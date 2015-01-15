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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 232233234235>
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 07:22

  vitaliian написав:
  Успіх написав:А субтитри там максимум на польській можна -
Зображення

Дякую, та в мене на смартфоні, в нижньому правому куті, крім "повороту екрану" - нічого більше нема.
- а в правому верхньому куті - то є вибір тільки такий
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 07:28

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:А субтитри там максимум на польській можна -
Зображення

Дякую, та в мене на смартфоні, в нижньому правому куті, крім "повороту екрану" - нічого більше нема.
- а в правому верхньому куті - то є вибір тільки такий
Зображення

після Polish має бути ще вкладка меню "Auto translate" (авто переклад) і вибираєш українська. Це на ПК, но мобілі, може і нема такого.

Читай польською, якщо нема в тебе пісюка.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 08:32

flyman
Думаю, що на смарті такого нема - треба буде на ноуті якось подивитись.

Але, все одно, ти міг би висловити більш детальніше свою думку, підкріпившись тим відео?
Що нас чекає: стагнація, чи обвал крутіше прогнозам зРадіо? :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 09:14

  Успіх написав:flyman
Думаю, що на смарті такого нема - треба буде на ноуті якось подивитись.

Але, все одно, ти міг би висловити більш детальніше свою думку, підкріпившись тим відео?
Що нас чекає: стагнація, чи обвал крутіше прогнозам зРадіо? :shock:

я вже кілька разів написав, особисто тобі, в різних темах, якщо до тебе не доходит і тобі тре вказати точні дати і години, то сядь в машину часу і подивися та запиши в блокнот, бо забудеш.
Можеш ще проконсультуватися у свого гуру-вчителя, він порадить вкластись в новобудову в Анталії.
В той же час, твій смарт може заморозитися до невизначеного терміну, а може дати "30Куе з куща". Приблизно як з Аркадою, хтось отримав жир, а хтось недобудований бетонний паралепіпед або ще гірше, обіцянку паралепіпеда.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 09:45

flyman справедливости ради скажу что видос не имеет никакого отношения к ситуации в Украине, там совсем другие причины. Японский пузырь подкреплялся ростом промпроизводства и экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью (автомобили, электроника), пока в эту гонку не включился Китай обваливший цены в десятки раз. В 1985 сосед привёз из германии японскую vhs видеокамеру за 3500 тыс марок. Помню в детстве учился ей снимать. В 2003 я сам купил новую VHS камеру Панасоник (в крутом чемодане) за 3000 грн. Вот так упала цена за 20 лет. А сколько в 80х стоили японские магнитолы шарп и тп? Люди годами работали чтобы такую купить. В конце 90х брендовые кассетники уже шли по 70-100$ а китайский ноунейм или интернационал по 20-30$

киевский рн обвалился до уровня любого обл.центра + символическая доплата за бренд.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 08 лип, 2021 10:01, всього редагувалось 7 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 09:46

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:тобі тре вказати точні дати і години,


Флай, ну ти розумієш, що все колись та й збудеться))
Але якраз період, хоч орієнтовно, якого року це буде - це найцінніше!
Тому, ніяких точних хвилин/годин, чи місяців - не потрібно!
А потрібно рік - коли буде дупа і другий рік, коли буде повна дупа? :)

А може, вже ж таки буде трошки краще років через 5-7? ;)
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 09:50

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:а може дати "30Куе з куща".

Флай, запам'ятай - не може, а ТОЧНО буде!
Ну, як не 30К по продажу, то 7кгрн в оренду наступного року восени - як з куща! :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:01

  vitaliian написав:flyman справедливости ради скажу что видос не имеет никакого отношения к ситуации в Украине, там совсем другие причины. Японский пузырь подкреплялся ростом промпроизводства и экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью (автомобили, электроника), пока в эту гонку не включился Китай обваливший цены в сотни раз. В 1985 сосед привёз из германии японскую vhs видеокамеру за 3500 тыс марок. Помню в детстве учился ей снимать. В 2003 я сам купил новую VHS камеру Панасоник (в крутом чемодане) за 3000 грн. Вот так упала цена за 20 лет. А сколько в 80х стоили японские магнитолы шарп и тп? Люди годами работали чтобы такую купить. В конце 90х брендовые кассетники уже шли по 50$

Мова про те, що те що в Японії було, тепер повторюється в глобальному масштабі.
Щодо України, то як і Японія, вона сильно залежить від зовнішніх ринків та експорту, тому напр. Криза 1998 так і 2008 сильно вдарила як по економіці як Японії так і України.

Те що технології створюють дефляцію, теж не новина.

Загалом, я притримуюся думки обліківки будівельник: менше людей при тому самому ВВП, або навіть кількість населення швидше зменшується, чим падає ВВП - ті що лишилися живими багатшають.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:02

  Успіх написав:
  flyman написав:тобі тре вказати точні дати і години,


Флай, ну ти розумієш, що все колись та й збудеться))
Але якраз період, хоч орієнтовно, якого року це буде - це найцінніше!
Тому, ніяких точних хвилин/годин, чи місяців - не потрібно!
А потрібно рік - коли буде дупа і другий рік, коли буде повна дупа? :)

А може, вже ж таки буде трошки краще років через 5-7? ;)

десь так: "сем-восем, но не девет"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:03

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:Загалом, я притримуюся думки обліківки будівельник: менше людей при тому самому ВВП, або навіть кількість населення швидше зменшується, чим падає ВВП - ті що лишилися живими багатшають.
это работает когда государство повернуто лицом к людям, если цель ободрать то смотрим историю коллективизации, налоги на фруктовые деревья, денежные реформы и тд. Мои дед и баба не оставили родителям никакого капитала, кроме старых уже не жилых хат. А ведь работали всю жизнь. С трудом могу себе представить масштабы этого грабежа.
  flyman написав:Те що технології створюють дефляцію, теж не новина.
напомните какие технологии создают дефляцию на энергорынке или с/х рынках? Цену помидоров видели? Ещё в 2016 я покупал их на консервацию по 3 грн/кило. Дефляция была и будет на рынке промтоваров - смартфоны, утюги, велосипеды конвеер из миллиона китайцев может наштамповать в неограниченных количествах. Туда же движется вся IT индустрия и строительство, дома из газоблоков строятся очень быстро (если у застройщика есть на стройку деньги).
vitaliian
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