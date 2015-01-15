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change_pm! Вы неправы: именно на этом форуме не далее месяца назад введён простой и понятный критерий инвестиций: - там, где влажность воздуха 51% - вкладываться можно. Обычно это пустыня в Израиле. Ещё можно вложиться в недострой в Ирпень. Там сейчас влажность воздуха 45%, то есть по критерию подходит. - там, где влажность воздуха 59% вкладываться нельзя. Забавно, что обычно в тех странах, где зафиксирована влажность 59% автор критерия никогда в жизни не бывал. Но критерий введён и надо руководствоваться!
Востаннє редагувалось akurt в Суб 17 лип, 2021 11:08, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark написав: Много квартир в Алании на продаже, но никто не покупает!!!
https://youtu.be/4wPnrz1pNdA Те, кто живёт в Алании, рассказывают о том, что турки уже в КРЕДИТ ДАЖЕ ПРОДУКТЫ ПОКУПАЮТ 😲 . Лира девальвирует, работы нет, бизнеса банкротятся, местные уезжают на заработки, а недвижимость разпродают. На рынке недвижимости Турции сформировался классический пузырь и вот вот лопнет
Манипуляция, вырвано с контекста, название ролика "МНОГО КВАРТИР в Алании на продаже, но никто не покупает. Правда ли это???РЕАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ" Вот это тролль!
roberto dark написав: Много квартир в Алании на продаже, но никто не покупает!!!
https://youtu.be/4wPnrz1pNdA Те, кто живёт в Алании, рассказывают о том, что турки уже в КРЕДИТ ДАЖЕ ПРОДУКТЫ ПОКУПАЮТ 😲 . Лира девальвирует, работы нет, бизнеса банкротятся, местные уезжают на заработки, а недвижимость разпродают. На рынке недвижимости Турции сформировался классический пузырь и вот вот лопнет
Манипуляция, вырвано с контекста, название ролика "МНОГО КВАРТИР в Алании на продаже, но никто не покупает. Правда ли это???РЕАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ" Вот это тролль!
А что, РАЗВЕ не РЕАЛЬНАЯ? Прежде чем разбрасываться ОСКОРБЛЕНИЯМИ, почитайте комментарии в ролике. А ТАК,ТО Я ВАМ НАПИХАТЬ МОГУ СТОЛЬКО, ЧТО НЕ ВЫГРЕБЕТЕ
roberto dark Вы скинули ролик скрывши часть его названия, остальной текст вырвали из контекста - манипуляция. В ролике ничего о кризисе на рынке недвижки - нет, есть то что дорого россиянам покупать - манипуляция. В ролике ничего нет о том что якобы турки покупают еду в кредит - манипуляция. Оно еще угрожает!
BIGor написав:roberto dark Вы скинули ролик скрывши часть его названия, остальной текст вырвали из контекста - манипуляция. В ролике ничего о кризисе на рынке недвижки - нет, есть то что дорого россиянам покупать - манипуляция. В ролике ничего нет о том что якобы турки покупают еду в кредит - манипуляция. Оно еще угрожает!
Надо же какой дебилоид ограниченный. Первый раз такого встречаю тут на форуме!!! Да так, что угодно можно навать манипуляцией, а тем более когда имеешь дело с профессиональным МАНИПУЛЯТОРОМ типа Акурта, то не обойтись без использования той или иной информации, вырванной из контекста. Вам вообще какое дело до этого ? Хотите блеснуть тут своим интеллектом? Вряд ли получится. Скорее станете в итоге посмешищем как и сам Акурт.
Ситуацию по Алании не знаю - надеюсь что то расскажу завтра, после приезда моих знакомых, которые сегодня в 10-30 встречались с риелторами в Алании. Что помацают руками - и что купят - попробую осветить. Пока думаю, что возьмут 2 квартиры под сдачу. Вопросы практичные: - готовность объекта (я противник вкладываться в фундаменты). - близость у Средиземному морю (повлияет на привлекательность арендаторам). Ориентир для них не я - я не в курсе вообще недвижимости в Алании, а их приятель, который срочно и быстро купил квартиру за 50 000€. Готовую под ключ. По этой же цене купил обьем воздуха, заключённый между двумя жб перекрытиями и подобием стен в Ирпень один специалист по турецкой недвижимости, который в Турции никогда в жизни не был. В эти дни есть программа всей его жизни: за год заработать 600$ и купить путевку в Турцию, хоть посмотреть на страну, про которую пишет глупости каждый день. Ждём-с…
Пока новости из Одессы: жители Анталии, которые здесь имеют ВНЖ, вылетели в Одессу и продали одну из своих квартир с целью инвестиций в Анталию. Пока 2 заминки: - квартира по их словам в 15-то минутах от Дерибасовской, дом в 1 подъезд, со средним по качеством ремонтом - просили 70 000$, отдали за 65 000$. Как бы минус 5000$. - рядом с домом гараж - выставили за 7000$ - был шквал звонков - трубку не брали в Анталии. Вдруг звонки прекратились. Удивились. Навели справки. Оказывается, 50% территории их кооператива выкупили под Эпицентр забавная девушка по имени Герега. Их гараж под снос не попал, но уже 7000$ никто не предлагает. Это то, о чем говорится в известном руководстве к действию: «В недвижимости, как и в сексе, все нужно делать быстро и вовремя».
А может НА САМОМ ДЕЛЕ , было по-другому? Была НЕРЕАЛЬНАЯ ХОТЕЛКА на квартиру в Одессе - 70 000 $ (реальная рыночная стоимость максимум 60 000$). И вот, по случаю, продали какому-то лоху за 65 000$, и по сути ещё пятерку взяли сверхприбыли!!! Плохо? Не думаю)) Вообщем ожидаю с нетерпением ПРАВДИВЫЕ новости от Акурта про Аланию. ВЕРЮ И ЖДУ...УЖ ДУМАЛ С ПОТЕРЕЙ ВЕТКИ УСПОКОИТЬСЯ СТАРЫЙ СКАЗОЧНИК...НО НЕТ..НУ НИКАК НЕ МОЖЕТ УГОМОНИТЬСЯ..