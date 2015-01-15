Дякую, та в мене на смартфоні, в нижньому правому куті, крім "повороту екрану" - нічого більше нема.
- а в правому верхньому куті - то є вибір тільки такий
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Додано: Чет 08 лип, 2021 07:22
Додано: Чет 08 лип, 2021 07:28
після Polish має бути ще вкладка меню "Auto translate" (авто переклад) і вибираєш українська. Це на ПК, но мобілі, може і нема такого.
Читай польською, якщо нема в тебе пісюка.
Додано: Чет 08 лип, 2021 08:32
flyman
Думаю, що на смарті такого нема - треба буде на ноуті якось подивитись.
Але, все одно, ти міг би висловити більш детальніше свою думку, підкріпившись тим відео?
Що нас чекає: стагнація, чи обвал крутіше прогнозам зРадіо?
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