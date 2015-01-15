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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 238239240241
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 17:16

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном для здачі в оренду!

  akurt написав:купили в Аланії квартиру 1+1 за 50 000 євро. ГОТОВУ! "Під ключ"! Нову! Частково з меблями від Забудовника (кухня+прихожа).
............
Мудро:
....
На сьогодні:
- оренда квартири 1+1 в Кемер - 1000 доларів на місяць.
- оренда квартири в Анталії 850-1250 доларів на місяць.
- оренда квартир в Аланії - приблизно 1000 євро на місяць

Вже назва гілки проситься така, як я вище і написав))
В Києві, треба на такий профіт вкласти, мінімум, десь 120-140К
Так що бачу, Туреччина вийшла в перед по вигідності вкладатись в бетон!

п.с.
Ну що ж, а Ізраїльському Роберту, мабуть, будемо зараховувати злив!
А шкода - "так дишалЬ, так дишалЬ"© :)🦨
  Успіх написав:
  roberto dark написав:МОЖЕТ ПУСТЬ РАССКАЖЕТ ПРО СВОЙ УСПЕХ?

Так ви ще не розказали про свій УСПІХ? :)
Тільки не зливайтесь і не переводьте стрілки на когось - не пасує таке ізраїльському пану))

Тож, ми всі вмощуємось зручненько і слухаємо/читаємо про успішний успіх - "як нашкрябати на квартиркО в Ізраїлі?"

Чи ви просто таки орендуєте, а на ходу придумали легенду про купівлю "для себе"?

Вистачить мужності написати правду?

#слівзащітан!© :)
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