roberto dark
То що вже можна зараховувати злив?
Чи таки спробуєте щось розумне згадати з свого життя, що вам принесло УСПІХ?
Чи УСПІХУ так і не було, лише дешеві понти в орендованій квартирі?
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:05
roberto dark
То що вже можна зараховувати злив?
Чи таки спробуєте щось розумне згадати з свого життя, що вам принесло УСПІХ?
Чи УСПІХУ так і не було, лише дешеві понти в орендованій квартирі?
Додано: П'ят 16 лип, 2021 19:29
Якщо у когось із форумчан є бажання вкладатися в закордонну нерухомість, то дуже раджу прислуховуватися до ізраїльского заробітчанина - безквартирного, та ще нового персонажа, який зареєструвався - немає жодного повідомлення (!!!) але весь час ставить "+" саме заробітчанину безквартиному в Ізраїлі.
Прислуховуйтесь до розумних людей... Конспектуйте. Хлопці діло говорять. Навідомо яке - але ПРАЦЮЮТЬ на ваші інвестиції НАПОЛЕГЛИВО!
Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:47
Додано: П'ят 16 лип, 2021 21:10
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Акурт, думаете молчаливый из моссада? На фото с краю таки левша коварный тип
Считаю своим долгом уберечь земляков от его коварств
Додано: П'ят 16 лип, 2021 22:00
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
В Турции бьют тревогу, обвинив российских туристов: Анталия превратилась в гигантский котел дельта-ковида
В то время как случаи заболеваемости коронавирусом растут во всем мире, турецкие медики в высших инстанциях бьют тревогу, обвиняя российских туристов в ухудшении эпидемиологической ситуации в турецких провинциях, прежде всего курортных. Турецкие эксперты в своих заявлениях ссылаются на неблагоприятную ситуацию с ковидом в России и новые вспышки дельта-штамма в Турции.
Особенно турецких медиков настораживают ковидные сводки с главного курорта Анталии, куда ежедневно толпами валят отдыхающие из России.
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