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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 лип, 2021 22:46
BIGor написав: akurt написав:
За тиждень на форумі - 1 (ОДНЕ) корисне повідомлення про інвестиції від mixei.
Пан mixei
- супер! Молодець: конкретно з цифрами та фактами, на власному досвіді.
Така рідкісна річ, просто на вагу золота...
Читав з інтересом - раджу всім почитати.Інвестуємо в нерухомість закордоном
Фактично покрокова інструкція з цифрами, фактами, метою та головне - результатом i планами наперед.
Цікаво, що поставили "+"
тільки change_pm
, 77st
та Coder
...
Жаль що немає гілки "інвестиція для себе".
А еще жаль, что нет такой ветки - "Инвестиции от КЛО{у}НОВ с Анталии"
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roberto dark
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