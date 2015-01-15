Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Нерухомість перегріта у всьому світі, більше, навіть як у 2007
І, наче, з цим більшість погоджується, але... Але чому не чути, що та більшість інвесторів(наприклад, тутешніх) - не скидають/продають свої м2 ??? Чого чекають? Самі собі не вірять про обвал нереальних цін? 😳
Тому що 95% професійні загоняли на форумах, а 95% інвесторів профани. Ти дивись на графічки зРадіо, а не на голослівні заяви рил-обліківок.
Чим закінчиться, писав вище. Світові еліти займаються віддтягуванням кінця і чим довше будуть віддягувати, тим потім буде довше і сильніше всім гірше.
Ще раз, почитай про Японію, чим там закінчилася епоха низьких ставок, гелікоптерних грошей, захмарних цін на нерухомість.
І подумай. Музика може грати довго, поки не порвуть музиканти баяни. Але стільців на всіх все одно не вистачить.
Я не знаю, хто в чому міряє ціни м2, я міряю в місяцях роботи.
От тобі скільки тре було часу на те, що заробити на 1м2 до ковідла, а скільки тре зараз?
Не сип мені сіль на... Я, на Київській гілці, в голосовалці, відмітив пункт "те саме заробляю, що і минулого року в дол. еквівалентв". Але яке нахрін "те саме" - якщо за пів року 2 лоХдауни мене "побили/підбрили"! + комуналь зросла + ЖРАЧКА зросла! + відповідно, і бетонометри зросли
То, от давай разом порахуємо, на скільки менше я можу купити бетонометрів за перше півріччя 2021го, відносно першого півріччя 2020го? На 10% менше? На 20-30%? Чи на 40-50?
Успіх написав:Не сип мені сіль на... Я, на Київській гілці, в голосовалці, відмітив пункт "те саме заробляю, що і минулого року в дол. еквівалентв". Але яке нахрін "те саме" - якщо за пів року 2 лоХдауни мене "побили/підбрили"! + комуналь зросла + ЖРАЧКА зросла! + відповідно, і бетонометри зросли
То, от давай разом порахуємо, на скільки менше я можу купити бетонометрів за перше півріччя 2021го, відносно першого півріччя 2020го? На 10% менше? На 20-30%? Чи на 40-50?
так давай, я звідки знаю що там в тебе водиться, піввареника в місяць можеш відкласти, чи півкаклєти ?
Успіх написав:Не сип мені сіль на... :roll Я, на Київській гілці, в голосовалці, відмітив пункт "те саме заробляю, що і минулого року в дол. еквівалентв". Але яке нахрін "те саме" - якщо за пів року 2 лоХдауни мене "побили/підбрили"! + комуналь зросла + ЖРАЧКА зросла! + відповідно, і бетонометри зросли
То, от давай разом порахуємо, на скільки менше я можу купити бетонометрів за перше півріччя 2021го, відносно першого півріччя 2020го? На 10% менше? На 20-30%? Чи на 40-50?
так давай, я звідки знаю що там в тебе водиться, піввареника в місяць можеш відкласти, чи півкаклєти ?
А хрін його знає Я свої витрати пробував рахувати минулого року десь 3-4міс. - далі плюнув на цю справу і закинув її
Але, зараз враження таке, що ніхрена не відкладається, так як постійно збільшую/товар/асортимент в своєму магазині... + вищеперечислені речі - теж б'ють по відкладаннях в скирду
Коротше, думаю, що на 20-30% менше можу собі дозволити бетонометрів цього півріччя
п.с. Скільки пхаю в скирду - теж не рахую. Так як одного місяця можу менше товару закупити і умовно 10Кгрн відкласти(поповнити депо-стовпець, або купити долярчиків) - а наступного місяця - можу лише 1Кгрн відкласти, так як повиходило багато позицій в товарі і їх треба закупити...
1. Суперекономіка, майже як США і бац 1998, 2. Нова надія, і 2008 і бац 3. Нарешті, пора рости, але згідно будівельника, так як населення вимирає, то GDP per capita, чисто технічно, навіть, покращення та перемога.
І тут в мене думка, а чи Китай не повторить шлях "майже суперекономіки"?
flyman написав:1. Суперекономіка, майже як США і бац 1998, 2. Нова надія, і 2008 і бац 3. Нарешті, пора рости, але згідно будівельника, так як населення вимирає, то GDP per capita, чисто технічно, навіть, покращення та перемога.
І тут в мене думка, а чи Китай не повторить шлях "майже суперекономіки"?
Флай, ще так по пунктах, свою думку про найближчих 5р.? 1. 2022р. - 2. 2023р. - 3. 2024р. - 4. 2025р. - 5. 2026р. -
flyman написав:1. Суперекономіка, майже як США і бац 1998, 2. Нова надія, і 2008 і бац 3. Нарешті, пора рости, але згідно будівельника, так як населення вимирає, то GDP per capita, чисто технічно, навіть, покращення та перемога.
І тут в мене думка, а чи Китай не повторить шлях "майже суперекономіки"?
Флай, ще так по пунктах, свою думку про найближчих 5р.? 1. 2022р. - 2. 2023р. - 3. 2024р. - 4. 2025р. - 5. 2026р. -
там у відео все розписано по хвилинам, дивись уважно
Для примерного понимания качества жизни средне-хорошего пригорода в штате Нью Джерси. В каждом городе есть библиотека и почти в каждом городе есть свой бассейн, который для жителей города стоит около 150-200$ за всё лето на семью. Бассейн в нашем городе - это на самом деле 3 бассейна. Один глубокий для взрослых. Один в 120 см глубины для детей от 5 до 10 лет. И для совсем маленьких сделан ходячий бассейн-лужа в 20 см глубины, где их сверху поливает водичкой фонтан-грибок. В бассейне есть душевые, ресторан, можно устраивать приёмы и дни рождения, приходит ди-джей на выходные. На прокат дают зонты, кресла, шезлонги и т.д. Недавно сделали очень крутой водяной слайд-горку, которая популярна у всех от от 15 до 90 лет. Глубина основного бассейна в одной части 12 метров. Плюс две доски для прыжков в воду.
Китай одна из его любимых тем, наряду с макроэкономикой.
Для примерного понимания качества жизни средне-хорошего пригорода в штате Нью Джерси. В каждом городе есть библиотека и почти в каждом городе есть свой бассейн, который для жителей города стоит около 150-200$ за всё лето на семью. Бассейн в нашем городе - это на самом деле 3 бассейна. Один глубокий для взрослых. Один в 120 см глубины для детей от 5 до 10 лет. И для совсем маленьких сделан ходячий бассейн-лужа в 20 см глубины, где их сверху поливает водичкой фонтан-грибок. В бассейне есть душевые, ресторан, можно устраивать приёмы и дни рождения, приходит ди-джей на выходные. На прокат дают зонты, кресла, шезлонги и т.д. Недавно сделали очень крутой водяной слайд-горку, которая популярна у всех от от 15 до 90 лет. Глубина основного бассейна в одной части 12 метров. Плюс две доски для прыжков в воду.
Китай одна из его любимых тем, наряду с макроэкономикой.
колись читав чи то глобаліста, чи антиглобаліста, потім загубив зсилку і перестав