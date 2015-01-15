Ну, чомусь, покищо, лише "думкою багатшають"
Ціни на продукти/комуналь/бетон - не дають пересічним розслабитись і відчути, що статки їхні ростуть.
А мали б(з твоїх слів) - раз зменшується населення!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 лип, 2021 10:23
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Ну, чомусь, покищо, лише "думкою багатшають"
Ціни на продукти/комуналь/бетон - не дають пересічним розслабитись і відчути, що статки їхні ростуть.
А мали б(з твоїх слів) - раз зменшується населення!
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