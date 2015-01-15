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Успіх написав:Так що бачу, Туреччина вийшла в перед по вигідності вкладатись в бетон!
Залишилось взнати витрати на експлуатацію.. А то вийде Оренда=1000євро Вода+Електрика+податки=999євро...
Всі витрати на обслуговування квартири та забезпечення проживання в Туреччині я щомісячно (!!!) викладував за власним досвідом, а не за "відосіками", на іншій гілці, яку я вів з квітня 2018 року. Середня вартість утримування квартири разом із всіма комунальними платежами - 25 (двадцять п"ять) - 40 (сорок) євро на місяць. Ці витрати включають: - квартплата в ОСББ - 100 лір - близько 10 євро; в будинках Преміум-класу вартість квартплати може складати 300 лір - близько 30 євро - але там підземні паркінги, декілька плавальних басейнів, сауна, тренажерний зал, обслуговування. - електрична енергія (за травень та червень в мене рахунки по 70-72 ліри - це близько 7 євро); - вивезення смяття - 2-3 ліри (це близько 0,3 євро); - вода та водовідведення - 40-46 лір або близько 4 євро на місяць. Вартість 1 куб. метра газу - близько 4,50 гривні (чотири гривні 50 копійок) за 1 куб. метр.
akurt написав:Докладно і ЩОМІСЯЦЯ (!!!) - звіт був щомісячно приблизно 30 числа за останні 3 роки - дивіться тут:
Я звик не довіряти одному джерелу(якщо воно при цьому ще й зацікавлена особа) Тому з інших джерел Місячні витрати Айдат_____________________________________ - 10-150 євро Вода 0,5-1,5 євро/м3__*20м3________________ -10-30євро інтернет+телебачення_______________________ -10-30євро Електроенергія0,1-0,2Євро/квт*год*300квт*год=30-60євро Газ привозний в балонах_____________________-10-20євро Страховка від землетрусів___________________-1-15 Євро Податок на нерухомість0,2%(50000)___________ -10євро Всього_______________________________________91-315євро в місяць
roberto dark написав: Температура воздуха +30 , море +29 и на удивление дует приятный ветерок с моря. Людей мало, чилим по полной... Скажу я вам, все таки стоит в Израиле покупать квартиру на берегу.. Январь-февраль конечно холодновато , дует ветер с моря и бывают проливные дожди, но зато остальные месяца жить можно. Особенно глядя на погоду в Анталии ( +41 сегодня и следующие 2 месяца в среднем +34-37 при ихней то влажности ), то к сожалению понимаешь какое там сейчас адское пекло . Да и новости с Турции не радуют. Курортная провинция Анталия вновь, как и в апреле, вошла в первую пятерку провинций Турции с самыми быстро растущими темпами заболевания коронавирусом. Турция стремительно движется к закрытию: в Анталии число ковидных случаев перешло барьер Оперштаба https://www.tourprom.ru/news/51201/
roberto dark написав:Так..Так..Дулярчику, вмощуйтесь зручненько на дивані,та продовжуйте читати ваші книжечки, як стати СПРАВДІ "вУмним" та УСПІШНИМ. Бо ж якщо дурним та бідним народився, то треба над собою дууууже ДОВГО ТА НАПОЛЕГЛИВО працювати, а не тролити ізраїльських панів!
BIGor написав:roberto dark Вы скинули ролик скрывши часть его названия, остальной текст вырвали из контекста - манипуляция. В ролике ничего о кризисе на рынке недвижки - нет, есть то что дорого россиянам покупать - манипуляция. В ролике ничего нет о том что якобы турки покупают еду в кредит - манипуляция. Оно еще угрожает!
там каже так: тре дві квартири в Туреччині - одну собі, другу задавати і ще, якщо ввіз в трусах гроші на купівлю (не задекларував), то вивезти можна лише 5Куе - нєсітє дєньгі в наше казіно!
Успіх написав:Так що бачу, Туреччина вийшла в перед по вигідності вкладатись в бетон!
Залишилось взнати витрати на експлуатацію.. А то вийде Оренда=1000євро Вода+Електрика+податки=999євро...
Всі витрати на обслуговування квартири та забезпечення проживання в Туреччині я щомісячно (!!!) викладував за власним досвідом, а не за "відосіками", на іншій гілці, яку я вів з квітня 2018 року. Середня вартість утримування квартири разом із всіма комунальними платежами - 25 (двадцять п"ять) - 40 (сорок) євро на місяць. Ці витрати включають: - квартплата в ОСББ - 100 лір - близько 10 євро; в будинках Преміум-класу вартість квартплати може складати 300 лір - близько 30 євро - але там підземні паркінги, декілька плавальних басейнів, сауна, тренажерний зал, обслуговування. - електрична енергія (за травень та червень в мене рахунки по 70-72 ліри - це близько 7 євро); - вивезення смяття - 2-3 ліри (це близько 0,3 євро); - вода та водовідведення - 40-46 лір або близько 4 євро на місяць. Вартість 1 куб. метра газу - близько 4,50 гривні (чотири гривні 50 копійок) за 1 куб. метр.