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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 231232233234
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 07:22

  vitaliian написав:
  Успіх написав:А субтитри там максимум на польській можна -
Зображення

Дякую, та в мене на смартфоні, в нижньому правому куті, крім "повороту екрану" - нічого більше нема.
- а в правому верхньому куті - то є вибір тільки такий
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 07:28

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:А субтитри там максимум на польській можна -
Зображення

Дякую, та в мене на смартфоні, в нижньому правому куті, крім "повороту екрану" - нічого більше нема.
- а в правому верхньому куті - то є вибір тільки такий
Зображення

після Polish має бути ще вкладка меню "Auto translate" (авто переклад) і вибираєш українська. Це на ПК, но мобілі, може і нема такого.

Читай польською, якщо нема в тебе пісюка.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 08:32

flyman
Думаю, що на смарті такого нема - треба буде на ноуті якось подивитись.

Але, все одно, ти міг би висловити більш детальніше свою думку, підкріпившись тим відео?
Що нас чекає: стагнація, чи обвал крутіше прогнозам зРадіо? :shock:
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