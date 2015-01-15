Додано: Чет 08 лип, 2021 09:45

flyman справедливости ради скажу что видос не имеет никакого отношения к ситуации в Украине, там совсем другие причины. Японский пузырь подкреплялся ростом промпроизводства и экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью (автомобили, электроника), пока в эту гонку не включился Китай обваливший цены в десятки раз. В 1985 сосед привёз из германии японскую vhs видеокамеру за 3500 тыс марок. Помню в детстве учился ей снимать. В 2003 я сам купил новую VHS камеру Панасоник (в крутом чемодане) за 3000 грн. Вот так упала цена за 20 лет. А сколько в 80х стоили японские магнитолы шарп и тп? Люди годами работали чтобы такую купить. В конце 90х брендовые кассетники уже шли по 70-100$ а китайский ноунейм или интернационал по 20-30$



киевский рн обвалился до уровня любого обл.центра + символическая доплата за бренд.