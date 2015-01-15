Додано: Суб 17 лип, 2021 12:00

Ситуацию по Алании не знаю - надеюсь что то расскажу завтра, после приезда моих знакомых, которые сегодня в 10-30 встречались с риелторами в Алании.

Что помацают руками - и что купят - попробую осветить.

Пока думаю, что возьмут 2 квартиры под сдачу.

Вопросы практичные:

- готовность объекта (я противник вкладываться в фундаменты).

- близость у Средиземному морю (повлияет на привлекательность арендаторам).

Ориентир для них не я - я не в курсе вообще недвижимости в Алании, а их приятель, который срочно и быстро купил квартиру за 50 000€. Готовую под ключ. По этой же цене купил обьем воздуха, заключённый между двумя жб перекрытиями и подобием стен в Ирпень один специалист по турецкой недвижимости, который в Турции никогда в жизни не был. В эти дни есть программа всей его жизни: за год заработать 600$ и купить путевку в Турцию, хоть посмотреть на страну, про которую пишет глупости каждый день.

Ждём-с…



Пока новости из Одессы: жители Анталии, которые здесь имеют ВНЖ, вылетели в Одессу и продали одну из своих квартир с целью инвестиций в Анталию.

Пока 2 заминки:

- квартира по их словам в 15-то минутах от Дерибасовской, дом в 1 подъезд, со средним по качеством ремонтом - просили 70 000$, отдали за 65 000$. Как бы минус 5000$.

- рядом с домом гараж - выставили за 7000$ - был шквал звонков - трубку не брали в Анталии. Вдруг звонки прекратились. Удивились. Навели справки. Оказывается, 50% территории их кооператива выкупили под Эпицентр забавная девушка по имени Герега.

Их гараж под снос не попал, но уже 7000$ никто не предлагает.

Это то, о чем говорится в известном руководстве к действию:

«В недвижимости, как и в сексе, все нужно делать быстро и вовремя».