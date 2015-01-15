Додано: Нед 18 лип, 2021 18:13

budivelnik написав: akurt написав: Докладно і ЩОМІСЯЦЯ (!!!) - звіт був щомісячно приблизно 30 числа за останні 3 роки - дивіться тут: Докладно і ЩОМІСЯЦЯ (!!!) - звіт був щомісячно приблизно 30 числа за останні 3 роки - дивіться тут: Я звик не довіряти одному джерелу(якщо воно при цьому ще й зацікавлена особа)

Тому з інших джерел

Місячні витрати

Айдат_____________________________________ - 10-150 євро

Вода 0,5-1,5 євро/м3__*20м3________________ -10-30євро

інтернет+телебачення_______________________ -10-30євро

Електроенергія0,1-0,2Євро/квт*год*300квт*год=30-60євро

Газ привозний в балонах_____________________-10-20євро

Страховка від землетрусів___________________-1-15 Євро

Податок на нерухомість0,2%(50000)___________ -10євро

Всього_______________________________________91-315євро в місяць Я звик не довіряти одному джерелу(якщо воно при цьому ще й зацікавлена особа)Тому з інших джерелМісячні витратиАйдат_____________________________________ - 10-150 євроВода 0,5-1,5 євро/м3__*20м3________________ -10-30євроінтернет+телебачення_______________________ -10-30євроЕлектроенергія0,1-0,2Євро/квт*год*300квт*год=30-60євроГаз привозний в балонах_____________________-10-20євроСтраховка від землетрусів___________________-1-15 ЄвроПодаток на нерухомість0,2%(50000)___________ -10євроВсього_______________________________________в місяць

в невірний бік.

10 євро - є

З 1 липня: 0,9156 ліри за 1 кВт годину. Тобто менше за 0,10 євро за 1 кВтгод.

нехай буде 25 євро.

Там не всі цифри вірні - найважливіші відрізняютьсяЯкщо з цифрою в 91 євро можна якось погодитися - дивлячись що за родина та в якій квартирі мешкає - і то питання, що це за витрати, то 315 - НЕ МОЖНА.Насправді- 1 євро-10,03 ліри станом на цю мить.- квартплата в Туреччині - "айдат" - варіанти від 0 () лір до 350 лір (35 євро).В мене в 2017/2018 роках була 80 лір, на зборах ОСББ в 2019 році вирішили встановити 100 лір. Це 10 (ДЕСЯТЬ) євро.В приятелів інакше: зимові місяці 100 лір (10 євро). Літні місяці - працює басейн - 150 лір (п"ятнадцять євро).В інших приятелів - 170 лір (величезний плавальний басейн, тренажерні зали, чудова сауна) - 17 (сімнадцять) євро.Для об"єктивності - Преміум- клас:Тут - 350 лір - 35 євро.Тут - очікується - тормін здачі серпень-вересень 300- лір - 30 євро.Але це Преміум-клас.Тут не виплачують зарплатню ніяким бухгалтерам або голові ОСББ - голова ОСББ єдине, що має - не платить квартплату ("айдат"). Інколи у великих комплексах можуть платити голові зарплатню - чув про 1000 лір (100 євро) на місяць.Таким чином, 150 євро - немає.Не впевнений, але чув, що є обмеження на величину квартплати - "айдат" - тому 150 euro - 1500 лір не може бути навіть теоретично.Вода - ціна 1 куб.м - 4 ліри 0,4 євро за 1 куб. м.Ціна на водовідведення - 1,2-1,5 ліри - то 0,12 - 0,15 євро за 1 куб м.У мене стабільно споживання 6 куб. м на місяць (2 особи). Беремо калькулятор: 0,52 єврох6=3,12 євро.НЕ 10, і НЕ 30. З цифрою 10 ще можна погодитися - якщо родина має дітей та витрачає багато води.Інтернет + телебачення + міський телефон - інтернет безліміт - 105 лір - 10,5 євро.Стабільна ціна на електричну енергію ЗАВЖДИ витримується на рівні 0,10 доллара за 1 квт.год і НИКОЛИ не була 0,2.Ця ціна може для іноземця ВИГЛЯДАТИ як діапазон від 0,095 долара - до 0,105 долара в залежності від курсу долар-турецька ліра.Наприклад, до квітня ціна трималася як 0,71 ліри за 1 кВт год (євроцента).До 1 липня - 0,75 ліри за 1 кВтгод (євроцента (курс був до 10,12 ліри за долар).Тепер беремо калькулятор:- в звичайні місяці я витрачаю зазвичай близько 100 кВтгод (плюс-мінус) електричної енергії (дуже прошу не писати, що я на чомусь та якось економлю - я НІКОЛИ і НІ НА ЧОМУ не економлю) - витрати 100х0,1=10 (ДЕСЯТЬ) євро на місяць.- в липні - серпні - вересні в мене не менше ніж 60-70% часу працюють 2 кондиціонера LG - максимальні витрати були влітку 2020 - 250 кВтгод -Газ привозний в балонах вірна ціна - 10-12 євро. Вистачає на 1 рік. Це НЕ витрати, це - копійки.Ціна на ПРИРОДНИЙ газ трималася майже рік на рівні 105 лір (10,5 євро) за 1000 куб. метрів, тобто по 1,05 євро за 1 куб. метр.З 1 липня встановлена ціна в 145 лір (14,5 євро) за 1000 куб. метрів, тобто приблизно 1,45 євро за 1 куб. м.Страховка від землетрусів - 5,5 євро на рік. Вважайте 0,45 євро на місяць. Це не витрати. Копійки.Податок на нерухомість - було 10 євро - зараз за рік десь 20. Платиться 2 рази на рік - приблизно по 10 євро.Ось так.Для об"єктивності: не треба купувати квартиру на поверсі "0" - по-нашому "перший" поверх. Там завжди або підземний паркінг, або підвал для тренажерів або просто для мешканців приміщення - збергають ровери та інші речі. Крім того, в 90% випадків там є басейни з резервною водою для споживання в разі падіння тиску в мережі - басейни з водою великого обсягу. В таких квартирах витрати на електрику та опалення взимку будуть більше. Але й ціна на такі квартири на 20% завжди нижча.