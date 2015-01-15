|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 лип, 2021 10:23
flyman написав:
Загалом, я притримуюся думки обліківки будівельник: менше людей при тому самому ВВП, або навіть кількість населення швидше зменшується, чим падає ВВП - ті що лишилися живими багатшають
Ну, чомусь, покищо, лише "думкою багатшають"
Ціни на продукти/комуналь/бетон - не дають пересічним розслабитись і відчути, що статки їхні ростуть.
А мали б(з твоїх слів) - раз зменшується населення!
-
Успіх
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 965
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 лип, 2021 11:44
vitaliian написав: flyman написав:
Загалом, я притримуюся думки обліківки будівельник: менше людей при тому самому ВВП, або навіть кількість населення швидше зменшується, чим падає ВВП - ті що лишилися живими багатшають.
это работает когда государство повернуто лицом к людям, если цель ободрать то смотрим историю коллективизации, налоги на фруктовые деревья, денежные реформы и тд. Мои дед и баба не оставили родителям никакого капитала, кроме старых уже не жилых хат. А ведь работали всю жизнь. С трудом могу себе представить масштабы этого грабежа.
flyman написав:
Те що технології створюють дефляцію, теж не новина.
напомните какие технологии создают дефляцию на энергорынке или с/х рынках? Цену помидоров видели? Ещё в 2016 я покупал их на консервацию по 3 грн/кило. Дефляция была и будет на рынке промтоваров - смартфоны, утюги, велосипеды конвеер из миллиона китайцев может наштамповать в неограниченных количествах. Туда же движется вся IT индустрия и строительство, дома из газоблоков строятся очень быстро (если у застройщика есть на стройку деньги).
Я особливо так інфляції не відчуваю, так як витрати на їдло та комуналь (кавалірка\цоколь) разом $125 +-25% особливо на погоду не впилавають.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25308
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1258 раз.
- Подякували: 1954 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 08 лип, 2021 11:54
Успіх написав: flyman написав:
Загалом, я притримуюся думки обліківки будівельник: менше людей при тому самому ВВП, або навіть кількість населення швидше зменшується, чим падає ВВП - ті що лишилися живими багатшають
Ну, чомусь, покищо, лише "думкою багатшають"
Ціни на продукти/комуналь/бетон - не дають пересічним розслабитись і відчути, що статки їхні ростуть.
А мали б(з твоїх слів) - раз зменшується населення!
ти, маючи 9класів освіти, заробив 1к який відчувається як 3к, плюс смарт, на якому як з куща +30Куе і ще маєш наглість жалітися?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25308
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1258 раз.
- Подякували: 1954 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 08 лип, 2021 11:56
flyman написав:
Я особливо так інфляції не відчуваю, так як витрати на їдло та комуналь (кавалірка\цоколь) разом $125 +-25% особливо на погоду не впилавають.
Ми бачили фото твоїх хоромів і фото яєшні)) - що можна сказати: з твоїми знаннями(а ще, якщо їх трохи підтягнути на курсах) і таким дешевим/жорстко-економним способом життя - то кавалірки можна купувати щороку, якщо не щопівроку!
-
Успіх
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 965
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 лип, 2021 12:00
flyman написав: Успіх написав: flyman написав:
Загалом, я притримуюся думки обліківки будівельник: менше людей при тому самому ВВП, або навіть кількість населення швидше зменшується, чим падає ВВП - ті що лишилися живими багатшають
Ну, чомусь, покищо, лише "думкою багатшають"
Ціни на продукти/комуналь/бетон - не дають пересічним розслабитись і відчути, що статки їхні ростуть.
А мали б(з твоїх слів) - раз зменшується населення!
ти, маючи 9класів освіти
, заробив 1к який відчувається як 3к, плюс смарт, на якому як з куща +30Куе і ще маєш наглість жалітися?
Аааа, бачу мій трешачок зайшов
- люблю накидувати на вентилятор)) - а вже хто вірить, а хто ні - це вже десяте
І - я не жаліюсь в загальному, а тільки жаліюсь на останнє півріччя!
- жити(виживати) стало важче!
-
Успіх
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 965
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 лип, 2021 12:32
Успіх написав:
Аааа, бачу мій трешачок зайшов
- люблю накидувати на вентилятор)) - а вже хто вірить, а хто ні - це вже десяте
І - я не жаліюсь в загальному, а тільки жаліюсь на останнє півріччя!
- жити(виживати) стало важче
!
Далі буде ше гірше - краще вже не буде років 20-30!
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4153
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 825 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 лип, 2021 16:15
change_pm написав: Успіх написав:
Аааа, бачу мій трешачок зайшов
- люблю накидувати на вентилятор)) - а вже хто вірить, а хто ні - це вже десяте
І - я не жаліюсь в загальному, а тільки жаліюсь на останнє півріччя!
- жити(виживати) стало важче
!
Далі буде ше гірше - краще вже не буде років 20-30!
а в Анталії?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25308
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1258 раз.
- Подякували: 1954 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 08 лип, 2021 16:23
flyman написав: change_pm написав: Успіх написав:
Аааа, бачу мій трешачок зайшов
- люблю накидувати на вентилятор)) - а вже хто вірить, а хто ні - це вже десяте
І - я не жаліюсь в загальному, а тільки жаліюсь на останнє півріччя!
- жити(виживати) стало важче
!
Далі буде ше гірше - краще вже не буде років 20-30!
а в Анталії?
Про Анталію я тобі іншалла розкажу через пару тижнів...
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4153
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 825 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 лип, 2021 16:39
quote="5257846:change_pm"
flyman написав: change_pm написав: Успіх написав:
Аааа, бачу мій трешачок зайшов
- люблю накидувати на вентилятор)) - а вже хто вірить, а хто ні - це вже десяте
І - я не жаліюсь в загальному, а тільки жаліюсь на останнє півріччя!
- жити(виживати) стало важче
!
Далі буде ше гірше - краще вже не буде років 20-30!
а в Анталії?
Про Анталію я тобі іншалла розкажу через пару тижнів...
----
Шкода, що Анталія не в ЄС.
Черговий контакт з рекрутерами, та інфа, що ми би раді на віддалений йоб, але в нас рестрікшени: РФ, РБ, УА (привіт європатріотам і натодрочерам).
Так що Португалія, ні навіть так:
П О Р Т У Г А Л І Я
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25308
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1258 раз.
- Подякували: 1954 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sidus
, zРадио
і 7 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7227
|944616
|
|
|232
|35776
|
|
|236
|93232
|
|