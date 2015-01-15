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vitaliian написав:В стоимость проезда включается 3-х разовое питание на борту судна; Велосипед - перевозка производится бесплатно.
Всё так и есть... Правда... Сейчас приятели идут на таком пароме "Вильнюс" из Черноморска в турецкий порт Карасу... Велосипед не везут... Фольксваген Таурег...
P.S. Простая арифметика: сейчас в Турции ажиотаж визитёров - цены на аренду авто подскочили с 15 долларов в сутки до 42 долларов в сутки. Потому выгодно ввезти свое авто украинской регистрации хоть на 90 дней по безвизовому режиму, хоть на 2 года, если имеете ВНЖ в Турции. Расходы на оформление ВНЖ примерно 100 долларов...
Температура воздуха +30 , море +29 и на удивление дует приятный ветерок с моря. Людей мало, чилим по полной... Скажу я вам, все таки стоит в Израиле покупать квартиру на берегу.. Январь-февраль конечно холодновато , дует ветер с моря и бывают проливные дожди, но зато остальные месяца жить можно. Особенно глядя на погоду в Анталии ( +41 сегодня и следующие 2 месяца в среднем +34-37 при ихней то влажности ), то к сожалению понимаешь какое там сейчас адское пекло . Да и новости с Турции не радуют. Курортная провинция Анталия вновь, как и в апреле, вошла в первую пятерку провинций Турции с самыми быстро растущими темпами заболевания коронавирусом. Турция стремительно движется к закрытию: в Анталии число ковидных случаев перешло барьер Оперштаба https://www.tourprom.ru/news/51201/
Востаннє редагувалось roberto dark в Сер 14 лип, 2021 14:04, всього редагувалось 1 раз.
Українці побили свій рекорд попередніх років та місяців по купівлі квартир в Туреччині! Свіжі дані від Інституту статистики Турецької республіки за червень 2021 року - до цього рекордом було придбання українцями 93 квартир за місяць. В червні українцями куплено 127 квартир! На 23 квартири більше купили громадяни США... І теж побили свій рекорд! Взагалі небувалий сплеск попиту на квартири в Туреччині. Вперше в 20-ку лідерів увійшли - увірвалися - громадяни Канади. Помітним є значне зниження покупців із РФ - раніше купували до 450 квартир на місяць. На першому місці за попитом іноземців - Стамбул, на другому Анталія - всього куплено за червень майже 1000 квартир!
roberto dark написав:Скажу я вам, все таки стоит в Израиле покупать квартиру на берегу.. Январь-февраль конечно холодновато , дует ветер с моря и бывают проливные дожди, но зато остальные месяца жить можно.
Ну, для того, щоб там купувати квартиру, спочатку потрібно на неї заробити То, розкажіть свою "історію успіху"? Можливо, деяким форумчанам стане це в пригоді і вони повторять ваші кроки? Зароблять на квартиру на березі моря...))
• Да уж..Не это ли НАКАЗАНИЕ для украинцев - жизнь в МУСУЛЬМАНСКОЙ Турции, да ещё и среди уроженцев ИРАНА, ИРАКА и АФГАНИСТАНА НО ДЛЯ НЕКОТОРЫХ - это ВСЁ ОК, как говориться. Благо на покупку турецких "хрущовок", только чуть больше ста украинцев нашлось, судя по графикам нашего турецкого Гэксперта. Капля в море, по сравнению с теми БЛАГОРАЗУМНЫМИ УКРАИНЦАМИ, кто покупает в странах, НАМНОГО БОЛЕЕ КОМФОРТНЫХ И ПРИЯТНЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ .
• P.S. Как тут не вспомнить старую пословицу - "Где умному горе, там глупому веселье."
roberto dark написав:• Да уж..Не это ли НАКАЗАНИЕ для украинцев - жизнь в МУСУЛЬМАНСКОЙ Турции, да ещё и среди уроженцев ИРАНА, ИРАКА и АФГАНИСТАНА НО ДЛЯ НЕКОТОРЫХ - это ВСЁ ОК, как говориться. Благо на покупку турецких "хрущовок", только чуть больше ста украинцев нашлось, судя по графикам нашего турецкого Гэксперта. Капля в море, по сравнению с теми БЛАГОРАЗУМНЫМИ УКРАИНЦАМИ, кто покупает в странах, НАМНОГО БОЛЕЕ КОМФОРТНЫХ И ПРИЯТНЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ .
• P.S. Как тут не вспомнить старую пословицу - "Где умному горе, там глупому веселье."
100%.
Туреччина - відстой за всіма статтями.
Я би купив би собі квартиру десь північніше. В Швеції чи Норвегії. Біля моря, в сосновому лісі....
Таки наш новый премьер-министр был прав, что большинство стран мира снова станут "красными" и не рекомендовал вообще покидать Израиль. В той же Турции вчера более 7000 новых кейсов (!!!), а ВОЗ предупреждает о начале новой волны во всём мире. https://www.tourprom.ru/news/51220/ Так что не лучшее время сейчас для туризма, а для ИНВЕСТИЦИЙ В ЗАГРАНИЧНУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ И ПОДАВНО.