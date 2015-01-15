RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 239240241242
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 17:49

Оголошення)))

Ребяти і дівчати,

Кого цікавить зняти квартиру 1+1 в Анталії в новому комплексі з шикарною інфраструктурою в 20 хвилинах пехотою до моря, пишіть в лічку.

Готовий здати з 1 серпня )))

Дорого...але сервіс буде шикарний!
change_pm
 
Повідомлень: 4168
З нами з: 03.02.16
Подякував: 107 раз.
Подякували: 829 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 18:08

  change_pm написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:flyman у меня за 18 дней июля уже 335 кВт кондиционеры намотали, может в 500кВт за месяц впишусь. Газ зимой 30м3 в месяц (отопление и подогрев воды)

Наразі в цоколі коливання +25..+26 С^ (зимою 17..18, іноді можна влючати е.е. нагрівач).
Воду літом для помитися писав як.
Холодильник і бере більше половини е.е.

Як обідно читати ці бомж розрахунки...

Я приїхавши вна неньку по два рази на день в душ ходжу, у арабів вистачає разу в день, бо скрізь кондюки, навіть на вулицях.
Але не на всіх...)))

Файл, твій спосіб життя ніким з цього форуму не підтримується, нажаль...

до нових цін на комуналь звикнуть не всі.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25418
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1260 раз.
Подякували: 1962 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 239240241242
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 730, 731, 732
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
7319 967494
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лип, 2021 10:56
Успіх
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 41770
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 97631
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.