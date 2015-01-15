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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 237238239240
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 10:42

change_pm!
Вы неправы: именно на этом форуме не далее месяца назад введён простой и понятный критерий инвестиций:
- там, где влажность воздуха 51% - вкладываться можно. Обычно это пустыня в Израиле. Ещё можно вложиться в недострой в Ирпень. Там сейчас влажность воздуха 45%, то есть по критерию подходит.
- там, где влажность воздуха 59% вкладываться нельзя. Забавно, что обычно в тех странах, где зафиксирована влажность 59% автор критерия никогда в жизни не бывал.
Но критерий введён и надо руководствоваться!
Востаннє редагувалось akurt в Суб 17 лип, 2021 11:08, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 11:01

Роберт Израилевич,он обречён полосатостью на ПЖ в анатолийской Аду у трассы и далеко от Средиземноморья.Не исключены и третьи грабли
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 11:08

  roberto dark написав: Много квартир в Алании на продаже, но никто не покупает!!!

https://youtu.be/4wPnrz1pNdA
Те, кто живёт в Алании, рассказывают о том, что турки уже в КРЕДИТ ДАЖЕ ПРОДУКТЫ ПОКУПАЮТ 😲 . Лира девальвирует, работы нет, бизнеса банкротятся, местные уезжают на заработки, а недвижимость разпродают. На рынке недвижимости Турции сформировался классический пузырь и вот вот лопнет :!:

Манипуляция, вырвано с контекста, название ролика "МНОГО КВАРТИР в Алании на продаже, но никто не покупает. Правда ли это???РЕАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ"
Вот это тролль!
BIGor
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  #<1 ... 237238239240
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