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change_pm! Вы неправы: именно на этом форуме не далее месяца назад введён простой и понятный критерий инвестиций: - там, где влажность воздуха 51% - вкладываться можно. Обычно это пустыня в Израиле. Ещё можно вложиться в недострой в Ирпень. Там сейчас влажность воздуха 45%, то есть по критерию подходит. - там, где влажность воздуха 59% вкладываться нельзя. Забавно, что обычно в тех странах, где зафиксирована влажность 59% автор критерия никогда в жизни не бывал. Но критерий введён и надо руководствоваться!
Востаннє редагувалось akurt в Суб 17 лип, 2021 11:08, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark написав: Много квартир в Алании на продаже, но никто не покупает!!!
https://youtu.be/4wPnrz1pNdA Те, кто живёт в Алании, рассказывают о том, что турки уже в КРЕДИТ ДАЖЕ ПРОДУКТЫ ПОКУПАЮТ 😲 . Лира девальвирует, работы нет, бизнеса банкротятся, местные уезжают на заработки, а недвижимость разпродают. На рынке недвижимости Турции сформировался классический пузырь и вот вот лопнет
Манипуляция, вырвано с контекста, название ролика "МНОГО КВАРТИР в Алании на продаже, но никто не покупает. Правда ли это???РЕАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ" Вот это тролль!