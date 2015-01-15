Додано: Чет 22 лип, 2021 20:55

alfaro23 написав: Также очень интересная тема.Что такое Польша- как по мне, это европейская Украина с более высоким уровнем жизни и более высоким уровнем культуры.

Турция же очень интересна для инвестирования. Также очень интересная тема.Что такое Польша- как по мне, это европейская Украина с более высоким уровнем жизни и более высоким уровнем культуры.

первое место

реально низкие цены были на квартиры в Алании и реально нормальные цены - на квартиры в Анталии.

то есть отработала квартира на аренде 4 года (!!!),

Грех сказать, но рассиянские инвесторы оказались умнее наших.

озлобленным

По опубликованному на днях анализу МВФ Турция занялав мире по росту цен на недвижимость.Вот график с сайта МВФ:Я это к тому, что с 2018 года по 2021 год всем на этом форуме я лично рассказывал,Самое умное было - и стратегически (!!!) верное - вкладывать в недвигу в Турции, и конкретно в Анталии - в 2018-2020 годах.Не слушали. Слушали когорту из восьми (как подсчитал кто-то из форумчан - я психически неуравновешенных не читал и нет считал) безработных из Киева и области, и одного заробитчанина из Израиля, вложившегося в недострой в Ирпени.На практике с середины 2020 года цены на недвигу выросли на 30% и выше.Разве инвестиция в жб параллелепипеды без ремонта - это инвестиция? Для кого? Для себя, любимого? Что ты получишь от такой инвестиции? Чуток заработаешь бабла? Может быть. А куда денешь заработанное бабло? Как улучшишь свою жизнь и жизнь семьи? И никак. Разве что отнесёшь в АТБ.Сейчас наблюдаю необычную для меня картину: прибыли приятели из Украины реально с мешком денег для инвестиций - только, думаю, сейчас очередная ступенька на вершине (!!!) цен (рост цен начался с июня прошлого года).Тут все познается в сравнении: весной и летом прошлого годаЯ писал на форуме ГОТОВОЕ ПОД КЛЮЧ НЕ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА - НОВОЕ с бытовой техникой и частично с мебелью (кухня+прихожая) - ориентир цен 1000 долларов/евро кв. метр. ГОТОВОЕ! Под ключ! Частично с мебелью! С готовыми санузлами!Реальные цены на сегодня (приятелей водят прямо в эти дни по объектам риелторы - что интересно - рассиянские 60-ти летние (!!!) тетки (!!!) из Хабаровска и Уренгоя, которые еще и ездят,на авто с рассиянскими (!!!) номерами):- Алания, "1+1" - 39 кв метров ("кавалірка") - 73 000 евро (!!!). Там туалет размером с картонную коробку...- Алания "2+1"- 56 кв. м - 113 000 евро (!!!).- село под Аланией - да, правда, 250 м от моря - но село! - 67 000 евро.Последний вариант особо интересен ДЛЯ финансового АНАЛИЗА:- квартире 1+1 и дому - 4 года!продается с мебелью.- умный "ход конем" - что впереди по пандемии - никому не известно - а тут укладывают в ладони профит 50 000 евро!- берем калькулятор: думаю, реальная цена квартиры год-два назад - 45 000 евро.- профит на цене квартиры (россияне раскрутили видосиками на ютбюе Аланию очень неслабо и явно сговорились об уровне цен) - примерно 20 000 евро.- отбили на аренде за 4 года примерно 4х12х600=28 800 евро.СБРАСЫВАЮТ в эти дни ОТРАБОТАННОЕ!(цифры оценочные по тому, что я знаю)Итого профит от одной инвестиции 2017/2018 годов: около 50 000 евро.Так-то вот...Хотя наши тоже иногда умеют...На прошлой неделе приятель купил квартиру 2+1 за 1 000 000 лир (примерно 117 000 долларов) тут:На сегодня на сайте объявлений появилась предложение уже за 1000 лир...А вообще, господа форумчане - когда читаете сообщения на этом форуме от горе-специалистов по инвестициям - голым босым безработными бесквартирным - чуток думайте, кто пишет и зачем...Хоть чуток думать же надо...Сегодня на пляжах в районе Одессы - температура воды +17.В Анталии на бесконечных пляжах +28. И нет ни медуз, ни комаров...Днем +32...+34... Ночью +25...+26.