Всі витрати на обслуговування квартири та забезпечення проживання в Туреччині я щомісячно (!!!) викладував за власним досвідом, а не за "відосіками", на іншій гілці, яку я вів з квітня 2018 року.
Середня вартість утримування квартири разом із всіма комунальними платежами - 25 (двадцять п"ять) - 40 (сорок) євро на місяць.
Ці витрати включають:
- квартплата в ОСББ - 100 лір - близько 10 євро; в будинках Преміум-класу вартість квартплати може складати 300 лір - близько 30 євро - але там підземні паркінги, декілька плавальних басейнів, сауна, тренажерний зал, обслуговування.
- електрична енергія (за травень та червень в мене рахунки по 70-72 ліри - це близько 7 євро);
- вивезення смяття - 2-3 ліри (це близько 0,3 євро);
- вода та водовідведення - 40-46 лір або близько 4 євро на місяць.
Вартість 1 куб. метра газу - близько 4,50 гривні (чотири гривні 50 копійок) за 1 куб. метр.
Докладно і ЩОМІСЯЦЯ (!!!) - звіт був щомісячно приблизно 30 числа за останні 3 роки - дивіться тут:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість