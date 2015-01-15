roberto dark
То що вже можна зараховувати злив?
Чи таки спробуєте щось розумне згадати з свого життя, що вам принесло УСПІХ?
Чи УСПІХУ так і не було, лише дешеві понти в орендованій квартирі?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 лип, 2021 11:05
roberto dark
То що вже можна зараховувати злив?
Чи таки спробуєте щось розумне згадати з свого життя, що вам принесло УСПІХ?
Чи УСПІХУ так і не було, лише дешеві понти в орендованій квартирі?
Додано: П'ят 16 лип, 2021 19:29
Якщо у когось із форумчан є бажання вкладатися в закордонну нерухомість, то дуже раджу прислуховуватися до ізраїльского заробітчанина - безквартирного, та ще нового персонажа, який зареєструвався - немає жодного повідомлення (!!!) але весь час ставить "+" саме заробітчанину безквартиному в Ізраїлі.
Прислуховуйтесь до розумних людей... Конспектуйте. Хлопці діло говорять. Навідомо яке - але ПРАЦЮЮТЬ на ваші інвестиції НАПОЛЕГЛИВО!
Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:47
Додано: П'ят 16 лип, 2021 21:10
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Акурт, думаете молчаливый из моссада? На фото с краю таки левша коварный тип
Считаю своим долгом уберечь земляков от его коварств
Додано: П'ят 16 лип, 2021 22:00
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
В Турции бьют тревогу, обвинив российских туристов: Анталия превратилась в гигантский котел дельта-ковида
В то время как случаи заболеваемости коронавирусом растут во всем мире, турецкие медики в высших инстанциях бьют тревогу, обвиняя российских туристов в ухудшении эпидемиологической ситуации в турецких провинциях, прежде всего курортных. Турецкие эксперты в своих заявлениях ссылаются на неблагоприятную ситуацию с ковидом в России и новые вспышки дельта-штамма в Турции.
Особенно турецких медиков настораживают ковидные сводки с главного курорта Анталии, куда ежедневно толпами валят отдыхающие из России.
Додано: Суб 17 лип, 2021 07:25
Поки порадники вище - один інвестАр в шпаківню на Позняках, інший в недобудову в Ірпені, кинуту спробою відкиттям сторіччя - "дистанційним ремоном за допомогою Вайбера з узбережжя Ізраїля за допомгою ірпіньских рукопопих", роздають цінні та особливо цінні поради про інвестиції за кордоном, (Позняки та Ірпінь - за кордоном, може хто не знав) спустимося на Землю.
Тенденця зараз цікава: нарід "роздуплився", зрозумів напрямок інвестицій та зараз таке:
- одні приятелі після відвідування просто за путівкою Аланії (Туреччина) продали дачу, куплену "з дуру" під Херсоном за 45 000 доларів, притаскали ті 45 000 доларів + викопане під грушею, та купили в Аланії квартиру 1+1 за 50 000 євро. ГОТОВУ! "Під ключ"! Нову! Частково з меблями (кухня+прихожа).
Мудро: навіщо та "дача" - хі-хі - під Херсоном: їздити в Залізний порт, щоби збирати в тачку медуз?
- один приклад потягнув за собою інший та сталася цікава пригода на днях.
Родина: чоловік+дружина+двоє дітей рухаються в Туреччину для інвестицій на власному авто за допомогою порома "Чорноморськ-Карасу". Приходять ще на українському боці до митника і заявляють про бажання задекларувати доляри в сумі Х00 000...
Боже! Що тут було! Переполох серед митників: як з"ясувалося, вперше за всю історію роботи порома людина захотіла чесно та відверто задекларувати гроші. Не ховати. Митники аж перелякалися: довго кудись дзвонили, щось з"ясовували, чекали когось, хто може поставити печатку на Декларацію.
Навіть пропонували таке: "А чи немає на поромі, крім Вас, 4-х, ще якихось приятелів, які "в голос" заявлять, що частка з отих [i]Х00 000 доларів - їхні, та ми пропустимо всю суму Х00 000 "без питань".[/i]
- Ні, ми хочемо чесно задекларувати всю суму як на митному контролі України, так і на митному контролі Туреччини.
Задекларували. Ввезли.
Сьогодні вирушають в Аланію. Купувати. Що саме, точно не знаю, будуть мацати руками, але знаю, що інвестиції під орендарів. Бо свою квартиру для себе вже мають. В Анталії.
На сьогодні:
- оренда квартири 1+1 в Кемер - 1000 доларів на місяць.
- оренда квартири в Анталії 850-1250 доларів на місяць.
- оренда квартир в Аланії - приблизно 1000 євро на місяць.
В Аланії спілкуюся із приятелем - термін здачі квартир в оренду не менше 10 місяців на рік.
Мабуть, і правда, бо вчора мої приятелі допомогли купити його жінці, яка займається розселенням орендарів за відсутності чоловіка, на вторинному ринку авто Судзукі - пані хотіла виключно червоного польору. Під сумочу... Знайши. Купили.
Ну а Вам - конспектувати та виконувати цінні поради хлопців вище.
P.S. Цікаво, що завзятий форумчанин roni74t раптом припинив ставити "+" заробітчанину в Ізраїлі...
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