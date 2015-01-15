я не лягай, все одно полюблять ..
моя думка, так як в нас нема ФР, то тримати 1\3 в КРЖН, 1\3 в UAH, 1\3 USD
ще трохи кеша в ойрах та кріпти, ну і гривасиків на 2-3 тижня для підтримання трусів
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:48
Додано: Суб 10 лип, 2021 12:39
Час візиту вибрали вдалий - 25 липня на плато Феслікан (приблизно 40 км від Анталії в гори на висоту 2000 м над рівнем моря) будуть щорічні змагання особливого виду боротьби - там спортсменів покривають олією... Feslikan Oil Pehlivan Wrestling.
Дуже незвично. В 2020 році із-за пандемії змагання - вже буде 23-ий за рахунком фестиваль борців - не проводилися...
Я Вас - change_pm - візьму із собою - мабуть, в моєму авто буде місце!
(Хоч вперше побачу особисто свого клона).
Додано: Суб 10 лип, 2021 13:16
За тиждень на форумі - 1 (ОДНЕ) корисне повідомлення про інвестиції від mixei.
Пан mixei - супер! Молодець: конкретно з цифрами та фактами, на власному досвіді.
Така рідкісна річ, просто на вагу золота...
Читав з інтересом - раджу всім почитати.
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Фактично покрокова інструкція з цифрами, фактами, метою та головне - результатом i планами наперед.
Цікаво, що поставили "+" тільки change_pm, 77st та Coder...
Додано: Суб 10 лип, 2021 13:49
Жаль що немає гілки "інвестиція для себе".
Додано: Суб 10 лип, 2021 16:30
Зустріч клонів треба задокументувати ))))
Додано: Суб 10 лип, 2021 16:31
Усе пропало ((((
Короче - ціни на дома в Штатах впадуть тільки, якшо Жорік підніме ставку...
А так, поки будуть тихим сапом фігачити в гору...
Додано: Суб 10 лип, 2021 16:36
Для себе? Хм... цікава думка... Була така гілка...
Але в мене для Вас сумна звістка: 2/3 дописувачів на форумі виховані/пристосувалися/діють НЕ для себе, діють за формулою "Сьогодні жити - вмерти завтра..."
Рідко можна зустріти "для себе"...
Але є...
Приклад: на цьому форумі часто згадувалися інвестиції в новий житловий комплекс Casa Grande.
Повний розклад інвестицій регулярно висвітлювався на форумі з цифрами та фактами.
На скільки я знаю, троє форумчан здійснили інвестування і саме для себе (!).
Теза 1. Вкладення в 2019 році в сумі 30 000 євро з безвідсотковим розтермінуванням на 30 000 євро із сплатою будь-якими частинами (не рідше одного разу на квартал) до червня 2021 року.
Теза 2. Годину тОму спілкувався з покупцями вже готового і зданого - іноземці, не українці (випадково зустрілися в меблевому салоні). Квартири 1+1, в які було вкладено 30 000+30 000 частинами, виставлено на продаж за 90 000 євро.
Ось так... Теоретично профіт +30 000 євро.
Гадаю, дехто, хто купував за 30 000+30 000 для себе, може трохи і замислитися...
P.S. Але на перше місце інвестицій "для себе" ставлю згадану пару сторінок назад на цій гілці інвестицію в освіту дітей. За моїми підрахунками та власним досвідом будь-які інвестиції в освіту дітей на 4-5 років навчання "відбиваються" (при правильному виборі університету та напряму підготовки) за 2 роки.
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