епоха низьких ставок, гелікоптерних грошей, захмарних цін на нерухомість.

І подумай.
Музика може грати довго, поки не порвуть музиканти баяни. Але стільців на всіх все одно не вистачить.

Я не знаю, хто в чому міряє ціни м2, я міряю в місяцях роботи.

От тобі скільки тре було часу на те, що заробити на 1м2 до ковідла, а скільки тре зараз?

Не сип мені сіль на... :roll:
Я, на Київській гілці, в голосовалці, відмітив пункт "те саме заробляю, що і минулого року в дол. еквівалентв".
Але яке нахрін "те саме" - якщо за пів року 2 лоХдауни мене "побили/підбрили"!
+ комуналь зросла
+ ЖРАЧКА зросла!
+ відповідно, і бетонометри зросли

То, от давай разом порахуємо, на скільки менше я можу купити бетонометрів за перше півріччя 2021го, відносно першого півріччя 2020го?
На 10% менше?
На 20-30%?
Чи на 40-50? :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 19:02

  Успіх написав:Не сип мені сіль на... :roll:
Я, на Київській гілці, в голосовалці, відмітив пункт "те саме заробляю, що і минулого року в дол. еквівалентв".
Але яке нахрін "те саме" - якщо за пів року 2 лоХдауни мене "побили/підбрили"!
+ комуналь зросла
+ ЖРАЧКА зросла!
+ відповідно, і бетонометри зросли

То, от давай разом порахуємо, на скільки менше я можу купити бетонометрів за перше півріччя 2021го, відносно першого півріччя 2020го?
На 10% менше?
На 20-30%?
Чи на 40-50? :shock:

так давай, я звідки знаю що там в тебе водиться, піввареника в місяць можеш відкласти, чи півкаклєти ?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 19:08

  flyman написав:
  Успіх написав:Не сип мені сіль на... :roll
Я, на Київській гілці, в голосовалці, відмітив пункт "те саме заробляю, що і минулого року в дол. еквівалентв".
Але яке нахрін "те саме" - якщо за пів року 2 лоХдауни мене "побили/підбрили"!
+ комуналь зросла
+ ЖРАЧКА зросла!
+ відповідно, і бетонометри зросли

То, от давай разом порахуємо, на скільки менше я можу купити бетонометрів за перше півріччя 2021го, відносно першого півріччя 2020го?
На 10% менше?
На 20-30%?
Чи на 40-50? :shock:

так давай, я звідки знаю що там в тебе водиться, піввареника в місяць можеш відкласти, чи півкаклєти ?

А хрін його знає :mrgreen:
Я свої витрати пробував рахувати минулого року десь 3-4міс. - далі плюнув на цю справу і закинув її :mrgreen:

Але, зараз враження таке, що ніхрена не відкладається, так як постійно збільшую/товар/асортимент в своєму магазині...
+ вищеперечислені речі - теж б'ють по відкладаннях в скирду :roll:

Коротше, думаю, що на 20-30% менше можу собі дозволити бетонометрів цього півріччя :roll:

п.с.
Скільки пхаю в скирду - теж не рахую.
Так як одного місяця можу менше товару закупити і умовно 10Кгрн відкласти(поповнити депо-стовпець, або купити долярчиків) - а наступного місяця - можу лише 1Кгрн відкласти, так як повиходило багато позицій в товарі і їх треба закупити...
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 19:38

  vitaliian написав:
  flyman написав:Був відос недавно про неї,

если найдётся этот видос скиньте в лс

знайшов.

1. Суперекономіка, майже як США і бац 1998,
2. Нова надія, і 2008 і бац
3. Нарешті, пора рости, але згідно будівельника, так як населення вимирає, то GDP per capita, чисто технічно, навіть, покращення та перемога.

І тут в мене думка, а чи Китай не повторить шлях "майже суперекономіки"?
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 20:27

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:1. Суперекономіка, майже як США і бац 1998,
2. Нова надія, і 2008 і бац
3. Нарешті, пора рости, але згідно будівельника, так як населення вимирає, то GDP per capita, чисто технічно, навіть, покращення та перемога.

І тут в мене думка, а чи Китай не повторить шлях "майже суперекономіки"?

Флай, ще так по пунктах, свою думку про найближчих 5р.?
1. 2022р. -
2. 2023р. -
3. 2024р. -
4. 2025р. -
5. 2026р. -
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 20:53

  Успіх написав:
  flyman написав:1. Суперекономіка, майже як США і бац 1998,
2. Нова надія, і 2008 і бац
3. Нарешті, пора рости, але згідно будівельника, так як населення вимирає, то GDP per capita, чисто технічно, навіть, покращення та перемога.

І тут в мене думка, а чи Китай не повторить шлях "майже суперекономіки"?

Флай, ще так по пунктах, свою думку про найближчих 5р.?
1. 2022р. -
2. 2023р. -
3. 2024р. -
4. 2025р. -
5. 2026р. -

там у відео все розписано по хвилинам, дивись уважно
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 21:34

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:там у відео все розписано по хвилинам, дивись уважно

Англійську - я дуже погано знаю :oops:
А субтитри там максимум на польській можна - яку я трохи краще знаю за англійську :mrgreen:
Тому і попросив тебе викласти свою думку/підкріплену тим відео
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 21:41

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Успіх написав:А субтитри там максимум на польській можна -
Зображення
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 21:47

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:І тут в мене думка, а чи Китай не повторить шлях "майже суперекономіки"?
читаете Alexander J Flint? https://www.facebook.com/Johnflint1985 очень интересный автор
так же рекомендую его форумчанину rjkz
Для примерного понимания качества жизни средне-хорошего пригорода в штате Нью Джерси.
В каждом городе есть библиотека и почти в каждом городе есть свой бассейн, который для жителей города стоит около 150-200$ за всё лето на семью. Бассейн в нашем городе - это на самом деле 3 бассейна. Один глубокий для взрослых. Один в 120 см глубины для детей от 5 до 10 лет. И для совсем маленьких сделан ходячий бассейн-лужа в 20 см глубины, где их сверху поливает водичкой фонтан-грибок. В бассейне есть душевые, ресторан, можно устраивать приёмы и дни рождения, приходит ди-джей на выходные. На прокат дают зонты, кресла, шезлонги и т.д. Недавно сделали очень крутой водяной слайд-горку, которая популярна у всех от от 15 до 90 лет. Глубина основного бассейна в одной части 12 метров. Плюс две доски для прыжков в воду.
Китай одна из его любимых тем, наряду с макроэкономикой.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 22:10

  vitaliian написав:
  flyman написав:І тут в мене думка, а чи Китай не повторить шлях "майже суперекономіки"?
читаете Alexander J Flint? https://www.facebook.com/Johnflint1985 очень интересный автор
так же рекомендую его форумчанину rjkz
Для примерного понимания качества жизни средне-хорошего пригорода в штате Нью Джерси.
В каждом городе есть библиотека и почти в каждом городе есть свой бассейн, который для жителей города стоит около 150-200$ за всё лето на семью. Бассейн в нашем городе - это на самом деле 3 бассейна. Один глубокий для взрослых. Один в 120 см глубины для детей от 5 до 10 лет. И для совсем маленьких сделан ходячий бассейн-лужа в 20 см глубины, где их сверху поливает водичкой фонтан-грибок. В бассейне есть душевые, ресторан, можно устраивать приёмы и дни рождения, приходит ди-джей на выходные. На прокат дают зонты, кресла, шезлонги и т.д. Недавно сделали очень крутой водяной слайд-горку, которая популярна у всех от от 15 до 90 лет. Глубина основного бассейна в одной части 12 метров. Плюс две доски для прыжков в воду.
Китай одна из его любимых тем, наряду с макроэкономикой.

колись читав чи то глобаліста, чи антиглобаліста, потім загубив зсилку і перестав
flyman
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