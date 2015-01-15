я не лягай, все одно полюблять ..
моя думка, так як в нас нема ФР, то тримати 1\3 в КРЖН, 1\3 в UAH, 1\3 USD
ще трохи кеша в ойрах та кріпти, ну і гривасиків на 2-3 тижня для підтримання трусів
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:48
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