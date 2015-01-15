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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 237238239240
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 10:42

change_pm!
Вы неправы: именно на этом форуме не далее месяца назад введён простой и понятный критерий инвестиций:
- там, где влажность воздуха 51% - вкладываться можно. Обычно это пустыня в Израиле. Ещё можно вложиться в недострой в Ирпень. Там сейчас влажность воздуха 45%, то есть по критерию подходит.
- там, где влажность воздуха 59% вкладываться нельзя. Забавно, что обычно в тех странах, где зафиксирована влажность 59% автор критерия никогда в жизни не бывал.
Но критерий введён и надо руководствоваться!
Востаннє редагувалось akurt в Суб 17 лип, 2021 11:08, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 11:01

Роберт Израилевич,он обречён полосатостью на ПЖ в анатолийской Аду у трассы и далеко от Средиземноморья.Не исключены и третьи грабли
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 11:08

  roberto dark написав: Много квартир в Алании на продаже, но никто не покупает!!!

https://youtu.be/4wPnrz1pNdA
Те, кто живёт в Алании, рассказывают о том, что турки уже в КРЕДИТ ДАЖЕ ПРОДУКТЫ ПОКУПАЮТ 😲 . Лира девальвирует, работы нет, бизнеса банкротятся, местные уезжают на заработки, а недвижимость разпродают. На рынке недвижимости Турции сформировался классический пузырь и вот вот лопнет :!:

Манипуляция, вырвано с контекста, название ролика "МНОГО КВАРТИР в Алании на продаже, но никто не покупает. Правда ли это???РЕАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ"
Вот это тролль!
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 11:16

  BIGor написав:
  roberto dark написав: Много квартир в Алании на продаже, но никто не покупает!!!

https://youtu.be/4wPnrz1pNdA
Те, кто живёт в Алании, рассказывают о том, что турки уже в КРЕДИТ ДАЖЕ ПРОДУКТЫ ПОКУПАЮТ 😲 . Лира девальвирует, работы нет, бизнеса банкротятся, местные уезжают на заработки, а недвижимость разпродают. На рынке недвижимости Турции сформировался классический пузырь и вот вот лопнет :!:

Манипуляция, вырвано с контекста, название ролика "МНОГО КВАРТИР в Алании на продаже, но никто не покупает. Правда ли это???РЕАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ"
Вот это тролль!

А что, РАЗВЕ не РЕАЛЬНАЯ? Прежде чем разбрасываться ОСКОРБЛЕНИЯМИ, почитайте комментарии в ролике. А ТАК,ТО Я ВАМ НАПИХАТЬ МОГУ СТОЛЬКО, ЧТО НЕ ВЫГРЕБЕТЕ :twisted:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 11:22

roberto dark
Вы скинули ролик скрывши часть его названия, остальной текст вырвали из контекста - манипуляция.
В ролике ничего о кризисе на рынке недвижки - нет, есть то что дорого россиянам покупать - манипуляция.
В ролике ничего нет о том что якобы турки покупают еду в кредит - манипуляция.
Оно еще угрожает!
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 11:31

  BIGor написав:roberto dark
Вы скинули ролик скрывши часть его названия, остальной текст вырвали из контекста - манипуляция.
В ролике ничего о кризисе на рынке недвижки - нет, есть то что дорого россиянам покупать - манипуляция.
В ролике ничего нет о том что якобы турки покупают еду в кредит - манипуляция.
Оно еще угрожает!

Надо же какой дебилоид ограниченный. Первый раз такого встречаю тут на форуме!!!
Да так, что угодно можно навать манипуляцией, а тем более когда имеешь дело с профессиональным МАНИПУЛЯТОРОМ типа Акурта, то не обойтись без использования той или иной информации, вырванной из контекста.
Вам вообще какое дело до этого ? Хотите блеснуть тут своим интеллектом? Вряд ли получится. Скорее станете в итоге посмешищем как и сам Акурт. :D
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 11:37

roberto dark не люблю манипуляции - вот весь ответ.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 11:39

  BIGor написав:roberto dark не люблю манипуляции - вот весь ответ.

Ваши проблемы. В качестве арбитра , вы тут не к чему .
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 12:00

Ситуацию по Алании не знаю - надеюсь что то расскажу завтра, после приезда моих знакомых, которые сегодня в 10-30 встречались с риелторами в Алании.
Что помацают руками - и что купят - попробую осветить.
Пока думаю, что возьмут 2 квартиры под сдачу.
Вопросы практичные:
- готовность объекта (я противник вкладываться в фундаменты).
- близость у Средиземному морю (повлияет на привлекательность арендаторам).
Ориентир для них не я - я не в курсе вообще недвижимости в Алании, а их приятель, который срочно и быстро купил квартиру за 50 000€. Готовую под ключ. По этой же цене купил обьем воздуха, заключённый между двумя жб перекрытиями и подобием стен в Ирпень один специалист по турецкой недвижимости, который в Турции никогда в жизни не был. В эти дни есть программа всей его жизни: за год заработать 600$ и купить путевку в Турцию, хоть посмотреть на страну, про которую пишет глупости каждый день.
Ждём-с…

Пока новости из Одессы: жители Анталии, которые здесь имеют ВНЖ, вылетели в Одессу и продали одну из своих квартир с целью инвестиций в Анталию.
Пока 2 заминки:
- квартира по их словам в 15-то минутах от Дерибасовской, дом в 1 подъезд, со средним по качеством ремонтом - просили 70 000$, отдали за 65 000$. Как бы минус 5000$.
- рядом с домом гараж - выставили за 7000$ - был шквал звонков - трубку не брали в Анталии. Вдруг звонки прекратились. Удивились. Навели справки. Оказывается, 50% территории их кооператива выкупили под Эпицентр забавная девушка по имени Герега.
Их гараж под снос не попал, но уже 7000$ никто не предлагает.
Это то, о чем говорится в известном руководстве к действию:
«В недвижимости, как и в сексе, все нужно делать быстро и вовремя».
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 12:30

Пример МАНИПУЛЯЦИИ в чистом виде для начинающих .

А может НА САМОМ ДЕЛЕ , было по-другому? Была НЕРЕАЛЬНАЯ ХОТЕЛКА на квартиру в Одессе - 70 000 $ (реальная рыночная стоимость максимум 60 000$). И вот, по случаю, продали какому-то лоху за 65 000$, и по сути ещё пятерку взяли сверхприбыли!!! Плохо? Не думаю))
Вообщем ожидаю с нетерпением ПРАВДИВЫЕ новости от Акурта про Аланию. ВЕРЮ И ЖДУ...УЖ ДУМАЛ С ПОТЕРЕЙ ВЕТКИ УСПОКОИТЬСЯ СТАРЫЙ СКАЗОЧНИК...НО НЕТ..НУ НИКАК НЕ МОЖЕТ УГОМОНИТЬСЯ..
roberto dark
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