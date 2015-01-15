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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 238239240241
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 21:23

  budivelnik написав:
  Успіх написав:Так що бачу, Туреччина вийшла в перед по вигідності вкладатись в бетон!
Залишилось взнати витрати на експлуатацію..
А то вийде
Оренда=1000євро
Вода+Електрика+податки=999євро...


Всі витрати на обслуговування квартири та забезпечення проживання в Туреччині я щомісячно (!!!) викладував за власним досвідом, а не за "відосіками", на іншій гілці, яку я вів з квітня 2018 року.
Середня вартість утримування квартири разом із всіма комунальними платежами - 25 (двадцять п"ять) - 40 (сорок) євро на місяць.
Ці витрати включають:
- квартплата в ОСББ - 100 лір - близько 10 євро; в будинках Преміум-класу вартість квартплати може складати 300 лір - близько 30 євро - але там підземні паркінги, декілька плавальних басейнів, сауна, тренажерний зал, обслуговування.
- електрична енергія (за травень та червень в мене рахунки по 70-72 ліри - це близько 7 євро);
- вивезення смяття - 2-3 ліри (це близько 0,3 євро);
- вода та водовідведення - 40-46 лір або близько 4 євро на місяць.
Вартість 1 куб. метра газу - близько 4,50 гривні (чотири гривні 50 копійок) за 1 куб. метр.

Докладно і ЩОМІСЯЦЯ (!!!) - звіт був щомісячно приблизно 30 числа за останні 3 роки - дивіться тут:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 22:05

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Докладно і ЩОМІСЯЦЯ (!!!) - звіт був щомісячно приблизно 30 числа за останні 3 роки - дивіться тут:
Я звик не довіряти одному джерелу(якщо воно при цьому ще й зацікавлена особа)
Тому з інших джерел
Місячні витрати
Айдат_____________________________________ - 10-150 євро
Вода 0,5-1,5 євро/м3__*20м3________________ -10-30євро
інтернет+телебачення_______________________ -10-30євро
Електроенергія0,1-0,2Євро/квт*год*300квт*год=30-60євро
Газ привозний в балонах_____________________-10-20євро
Страховка від землетрусів___________________-1-15 Євро
Податок на нерухомість0,2%(50000)___________ -10євро
Всього_______________________________________91-315євро в місяць
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 12:49

  roberto dark написав:Зображення Температура воздуха +30 , море +29 и на удивление дует приятный ветерок с моря. Людей мало, чилим по полной... 8)
Скажу я вам, все таки стоит в Израиле покупать квартиру на берегу.. Январь-февраль конечно холодновато , дует ветер с моря и бывают проливные дожди, но зато остальные месяца жить можно. :wink: Особенно глядя на погоду в Анталии ( +41 сегодня и следующие 2 месяца в среднем +34-37 при ихней то влажности :cry: ), то к сожалению понимаешь какое там сейчас адское пекло .
Да и новости с Турции не радуют. Курортная провинция Анталия вновь, как и в апреле, вошла в первую пятерку провинций Турции с самыми быстро растущими темпами заболевания коронавирусом. Турция стремительно движется к закрытию: в Анталии число ковидных случаев перешло барьер Оперштаба
https://www.tourprom.ru/news/51201/

Лісабон +28
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 12:57

  roberto dark написав:Так..Так..Дулярчику, вмощуйтесь зручненько на дивані,та продовжуйте читати ваші книжечки, як стати СПРАВДІ "вУмним" та УСПІШНИМ. Бо ж якщо дурним та бідним народився, то треба над собою дууууже ДОВГО ТА НАПОЛЕГЛИВО працювати, а не тролити ізраїльських панів! :D

і польських шляхтичів теж
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 13:03

  BIGor написав:roberto dark
Вы скинули ролик скрывши часть его названия, остальной текст вырвали из контекста - манипуляция.
В ролике ничего о кризисе на рынке недвижки - нет, есть то что дорого россиянам покупать - манипуляция.
В ролике ничего нет о том что якобы турки покупают еду в кредит - манипуляция.
Оно еще угрожает!

там каже так: тре дві квартири в Туреччині - одну собі, другу задавати :)
і ще, якщо ввіз в трусах гроші на купівлю (не задекларував), то вивезти можна лише 5Куе - нєсітє дєньгі в наше казіно!
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 13:09

  akurt написав:
  budivelnik написав:
  Успіх написав:Так що бачу, Туреччина вийшла в перед по вигідності вкладатись в бетон!
Залишилось взнати витрати на експлуатацію..
А то вийде
Оренда=1000євро
Вода+Електрика+податки=999євро...


Всі витрати на обслуговування квартири та забезпечення проживання в Туреччині я щомісячно (!!!) викладував за власним досвідом, а не за "відосіками", на іншій гілці, яку я вів з квітня 2018 року.
Середня вартість утримування квартири разом із всіма комунальними платежами - 25 (двадцять п"ять) - 40 (сорок) євро на місяць.
Ці витрати включають:
- квартплата в ОСББ - 100 лір - близько 10 євро; в будинках Преміум-класу вартість квартплати може складати 300 лір - близько 30 євро - але там підземні паркінги, декілька плавальних басейнів, сауна, тренажерний зал, обслуговування.
- електрична енергія (за травень та червень в мене рахунки по 70-72 ліри - це близько 7 євро);
- вивезення смяття - 2-3 ліри (це близько 0,3 євро);
- вода та водовідведення - 40-46 лір або близько 4 євро на місяць.
Вартість 1 куб. метра газу - близько 4,50 гривні (чотири гривні 50 копійок) за 1 куб. метр.

Докладно і ЩОМІСЯЦЯ (!!!) - звіт був щомісячно приблизно 30 числа за останні 3 роки - дивіться тут:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Витрати за квартиру в під Києвом за іюнь:
- 250 грн ОСББ
- електрика 16 грн (точніше нуль, так як переплата висіла)
- вода 64 грн (заплатив наперед за 1куб)
Ітого $12
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 13:23

flyman у меня за 18 дней июля уже 335 кВт кондиционеры намотали, может в 500кВт за месяц впишусь. Газ зимой 30м3 в месяц (отопление и подогрев воды)
vitaliian
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