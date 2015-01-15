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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 232233234235
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:23

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:Загалом, я притримуюся думки обліківки будівельник: менше людей при тому самому ВВП, або навіть кількість населення швидше зменшується, чим падає ВВП - ті що лишилися живими багатшають

Ну, чомусь, покищо, лише "думкою багатшають" :mrgreen:
Ціни на продукти/комуналь/бетон - не дають пересічним розслабитись і відчути, що статки їхні ростуть.
А мали б(з твоїх слів) - раз зменшується населення!
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 11:44

  vitaliian написав:
  flyman написав:Загалом, я притримуюся думки обліківки будівельник: менше людей при тому самому ВВП, або навіть кількість населення швидше зменшується, чим падає ВВП - ті що лишилися живими багатшають.
это работает когда государство повернуто лицом к людям, если цель ободрать то смотрим историю коллективизации, налоги на фруктовые деревья, денежные реформы и тд. Мои дед и баба не оставили родителям никакого капитала, кроме старых уже не жилых хат. А ведь работали всю жизнь. С трудом могу себе представить масштабы этого грабежа.
  flyman написав:Те що технології створюють дефляцію, теж не новина.
напомните какие технологии создают дефляцию на энергорынке или с/х рынках? Цену помидоров видели? Ещё в 2016 я покупал их на консервацию по 3 грн/кило. Дефляция была и будет на рынке промтоваров - смартфоны, утюги, велосипеды конвеер из миллиона китайцев может наштамповать в неограниченных количествах. Туда же движется вся IT индустрия и строительство, дома из газоблоков строятся очень быстро (если у застройщика есть на стройку деньги).

Я особливо так інфляції не відчуваю, так як витрати на їдло та комуналь (кавалірка\цоколь) разом $125 +-25% особливо на погоду не впилавають.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 11:54

  Успіх написав:
  flyman написав:Загалом, я притримуюся думки обліківки будівельник: менше людей при тому самому ВВП, або навіть кількість населення швидше зменшується, чим падає ВВП - ті що лишилися живими багатшають

Ну, чомусь, покищо, лише "думкою багатшають" :mrgreen:
Ціни на продукти/комуналь/бетон - не дають пересічним розслабитись і відчути, що статки їхні ростуть.
А мали б(з твоїх слів) - раз зменшується населення!

ти, маючи 9класів освіти, заробив 1к який відчувається як 3к, плюс смарт, на якому як з куща +30Куе і ще маєш наглість жалітися?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 11:56

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:Я особливо так інфляції не відчуваю, так як витрати на їдло та комуналь (кавалірка\цоколь) разом $125 +-25% особливо на погоду не впилавають.

Ми бачили фото твоїх хоромів і фото яєшні)) - що можна сказати: з твоїми знаннями(а ще, якщо їх трохи підтягнути на курсах) і таким дешевим/жорстко-економним способом життя - то кавалірки можна купувати щороку, якщо не щопівроку!
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 12:00

  flyman написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:Загалом, я притримуюся думки обліківки будівельник: менше людей при тому самому ВВП, або навіть кількість населення швидше зменшується, чим падає ВВП - ті що лишилися живими багатшають

Ну, чомусь, покищо, лише "думкою багатшають" :mrgreen:
Ціни на продукти/комуналь/бетон - не дають пересічним розслабитись і відчути, що статки їхні ростуть.
А мали б(з твоїх слів) - раз зменшується населення!

ти, маючи 9класів освіти, заробив 1к який відчувається як 3к, плюс смарт, на якому як з куща +30Куе і ще маєш наглість жалітися?

Аааа, бачу мій трешачок зайшов :wink: :mrgreen: - люблю накидувати на вентилятор)) - а вже хто вірить, а хто ні - це вже десяте :mrgreen:

І - я не жаліюсь в загальному, а тільки жаліюсь на останнє півріччя!
- жити(виживати) стало важче!
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 12:32

  Успіх написав:Аааа, бачу мій трешачок зайшов :wink: :mrgreen: - люблю накидувати на вентилятор)) - а вже хто вірить, а хто ні - це вже десяте :mrgreen:

І - я не жаліюсь в загальному, а тільки жаліюсь на останнє півріччя!
- жити(виживати) стало важче!

Далі буде ше гірше - краще вже не буде років 20-30!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 16:15

  change_pm написав:
  Успіх написав:Аааа, бачу мій трешачок зайшов :wink: :mrgreen: - люблю накидувати на вентилятор)) - а вже хто вірить, а хто ні - це вже десяте :mrgreen:

І - я не жаліюсь в загальному, а тільки жаліюсь на останнє півріччя!
- жити(виживати) стало важче!

Далі буде ше гірше - краще вже не буде років 20-30!

а в Анталії?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 16:23

  flyman написав:
  change_pm написав:
  Успіх написав:Аааа, бачу мій трешачок зайшов :wink: :mrgreen: - люблю накидувати на вентилятор)) - а вже хто вірить, а хто ні - це вже десяте :mrgreen:

І - я не жаліюсь в загальному, а тільки жаліюсь на останнє півріччя!
- жити(виживати) стало важче!

Далі буде ше гірше - краще вже не буде років 20-30!

а в Анталії?

Про Анталію я тобі іншалла розкажу через пару тижнів...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 16:39

quote="5257846:change_pm"
  flyman написав:
  change_pm написав:
  Успіх написав:Аааа, бачу мій трешачок зайшов :wink: :mrgreen: - люблю накидувати на вентилятор)) - а вже хто вірить, а хто ні - це вже десяте :mrgreen:

І - я не жаліюсь в загальному, а тільки жаліюсь на останнє півріччя!
- жити(виживати) стало важче!

Далі буде ше гірше - краще вже не буде років 20-30!

а в Анталії?

Про Анталію я тобі іншалла розкажу через пару тижнів...
----
Шкода, що Анталія не в ЄС.
Черговий контакт з рекрутерами, та інфа, що ми би раді на віддалений йоб, але в нас рестрікшени: РФ, РБ, УА (привіт європатріотам і натодрочерам).

Так що Португалія, ні навіть так:

П О Р Т У Г А Л І Я
flyman
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