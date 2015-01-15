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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 235236237238
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 22:45

  vitaliian написав:В стоимость проезда включается 3-х разовое питание на борту судна;
Велосипед - перевозка производится бесплатно.

Всё так и есть... Правда...
Сейчас приятели идут на таком пароме "Вильнюс" из Черноморска в турецкий порт Карасу...
Велосипед не везут... Фольксваген Таурег...

P.S. Простая арифметика: сейчас в Турции ажиотаж визитёров - цены на аренду авто подскочили с 15 долларов в сутки до 42 долларов в сутки. Потому выгодно ввезти свое авто украинской регистрации хоть на 90 дней по безвизовому режиму, хоть на 2 года, если имеете ВНЖ в Турции. Расходы на оформление ВНЖ примерно 100 долларов...
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 13:48

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Зображення Температура воздуха +30 , море +29 и на удивление дует приятный ветерок с моря. Людей мало, чилим по полной... 8)
Скажу я вам, все таки стоит в Израиле покупать квартиру на берегу.. Январь-февраль конечно холодновато , дует ветер с моря и бывают проливные дожди, но зато остальные месяца жить можно. :wink: Особенно глядя на погоду в Анталии ( +41 сегодня и следующие 2 месяца в среднем +34-37 при ихней то влажности :cry: ), то к сожалению понимаешь какое там сейчас адское пекло .
Да и новости с Турции не радуют. Курортная провинция Анталия вновь, как и в апреле, вошла в первую пятерку провинций Турции с самыми быстро растущими темпами заболевания коронавирусом. Турция стремительно движется к закрытию: в Анталии число ковидных случаев перешло барьер Оперштаба
https://www.tourprom.ru/news/51201/
Востаннє редагувалось roberto dark в Сер 14 лип, 2021 14:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 17:46

Українці побили свій рекорд попередніх років та місяців по купівлі квартир в Туреччині!
Свіжі дані від Інституту статистики Турецької республіки за червень 2021 року - до цього рекордом було придбання українцями 93 квартир за місяць.
В червні українцями куплено 127 квартир!
На 23 квартири більше купили громадяни США... І теж побили свій рекорд!
Зображення
Взагалі небувалий сплеск попиту на квартири в Туреччині.
Вперше в 20-ку лідерів увійшли - увірвалися - громадяни Канади.
Помітним є значне зниження покупців із РФ - раніше купували до 450 квартир на місяць.
На першому місці за попитом іноземців - Стамбул, на другому Анталія - всього куплено за червень майже 1000 квартир!
Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 10:46

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном/ділимось порадами))

  roberto dark написав:Скажу я вам, все таки стоит в Израиле покупать квартиру на берегу.. Январь-февраль конечно холодновато , дует ветер с моря и бывают проливные дожди, но зато остальные месяца жить можно.

Ну, для того, щоб там купувати квартиру, спочатку потрібно на неї заробити ;)
То, розкажіть свою "історію успіху"? ;)
Можливо, деяким форумчанам стане це в пригоді і вони повторять ваші кроки?
Зароблять на квартиру на березі моря...))
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 11:58

Баксик, всё просто: не родись успешным,а родись умным.Гены пальцем не исправишь.Не важна высота твоего успеха,все на одну глубину ляжем (если тела найдут :) )
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 07:15

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

• Да уж..Не это ли НАКАЗАНИЕ для украинцев - жизнь в МУСУЛЬМАНСКОЙ :!: Турции, да ещё и среди уроженцев ИРАНА, ИРАКА и АФГАНИСТАНА :?: НО ДЛЯ НЕКОТОРЫХ - это ВСЁ ОК, как говориться. Благо на покупку турецких "хрущовок", только чуть больше ста украинцев нашлось, судя по графикам нашего турецкого Гэксперта. Капля в море, по сравнению с теми БЛАГОРАЗУМНЫМИ УКРАИНЦАМИ, кто покупает в странах, НАМНОГО БОЛЕЕ КОМФОРТНЫХ И ПРИЯТНЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ .

• P.S. Как тут не вспомнить старую пословицу - "Где умному горе, там глупому веселье." 8)
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 07:30

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Инвештор в Дубаях )) Зображення
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 07:36

  Мизантрóп написав:Инвештор в Дубаях )) Зображення


Так вот значит, где был куплен тот "ШИКАРНЫЙ" свитер в красную полоску, на ЭПИЧЕСКОМ фото из львовской "забегайловки" :mrgreen:
И НА КАКИЕ ДЕНЬГИ ОН БЫЛ КУПЛЕН ???? МОЖЕТ ПУСТЬ РАССКАЖЕТ ПРО СВОЙ УСПЕХ? :wink:
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 08:19

  roberto dark написав:• Да уж..Не это ли НАКАЗАНИЕ для украинцев - жизнь в МУСУЛЬМАНСКОЙ :!: Турции, да ещё и среди уроженцев ИРАНА, ИРАКА и АФГАНИСТАНА :?: НО ДЛЯ НЕКОТОРЫХ - это ВСЁ ОК, как говориться. Благо на покупку турецких "хрущовок", только чуть больше ста украинцев нашлось, судя по графикам нашего турецкого Гэксперта. Капля в море, по сравнению с теми БЛАГОРАЗУМНЫМИ УКРАИНЦАМИ, кто покупает в странах, НАМНОГО БОЛЕЕ КОМФОРТНЫХ И ПРИЯТНЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ .

• P.S. Как тут не вспомнить старую пословицу - "Где умному горе, там глупому веселье." 8)

100%.

Туреччина - відстой за всіма статтями.

Я би купив би собі квартиру десь північніше.
В Швеції чи Норвегії.
Біля моря, в сосновому лісі....

:cry:
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 08:27

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Таки наш новый премьер-министр был прав, что большинство стран мира снова станут "красными" и не рекомендовал вообще покидать Израиль. В той же Турции вчера более 7000 новых кейсов (!!!), а ВОЗ предупреждает о начале новой волны во всём мире. https://www.tourprom.ru/news/51220/
Так что не лучшее время сейчас для туризма, а для ИНВЕСТИЦИЙ В ЗАГРАНИЧНУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ И ПОДАВНО.
roberto dark
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