маю кулєгів, в них поцікавився, пишуть "інфляція? ні не чули не бачили!"
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 лип, 2021 18:50
Додано: Сер 21 лип, 2021 19:01
акурт, гіпотетичний випадок, людина передпенсійного віку, з певних причин (прокинула лохів-інвесторів), мусила виїхати геть з неньки, та оселилася в Туреччині, звідки продовжила свій паскудний лохотронівський бізнес.
Тут прийшов ковід, і стало лохів прибувати менше, а $300 в місяць від здачі в оренду житла у Львові та Дніпрі, не те що не вистачає на укріп та петрушку, але на купівлю для себе, а не в оренду замало, навіть як для Болгарії/Албанії/Чорногорії, приходиться підробляти зазивалою в турецькі новобуди в надії на відсоток комісійних від забудовника.
Ні на кого не натякаю.
Додано: Чет 22 лип, 2021 08:48
Дивимось уважно...
Колега каже, що Жорік хоче іпотеку омериканцям дати під 1%...
Якщо таке станеться, тоді всі прогнози про падіння підуть до одного місця...
Падіння буде, колись, мажлива...
зі. короче, всі дії Жоріка доводять, шо всіх, хто в кеші, карають... причому жорстоко
Додано: Чет 22 лип, 2021 20:55
По опубликованному на днях анализу МВФ Турция заняла первое место в мире по росту цен на недвижимость.
Вот график с сайта МВФ:
Я это к тому, что с 2018 года по 2021 год всем на этом форуме я лично рассказывал, куда и как стоит вкладывать заработанные деньги.
Самое умное было - и стратегически (!!!) верное - вкладывать в недвигу в Турции, и конкретно в Анталии - в 2018-2020 годах.
Не слушали. Слушали когорту из восьми (как подсчитал кто-то из форумчан - я психически неуравновешенных не читал и нет считал) безработных из Киева и области, и одного заробитчанина из Израиля, вложившегося в недострой в Ирпени.
На практике с середины 2020 года цены на недвигу выросли на 30% и выше.
Разве инвестиция в жб параллелепипеды без ремонта - это инвестиция? Для кого? Для себя, любимого? Что ты получишь от такой инвестиции? Чуток заработаешь бабла? Может быть. А куда денешь заработанное бабло? Как улучшишь свою жизнь и жизнь семьи? И никак. Разве что отнесёшь в АТБ.
Сейчас наблюдаю необычную для меня картину: прибыли приятели из Украины реально с мешком денег для инвестиций - только, думаю, сейчас очередная ступенька на вершине (!!!) цен (рост цен начался с июня прошлого года).
Тут все познается в сравнении: весной и летом прошлого года реально низкие цены были на квартиры в Алании и реально нормальные цены - на квартиры в Анталии. Я писал на форуме ГОТОВОЕ ПОД КЛЮЧ НЕ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА - НОВОЕ с бытовой техникой и частично с мебелью (кухня+прихожая) - ориентир цен 1000 долларов/евро кв. метр. ГОТОВОЕ! Под ключ! Частично с мебелью! С готовыми санузлами!
Реальные цены на сегодня (приятелей водят прямо в эти дни по объектам риелторы - что интересно - рассиянские 60-ти летние (!!!) тетки (!!!) из Хабаровска и Уренгоя, которые еще и ездят, чувствуя наживу, на авто с рассиянскими (!!!) номерами):
- Алания, "1+1" - 39 кв метров ("кавалірка") - 73 000 евро (!!!). Там туалет размером с картонную коробку...
- Алания "2+1"- 56 кв. м - 113 000 евро (!!!).
- село под Аланией - да, правда, 250 м от моря - но село! - 67 000 евро.
Последний вариант особо интересен ДЛЯ финансового АНАЛИЗА:
- квартире 1+1 и дому - 4 года!
- то есть отработала квартира на аренде 4 года (!!!), продается с мебелью.
- умный "ход конем" - что впереди по пандемии - никому не известно - а тут укладывают в ладони профит 50 000 евро!
- берем калькулятор: думаю, реальная цена квартиры год-два назад - 45 000 евро.
- профит на цене квартиры (россияне раскрутили видосиками на ютбюе Аланию очень неслабо и явно сговорились об уровне цен) - примерно 20 000 евро.
- отбили на аренде за 4 года примерно 4х12х600=28 800 евро.
СБРАСЫВАЮТ в эти дни ОТРАБОТАННОЕ!
(цифры оценочные по тому, что я знаю)
Итого профит от одной инвестиции 2017/2018 годов: около 50 000 евро.
Так-то вот...
Грех сказать, но рассиянские инвесторы оказались умнее наших.
Хотя наши тоже иногда умеют...
На прошлой неделе приятель купил квартиру 2+1 за 1 000 000 лир (примерно 117 000 долларов) тут:
На сегодня на сайте объявлений появилась предложение уже за 1 195 000 лир...
А вообще, господа форумчане - когда читаете сообщения на этом форуме от горе-специалистов по инвестициям - голым босым безработным озлобленным и бесквартирным - чуток думайте, кто пишет и зачем...
Хоть чуток думать же надо...
Сегодня на пляжах в районе Одессы - температура воды +17.
В Анталии на бесконечных пляжах +28. И нет ни медуз, ни комаров...
Днем +32...+34... Ночью +25...+26.
Додано: Чет 22 лип, 2021 21:34
По опубликованному на днях анализу МВФ Турция заняла первое место в мире по росту цен на недвижимость.
Ага, в турецьких тугриках ріст опупєнний. Тільки ліра девальвувала нехіло, і продовжить далі девальвувати, так що дехто з експертів з нерухомості в Анталії, хто ніколи не помиляється і поклав на ліри на депозит під 18% чи скільки там %%, забере в доларовому еквіваленті менше.
Аналогічна тема і з нерухомістю: в лірах - плюс, в доларах - мінус.
Ще й незадакларовані долари на ввіз назад уже не вивезеш. Тільки $5000 на ніс. Собачий ніс не рахується.
Прогноз погоди в Анталії на наступний тиждень:
понеділок +37
вівторок +40
середа +38
четвер +39
пятниця +39
Ні комарів, ні медуз. Ляпота.
Додано: Чет 22 лип, 2021 21:53
flyman
Флай, я понімаю твоє негодованіє ((((
Пару днів хожу по АТБ, Сільпо, Ашану і т.п. Сказати, що я прифігів, це нічого не сказати...
Чесно кажучи, я не знаю, як твій бюджет виріс тільки на 5 баксів в місяць, по моїм відчуттям інфлец за 2 роки від 50 до 100%...
Додано: Чет 22 лип, 2021 22:46
Сьогодні о 5 ранку проводжав в аеропорту Анталії приятелів на Запоріжжя - хоч 9 днів побули в людських умовах - вчора з ними плавали в морі та лежали на пляжі до 22-00 - такі жахи розказали про ціни, що я вже боюся виїзджати на авто 2 серпня провідати неньку.
В сенсі інвестицій - не розумію, куди людЕ вкладаются... В які такі залізобетони...
Правда сенс є: все зароблене чесним/нечесним шляхом в них миттєво відбирають в АТБ...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 22 лип, 2021 22:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 22 лип, 2021 22:53
По перше, я минулого року закупився взуттям, яке зношувати і зношувати.
По друге, майже відпали витрати на ГТ.
По третє, значно знизилися витрати на мобільний зв"язок.
По четверте, намагаюся використовувати на випадок БПЦ припасену консервацію, макарони, гречку, цукор і т.п.. (тре ж робити ротацію запасів, якраз є нагода).
По п"яте, є дача, яка дає всякі овочі, фрукти та "петрушку з окропом".
Так як нема потреби орендувати, бо є "для себе, а не в оренду", і там який не який, а ремонт, тому витрати теж майже нуль. ОК, не нуль, а $10+.
Якщо ти не забув, з осені планую підвищити персональний бюджет до 4Кгрн. в місяць.
з.і.
Ясно, що кілька в концерві, яка колись була 3 грн, вже біля 20 грн,
ікра кабачкова, ще пам"ятаю, була 16 грн, а тепер 29 грн.,
цукор ще ваговий з етикеткою на кульку за 11 грн. кг, а новий взяв пачку за 25 грн.
Олія 52 грн. купив недавно 900 мл., поки не розійшлась купована за 30+ грн.
Але скільки того треба.
з.з.і.
Яйки курячі 2 грн. шт., а зимою були 3 грн.
Пиво, вино і всякий алкоголь, не сильно подорожав, дещо в ту ціну, що і рік тому.
Хліб, батон, булочки малятко - там основний ріст був раніше.
Але все одно, я от порівнюю ціну при СРСР і тепер з розрахунку 1 грн = 1 совіцька копійка, і не сказав би що прям як в знайомих акурта із Запоріжжя, в котрих все зароблене чесним/нечесним шляхом в них миттєво відбирають в АТБ...
Востаннє редагувалось flyman в Чет 22 лип, 2021 22:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 22 лип, 2021 23:11
Что интересно: за вот этот бред сидящего в полуподвале Бучи безработного с октября 2019 поставили сразу 2 "+" безработных.
Ай и инвесторы... советчики инвестиций... знатоки...
Сказка! Прислушиваться! Выполнять!
А мне аж стыдно стало: в прошлом месяце я продал украинцам всего 123 квартиры за границей, А ВЕДЬ МОГ БЫ БОЛЬШЕ...
P.S. Прикольно изучать примитивизм мышления - точнее попытке мышления - им и в голову не приходит (!!!), что можно зарабатывать не перепродажей саморезов, дверей, квартир, гипсокартона, кафеля, труб, унитазов, а головой, то есть думать головОМ, а не ногОМ (самая нелюбимая пословица Флаймана).
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