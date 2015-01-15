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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 233234235236
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:48

  change_pm написав:

я не лягай, все одно полюблять ..

моя думка, так як в нас нема ФР, то тримати 1\3 в КРЖН, 1\3 в UAH, 1\3 USD
ще трохи кеша в ойрах та кріпти, ну і гривасиків на 2-3 тижня для підтримання трусів
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 12:39

  change_pm написав:Про Анталію я тобі іншалла розкажу через пару тижнів...

Час візиту вибрали вдалий - 25 липня на плато Феслікан (приблизно 40 км від Анталії в гори на висоту 2000 м над рівнем моря) будуть щорічні змагання особливого виду боротьби - там спортсменів покривають олією... Feslikan Oil Pehlivan Wrestling.
Дуже незвично. В 2020 році із-за пандемії змагання - вже буде 23-ий за рахунком фестиваль борців - не проводилися...
https://www.youtube.com/watch?v=YR_xVsIpmHA
Я Вас - change_pm - візьму із собою - мабуть, в моєму авто буде місце!
(Хоч вперше побачу особисто свого клона).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 13:16

За тиждень на форумі - 1 (ОДНЕ) корисне повідомлення про інвестиції від mixei.
Пан mixei - супер! Молодець: конкретно з цифрами та фактами, на власному досвіді.
Така рідкісна річ, просто на вагу золота...
Читав з інтересом - раджу всім почитати.
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Фактично покрокова інструкція з цифрами, фактами, метою та головне - результатом i планами наперед.
Цікаво, що поставили "+" тільки change_pm, 77st та Coder...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 13:49

  akurt написав:За тиждень на форумі - 1 (ОДНЕ) корисне повідомлення про інвестиції від mixei.
Пан mixei - супер! Молодець: конкретно з цифрами та фактами, на власному досвіді.
Така рідкісна річ, просто на вагу золота...
Читав з інтересом - раджу всім почитати.
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Фактично покрокова інструкція з цифрами, фактами, метою та головне - результатом i планами наперед.
Цікаво, що поставили "+" тільки change_pm, 77st та Coder...

Жаль що немає гілки "інвестиція для себе".
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 16:30

  akurt написав:
  change_pm написав:Про Анталію я тобі іншалла розкажу через пару тижнів...

Час візиту вибрали вдалий - 25 липня на плато Феслікан (приблизно 40 км від Анталії в гори на висоту 2000 м над рівнем моря) будуть щорічні змагання особливого виду боротьби - там спортсменів покривають олією... Feslikan Oil Pehlivan Wrestling.
Дуже незвично. В 2020 році із-за пандемії змагання - вже буде 23-ий за рахунком фестиваль борців - не проводилися...
https://www.youtube.com/watch?v=YR_xVsIpmHA
Я Вас - change_pm - візьму із собою - мабуть, в моєму авто буде місце!
(Хоч вперше побачу особисто свого клона).

Зустріч клонів треба задокументувати ))))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 16:31

Усе пропало ((((



Короче - ціни на дома в Штатах впадуть тільки, якшо Жорік підніме ставку...

А так, поки будуть тихим сапом фігачити в гору...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 16:36

  BIGor написав:Жаль що немає гілки "інвестиція для себе".

Для себе? Хм... цікава думка... Була така гілка...
Але в мене для Вас сумна звістка: 2/3 дописувачів на форумі виховані/пристосувалися/діють НЕ для себе, діють за формулою "Сьогодні жити - вмерти завтра..."
Рідко можна зустріти "для себе"...
Але є...
Приклад: на цьому форумі часто згадувалися інвестиції в новий житловий комплекс Casa Grande.
Повний розклад інвестицій регулярно висвітлювався на форумі з цифрами та фактами.
На скільки я знаю, троє форумчан здійснили інвестування і саме для себе (!).
Теза 1. Вкладення в 2019 році в сумі 30 000 євро з безвідсотковим розтермінуванням на 30 000 євро із сплатою будь-якими частинами (не рідше одного разу на квартал) до червня 2021 року.
Теза 2. Годину тОму спілкувався з покупцями вже готового і зданого - іноземці, не українці (випадково зустрілися в меблевому салоні). Квартири 1+1, в які було вкладено 30 000+30 000 частинами, виставлено на продаж за 90 000 євро.
Ось так... Теоретично профіт +30 000 євро.
Гадаю, що дехто, хто купував за 30 000+30 000 для себе, може трохи і замислитися...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 20:47

  akurt написав:
  BIGor написав:Жаль що немає гілки "інвестиція для себе".

Для себе? Хм... цікава думка... Була така гілка...
Але в мене для Вас сумна звістка: 2/3 дописувачів на форумі виховані/пристосувалися/діють НЕ для себе, діють за формулою "Сьогодні жити - вмерти завтра..."
Рідко можна зустріти "для себе"...
Але є...
Приклад: на цьому форумі часто згадувалися інвестиції в новий житловий комплекс Casa Grande.
Повний розклад інвестицій регулярно висвітлювався на форумі з цифрами та фактами.
На скільки я знаю, троє форумчан здійснили інвестування і саме для себе (!).
Теза 1. Вкладення в 2019 році в сумі 30 000 євро з безвідсотковим розтермінуванням на 30 000 євро із сплатою будь-якими частинами (не рідше одного разу на квартал) до червня 2021 року.
Теза 2. Годину тОму спілкувався з покупцями вже готового і зданого - іноземці, не українці (випадково зустрілися в меблевому салоні). Квартири 1+1, в які було вкладено 30 000+30 000 частинами, виставлено на продаж за 90 000 євро.
Ось так... Теоретично профіт +30 000 євро.
Гадаю, що дехто, хто купував за 30 000+30 000 для себе, може трохи і замислитися...

на вулиці 2021 рік, а не 2019.
тоді ще був зміст вкладатися РН,
зараз нема, особливо в Анталії
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 20:59

Флай,старый задним умом как Фимы жена потом©
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 21:32

  Успіх написав:
  flyman написав:Загалом, я притримуюся думки обліківки будівельник: менше людей при тому самому ВВП, або навіть кількість населення швидше зменшується, чим падає ВВП - ті що лишилися живими багатшають

Ну, чомусь, покищо, лише "думкою багатшають" :mrgreen:
Ціни на продукти/комуналь/бетон - не дають пересічним розслабитись і відчути, що статки їхні ростуть.
А мали б(з твоїх слів) - раз зменшується населення!

Поголовье сокращаяется - а керманычи хотят так же, или даже лучше жить!
Поэтому пересичных будут меньше кормить, и больше доить.
Этого кстати требуют "инвесторы" и "партнёры" - пересичные должны им вернуть с прибылью их "инвестиции" в "зеленую энергетику". То, что при этом убьется остальная энергетика, задушится бизнес, и пересичные - это "проблемы индейцев".

А в среднем украинцы станут богаче - у кого-то прибавится новый дворец, а у кого-то хата в селе после родителей или деда-бабки
Вкладчик1234
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