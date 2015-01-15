roberto dark
То що вже можна зараховувати злив?
Чи таки спробуєте щось розумне згадати з свого життя, що вам принесло УСПІХ?
Чи УСПІХУ так і не було, лише дешеві понти в орендованій квартирі?
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:05
roberto dark
То що вже можна зараховувати злив?
Чи таки спробуєте щось розумне згадати з свого життя, що вам принесло УСПІХ?
Чи УСПІХУ так і не було, лише дешеві понти в орендованій квартирі?
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