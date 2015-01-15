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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 233234235236
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:48

  change_pm написав:

я не лягай, все одно полюблять ..

моя думка, так як в нас нема ФР, то тримати 1\3 в КРЖН, 1\3 в UAH, 1\3 USD
ще трохи кеша в ойрах та кріпти, ну і гривасиків на 2-3 тижня для підтримання трусів
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 12:39

  change_pm написав:Про Анталію я тобі іншалла розкажу через пару тижнів...

Час візиту вибрали вдалий - 25 липня на плато Феслікан (приблизно 40 км від Анталії в гори на висоту 2000 м над рівнем моря) будуть щорічні змагання особливого виду боротьби - там спортсменів покривають олією... Feslikan Oil Pehlivan Wrestling.
Дуже незвично. В 2020 році із-за пандемії змагання - вже буде 23-ий за рахунком фестиваль борців - не проводилися...
https://www.youtube.com/watch?v=YR_xVsIpmHA
Я Вас - change_pm - візьму із собою - мабуть, в моєму авто буде місце!
(Хоч вперше побачу особисто свого клона).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 13:16

За тиждень на форумі - 1 (ОДНЕ) корисне повідомлення про інвестиції від mixei.
Пан mixei - супер! Молодець: конкретно з цифрами та фактами, на власному досвіді.
Така рідкісна річ, просто на вагу золота...
Читав з інтересом - раджу всім почитати.
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Фактично покрокова інструкція з цифрами, фактами, метою та головне - результатом i планами наперед.
Цікаво, що поставили "+" тільки change_pm, 77st та Coder...
akurt
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