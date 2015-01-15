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change_pm написав:Про Анталію я тобі іншалла розкажу через пару тижнів...
Час візиту вибрали вдалий - 25 липня на плато Феслікан (приблизно 40 км від Анталії в гори на висоту 2000 м над рівнем моря) будуть щорічні змагання особливого виду боротьби - там спортсменів покривають олією... Feslikan Oil Pehlivan Wrestling. Дуже незвично. В 2020 році із-за пандемії змагання - вже буде 23-ий за рахунком фестиваль борців - не проводилися... https://www.youtube.com/watch?v=YR_xVsIpmHA Я Вас - change_pm - візьму із собою - мабуть, в моєму авто буде місце! (Хоч вперше побачу особисто свого клона).
За тиждень на форумі - 1 (ОДНЕ) корисне повідомлення про інвестиції від mixei. Пан mixei - супер! Молодець: конкретно з цифрами та фактами, на власному досвіді. Така рідкісна річ, просто на вагу золота... Читав з інтересом - раджу всім почитати. Інвестуємо в нерухомість закордоном Фактично покрокова інструкція з цифрами, фактами, метою та головне - результатом i планами наперед. Цікаво, що поставили "+" тільки change_pm, 77st та Coder...
akurt написав:За тиждень на форумі - 1 (ОДНЕ) корисне повідомлення про інвестиції від mixei. Пан mixei - супер! Молодець: конкретно з цифрами та фактами, на власному досвіді. Така рідкісна річ, просто на вагу золота... Читав з інтересом - раджу всім почитати. Інвестуємо в нерухомість закордоном Фактично покрокова інструкція з цифрами, фактами, метою та головне - результатом i планами наперед. Цікаво, що поставили "+" тільки change_pm, 77st та Coder...
change_pm написав:Про Анталію я тобі іншалла розкажу через пару тижнів...
Час візиту вибрали вдалий - 25 липня на плато Феслікан (приблизно 40 км від Анталії в гори на висоту 2000 м над рівнем моря) будуть щорічні змагання особливого виду боротьби - там спортсменів покривають олією... Feslikan Oil Pehlivan Wrestling. Дуже незвично. В 2020 році із-за пандемії змагання - вже буде 23-ий за рахунком фестиваль борців - не проводилися... https://www.youtube.com/watch?v=YR_xVsIpmHA Я Вас - change_pm - візьму із собою - мабуть, в моєму авто буде місце! (Хоч вперше побачу особисто свого клона).
BIGor написав:Жаль що немає гілки "інвестиція для себе".
Для себе? Хм... цікава думка... Була така гілка... Але в мене для Вас сумна звістка: 2/3 дописувачів на форумі виховані/пристосувалися/діють НЕ для себе, діють за формулою "Сьогодні жити - вмерти завтра..." Рідко можна зустріти "для себе"... Але є... Приклад: на цьому форумі часто згадувалися інвестиції в новий житловий комплекс Casa Grande. Повний розклад інвестицій регулярно висвітлювався на форумі з цифрами та фактами. На скільки я знаю, троє форумчан здійснили інвестування і саме для себе (!). Теза 1. Вкладення в 2019 році в сумі 30 000 євро з безвідсотковим розтермінуванням на 30 000 євро із сплатою будь-якими частинами (не рідше одного разу на квартал) до червня 2021 року. Теза 2. Годину тОму спілкувався з покупцями вже готового і зданого - іноземці, не українці (випадково зустрілися в меблевому салоні). Квартири 1+1, в які було вкладено 30 000+30 000 частинами, виставлено на продаж за 90 000 євро. Ось так... Теоретично профіт +30 000 євро. Гадаю, що дехто, хто купував за 30 000+30 000 для себе, може трохи і замислитися...
BIGor написав:Жаль що немає гілки "інвестиція для себе".
Для себе? Хм... цікава думка... Була така гілка... Але в мене для Вас сумна звістка: 2/3 дописувачів на форумі виховані/пристосувалися/діють НЕ для себе, діють за формулою "Сьогодні жити - вмерти завтра..." Рідко можна зустріти "для себе"... Але є... Приклад: на цьому форумі часто згадувалися інвестиції в новий житловий комплекс Casa Grande. Повний розклад інвестицій регулярно висвітлювався на форумі з цифрами та фактами. На скільки я знаю, троє форумчан здійснили інвестування і саме для себе (!). Теза 1. Вкладення в 2019 році в сумі 30 000 євро з безвідсотковим розтермінуванням на 30 000 євро із сплатою будь-якими частинами (не рідше одного разу на квартал) до червня 2021 року. Теза 2. Годину тОму спілкувався з покупцями вже готового і зданого - іноземці, не українці (випадково зустрілися в меблевому салоні). Квартири 1+1, в які було вкладено 30 000+30 000 частинами, виставлено на продаж за 90 000 євро. Ось так... Теоретично профіт +30 000 євро. Гадаю, що дехто, хто купував за 30 000+30 000 для себе, може трохи і замислитися...
на вулиці 2021 рік, а не 2019. тоді ще був зміст вкладатися РН, зараз нема, особливо в Анталії
flyman написав:Загалом, я притримуюся думки обліківки будівельник: менше людей при тому самому ВВП, або навіть кількість населення швидше зменшується, чим падає ВВП - ті що лишилися живими багатшають
Ну, чомусь, покищо, лише "думкою багатшають" Ціни на продукти/комуналь/бетон - не дають пересічним розслабитись і відчути, що статки їхні ростуть. А мали б(з твоїх слів) - раз зменшується населення!
Поголовье сокращаяется - а керманычи хотят так же, или даже лучше жить! Поэтому пересичных будут меньше кормить, и больше доить. Этого кстати требуют "инвесторы" и "партнёры" - пересичные должны им вернуть с прибылью их "инвестиции" в "зеленую энергетику". То, что при этом убьется остальная энергетика, задушится бизнес, и пересичные - это "проблемы индейцев".
А в среднем украинцы станут богаче - у кого-то прибавится новый дворец, а у кого-то хата в селе после родителей или деда-бабки