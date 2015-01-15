Додано: Суб 17 лип, 2021 07:25

Поки порадники вище роздають цінні та особливо цінні поради про інвестиції за кордоном, (Позняки та Ірпінь - за кордоном, може хто не знав) спустимося на Землю.

Тенденця зараз цікава: нарід "роздуплився", зрозумів напрямок інвестицій та зараз таке:

- одні приятелі після відвідування просто за путівкою Аланії (Туреччина) продали дачу, куплену "з дуру" під Херсоном за 45 000 доларів, притаскали ті 45 000 доларів + викопане під грушею, та купили в Аланії квартиру 1+1 за 50 000 євро. ГОТОВУ! "Під ключ"! Нову! Частково з меблями від Забудовника (кухня+прихожа).

Мудро: навіщо та "дача" - хі-хі - під Херсоном: їздити в Залізний порт, щоби збирати в тачку медуз?

- один позитивний приклад потягнув за собою інший та сталася цікава пригода на днях.

Родина: чоловік+дружина+двоє дітей рухаються в Туреччину для інвестицій на власному авто за допомогою порома "Чорноморськ-Карасу" (Чорноморське узбережжя Туреччини). Приходять ще на українському боці до митника і заявляють про бажання задекларувати доляри в сумі Х00 000...

Боже! Що тут було! Переполох серед митників: як з"ясувалося, вперше за всю історію роботи порома людина захотіла чесно та відверто задекларувати гроші. Не ховати. Всі документи про джерело отримання коштів - ОК! Митники аж перелякалися: довго кудись дзвонили, щось з"ясовували, чекали когось, хто може поставити печатку на Декларацію.

Навіть пропонували таке: "А чи немає на поромі, крім Вас, 4-х, ще якихось приятелів, які "в голос" заявлять, що частка з отих Х00 000 доларів - їхні, та ми пропустимо всю суму [i]Х00 000 "без питань": нам клопоту менше...[/i]

- Ні, ми хочемо чесно задекларувати всю суму, весь мішок, як на митному контролі України, так і на митному контролі Туреччини.

Задекларували. Ввезли.

Сьогодні вирушають в Аланію. Купувати. Що саме, точно не знаю, будуть мацати руками, але знаю, що інвестиції під орендарів. Гадаю, куплять 2 квартири, та створять просту примітивну, але ефективну модель: дві родини мають під оренду 3 квартири та працюють сумісно.

Бо свої квартири для себе вже мають. В Анталії.

На сьогодні:

- оренда квартири 1+1 в Кемер - 1000 доларів на місяць.

- оренда квартири в Анталії 850-1250 доларів на місяць.

- оренда квартир в Аланії - приблизно 1000 євро на місяць.

В Аланії спілкуюся із приятелем - термін здачі квартир в оренду не менше 10 місяців на рік.

Мабуть, і правда, бо вчора мої приятелі допомогли купити його жінці, яка займається розселенням орендарів за відсутності чоловіка, на вторинному ринку авто Судзукі - пані хотіла виключно червоного польору. Під сумочу... Знайши. Купили.

Ну а Вам - конспектувати та виконувати цінні поради хлопців вище.