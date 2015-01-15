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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 237238239240
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 10:42

change_pm!
Вы неправы: именно на этом форуме не далее месяца назад введён простой и понятный критерий инвестиций:
- там, где влажность воздуха 51% - вкладываться можно. Обычно это пустыня в Израиле. Ещё можно вложиться в недострой в Ирпень. Там сейчас влажность воздуха 45%, то есть по критерию подходит.
- там, где влажность воздуха 59% вкладываться нельзя. Забавно, что обычно в тех странах, где зафиксирована влажность 59% автор критерия никогда в жизни не бывал.
Но критерий введён и надо руководствоваться!
Востаннє редагувалось akurt в Суб 17 лип, 2021 11:08, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 11:08

  roberto dark написав: Много квартир в Алании на продаже, но никто не покупает!!!

https://youtu.be/4wPnrz1pNdA
Те, кто живёт в Алании, рассказывают о том, что турки уже в КРЕДИТ ДАЖЕ ПРОДУКТЫ ПОКУПАЮТ 😲 . Лира девальвирует, работы нет, бизнеса банкротятся, местные уезжают на заработки, а недвижимость разпродают. На рынке недвижимости Турции сформировался классический пузырь и вот вот лопнет :!:

Манипуляция, вырвано с контекста, название ролика "МНОГО КВАРТИР в Алании на продаже, но никто не покупает. Правда ли это???РЕАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ"
Вот это тролль!
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 11:22

roberto dark
Вы скинули ролик скрывши часть его названия, остальной текст вырвали из контекста - манипуляция.
В ролике ничего о кризисе на рынке недвижки - нет, есть то что дорого россиянам покупать - манипуляция.
В ролике ничего нет о том что якобы турки покупают еду в кредит - манипуляция.
Оно еще угрожает!
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 11:37

roberto dark не люблю манипуляции - вот весь ответ.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 11:39

  BIGor написав:roberto dark не люблю манипуляции - вот весь ответ.

Ваши проблемы. В качестве арбитра , вы тут не к чему .
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 12:00

Ситуацию по Алании не знаю - надеюсь что то расскажу завтра, после приезда моих знакомых, которые сегодня в 10-30 встречались с риелторами в Алании.
Что помацают руками - и что купят - попробую осветить.
Пока думаю, что возьмут 2 квартиры под сдачу.
Вопросы практичные:
- готовность объекта (я противник вкладываться в фундаменты).
- близость у Средиземному морю (повлияет на привлекательность арендаторам).
Ориентир для них не я - я не в курсе вообще недвижимости в Алании, а их приятель, который срочно и быстро купил квартиру за 50 000€. Готовую под ключ. По этой же цене купил обьем воздуха, заключённый между двумя жб перекрытиями и подобием стен в Ирпень один специалист по турецкой недвижимости, который в Турции никогда в жизни не был. В эти дни есть программа всей его жизни: за год заработать 600$ и купить путевку в Турцию, хоть посмотреть на страну, про которую пишет глупости каждый день.
Ждём-с…

Пока новости из Одессы: жители Анталии, которые здесь имеют ВНЖ, вылетели в Одессу и продали одну из своих квартир с целью инвестиций в Анталию.
Пока 2 заминки:
- квартира по их словам в 15-то минутах от Дерибасовской, дом в 1 подъезд, со средним по качеством ремонтом - просили 70 000$, отдали за 65 000$. Как бы минус 5000$.
- рядом с домом гараж - выставили за 7000$ - был шквал звонков - трубку не брали в Анталии. Вдруг звонки прекратились. Удивились. Навели справки. Оказывается, 50% территории их кооператива выкупили под Эпицентр забавная девушка по имени Герега.
Их гараж под снос не попал, но уже 7000$ никто не предлагает.
Это то, о чем говорится в известном руководстве к действию:
«В недвижимости, как и в сексе, все нужно делать быстро и вовремя».
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 17:16

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном для здачі в оренду!

  akurt написав:купили в Аланії квартиру 1+1 за 50 000 євро. ГОТОВУ! "Під ключ"! Нову! Частково з меблями від Забудовника (кухня+прихожа).
............
Мудро:
....
На сьогодні:
- оренда квартири 1+1 в Кемер - 1000 доларів на місяць.
- оренда квартири в Анталії 850-1250 доларів на місяць.
- оренда квартир в Аланії - приблизно 1000 євро на місяць

Вже назва гілки проситься така, як я вище і написав))
В Києві, треба на такий профіт вкласти, мінімум, десь 120-140К
Так що бачу, Туреччина вийшла в перед по вигідності вкладатись в бетон!

п.с.
Ну що ж, а Ізраїльському Роберту, мабуть, будемо зараховувати злив!
А шкода - "так дишалЬ, так дишалЬ"© :)🦨
  Успіх написав:
  roberto dark написав:МОЖЕТ ПУСТЬ РАССКАЖЕТ ПРО СВОЙ УСПЕХ?

Так ви ще не розказали про свій УСПІХ? :)
Тільки не зливайтесь і не переводьте стрілки на когось - не пасує таке ізраїльському пану))

Тож, ми всі вмощуємось зручненько і слухаємо/читаємо про успішний успіх - "як нашкрябати на квартиркО в Ізраїлі?"

Чи ви просто таки орендуєте, а на ходу придумали легенду про купівлю "для себе"?

Вистачить мужності написати правду?

#слівзащітан!© :)
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 17:42

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Успіх написав:Так що бачу, Туреччина вийшла в перед по вигідності вкладатись в бетон!
Залишилось взнати витрати на експлуатацію..
А то вийде
Оренда=1000євро
Вода+Електрика+податки=999євро...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 18:08

  budivelnik написав:
  Успіх написав:Так що бачу, Туреччина вийшла в перед по вигідності вкладатись в бетон!
Залишилось взнати витрати на експлуатацію..
А то вийде
Оренда=1000євро
Вода+Електрика+податки=999євро...

Около 99,99.
(99 долларов и 99евро)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 18:26

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

В які думки по Чорногорії з точки зору придбання для оренди ?
stas_rst
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