Ребяти і дівчати,
Кого цікавить зняти квартиру 1+1 в Анталії в новому комплексі з шикарною інфраструктурою в 20 хвилинах пехотою до моря, пишіть в лічку.
Готовий здати з 1 серпня )))
Дорого...але сервіс буде шикарний!
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Додано: Нед 18 лип, 2021 17:49
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Ребяти і дівчати,
Кого цікавить зняти квартиру 1+1 в Анталії в новому комплексі з шикарною інфраструктурою в 20 хвилинах пехотою до моря, пишіть в лічку.
Готовий здати з 1 серпня )))
Дорого...але сервіс буде шикарний!
Додано: Нед 18 лип, 2021 18:08
до нових цін на комуналь звикнуть не всі.
Додано: Нед 18 лип, 2021 18:13
Там не всі цифри вірні - найважливіші відрізняються в невірний бік.
Якщо з цифрою в 91 євро можна якось погодитися - дивлячись що за родина та в якій квартирі мешкає - і то питання, що це за витрати, то 315 - НЕ МОЖНА.
Насправді
- 1 євро-10,03 ліри станом на цю мить.
- квартплата в Туреччині - "айдат" - варіанти від 0 (нуля) лір до 350 лір (35 євро).
В мене в 2017/2018 роках була 80 лір, на зборах ОСББ в 2019 році вирішили встановити 100 лір. Це 10 (ДЕСЯТЬ) євро.
В приятелів інакше: зимові місяці 100 лір (10 євро). Літні місяці - працює басейн - 150 лір (п"ятнадцять євро).
В інших приятелів - 170 лір (величезний плавальний басейн, тренажерні зали, чудова сауна) - 17 (сімнадцять) євро.
Для об"єктивності - Преміум- клас:
Тут - 350 лір - 35 євро.
Тут - очікується - тормін здачі серпень-вересень 300- лір - 30 євро.
Але це Преміум-клас.
Тут не виплачують зарплатню ніяким бухгалтерам або голові ОСББ - голова ОСББ єдине, що має - не платить квартплату ("айдат"). Інколи у великих комплексах можуть платити голові зарплатню - чув про 1000 лір (100 євро) на місяць.
Таким чином 10 євро - є, 150 євро - немає.
Не впевнений, але чув, що є обмеження на величину квартплати - "айдат" - тому 150 euro - 1500 лір не може бути навіть теоретично.
Вода - ціна 1 куб.м - 4 ліри 0,4 євро за 1 куб. м.
Ціна на водовідведення - 1,2-1,5 ліри - то 0,12 - 0,15 євро за 1 куб м.
У мене стабільно споживання 6 куб. м на місяць (2 особи). Беремо калькулятор: 0,52 єврох6=3,12 євро.
НЕ 10, і НЕ 30. З цифрою 10 ще можна погодитися - якщо родина має дітей та витрачає багато води.
Інтернет + телебачення + міський телефон - інтернет безліміт - 105 лір - 10,5 євро.
З електроенергією там суттєва неточність.
Стабільна ціна на електричну енергію ЗАВЖДИ витримується на рівні 0,10 доллара за 1 квт.год і НИКОЛИ не була 0,2.
Ця ціна може для іноземця ВИГЛЯДАТИ як діапазон від 0,095 долара - до 0,105 долара в залежності від курсу долар-турецька ліра.
Наприклад, до квітня ціна трималася як 0,71 ліри за 1 кВт год (0,07 євроцента).
До 1 липня - 0,75 ліри за 1 кВтгод (0,07 євроцента (курс був до 10,12 ліри за долар).
З 1 липня: 0,9156 ліри за 1 кВт годину. Тобто менше за 0,10 євро за 1 кВтгод.
Тепер беремо калькулятор:
- в звичайні місяці я витрачаю зазвичай близько 100 кВтгод (плюс-мінус) електричної енергії (дуже прошу не писати, що я на чомусь та якось економлю - я НІКОЛИ і НІ НА ЧОМУ не економлю) - витрати 100х0,1=10 (ДЕСЯТЬ) євро на місяць.
- в липні - серпні - вересні в мене не менше ніж 60-70% часу працюють 2 кондиціонера LG - максимальні витрати були влітку 2020 - 250 кВтгод - нехай буде 25 євро.
Газ привозний в балонах вірна ціна - 10-12 євро. Вистачає на 1 рік. Це НЕ витрати, це - копійки.
Ціна на ПРИРОДНИЙ газ трималася майже рік на рівні 105 лір (10,5 євро) за 1000 куб. метрів, тобто по 1,05 євро за 1 куб. метр.
З 1 липня встановлена ціна в 145 лір (14,5 євро) за 1000 куб. метрів, тобто приблизно 1,45 євро за 1 куб. м.
Страховка від землетрусів - 5,5 євро на рік. Вважайте 0,45 євро на місяць. Це не витрати. Копійки.
Податок на нерухомість - було 10 євро - зараз за рік десь 20. Платиться 2 рази на рік - приблизно по 10 євро.
Ось так.
З "перших рук", а не з відосиків...
Для об"єктивності: не треба купувати квартиру на поверсі "0" - по-нашому "перший" поверх. Там завжди або підземний паркінг, або підвал для тренажерів або просто для мешканців приміщення - збергають ровери та інші речі. Крім того, в 90% випадків там є басейни з резервною водою для споживання в разі падіння тиску в мережі - басейни з водою великого обсягу. В таких квартирах витрати на електрику та опалення взимку будуть більше. Але й ціна на такі квартири на 20% завжди нижча.
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