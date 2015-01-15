Ребяти і дівчати,
Кого цікавить зняти квартиру 1+1 в Анталії в новому комплексі з шикарною інфраструктурою в 20 хвилинах пехотою до моря, пишіть в лічку.
Готовий здати з 1 серпня )))
Дорого...але сервіс буде шикарний!
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Додано: Нед 18 лип, 2021 17:49
Оголошення)))
Ребяти і дівчати,
Кого цікавить зняти квартиру 1+1 в Анталії в новому комплексі з шикарною інфраструктурою в 20 хвилинах пехотою до моря, пишіть в лічку.
Готовий здати з 1 серпня )))
Дорого...але сервіс буде шикарний!
Додано: Нед 18 лип, 2021 18:08
до нових цін на комуналь звикнуть не всі.
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