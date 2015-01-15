маю кулєгів, в них поцікавився, пишуть "інфляція? ні не чули не бачили!"
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 лип, 2021 18:50
Додано: Сер 21 лип, 2021 19:01
акурт, гіпотетичний випадок, людина передпенсійного віку, з певних причин (прокинула лохів-інвесторів), мусила виїхати геть з неньки, та оселилася в Туреччині, звідки продовжила свій паскудний лохотронівський бізнес.
Тут прийшов ковід, і стало лохів прибувати менше, а $300 в місяць від здачі в оренду житла у Львові та Дніпрі, не те що не вистачає на укріп та петрушку, але на купівлю для себе, а не в оренду замало, навіть як для Болгарії/Албанії/Чорногорії, приходиться підробляти зазивалою в турецькі новобуди в надії на відсоток комісійних від забудовника.
Ні на кого не натякаю.
Додано: Чет 22 лип, 2021 08:48
Дивимось уважно...
Колега каже, що Жорік хоче іпотеку омериканцям дати під 1%...
Якщо таке станеться, тоді всі прогнози про падіння підуть до одного місця...
Падіння буде, колись, мажлива...
зі. короче, всі дії Жоріка доводять, шо всіх, хто в кеші, карають... причому жорстоко
Додано: Чет 22 лип, 2021 20:55
По опубликованному на днях анализу МВФ Турция заняла первое место в мире по росту цен на недвижимость.
Вот график с сайта МВФ:
Я это к тому, что с 2018 года по 2021 год всем на этом форуме я лично рассказывал, куда и как стоит вкладывать заработанные деньги.
Самое умное было - и стратегически (!!!) верное - вкладывать в недвигу в Турции, и конкретно в Анталии - в 2018-2020 годах.
Не слушали. Слушали когорту из восьми (как подсчитал кто-то из форумчан - я психически неуравновешенных не читал и нет считал) безработных из Киева и области, и одного заробитчанина из Израиля, вложившегося в недострой в Ирпени.
На практике с середины 2020 года цены на недвигу выросли на 30% и выше.
Разве инвестиция в жб параллелепипеды без ремонта - это инвестиция? Для кого? Для себя, любимого? Что ты получишь от такой инвестиции? Чуток заработаешь бабла? Может быть. А куда денешь заработанное бабло? Как улучшишь свою жизнь и жизнь семьи? И никак. Разве что отнесёшь в АТБ.
Сейчас наблюдаю необычную для меня картину: прибыли приятели из Украины реально с мешком денег для инвестиций - только, думаю, сейчас очередная ступенька на вершине (!!!) цен (рост цен начался с июня прошлого года).
Тут все познается в сравнении: весной и летом прошлого года реально низкие цены были на квартиры в Алании и реально нормальные цены - на квартиры в Анталии. Я писал на форуме ГОТОВОЕ ПОД КЛЮЧ НЕ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА - НОВОЕ с бытовой техникой и частично с мебелью (кухня+прихожая) - ориентир цен 1000 долларов/евро кв. метр. ГОТОВОЕ! Под ключ! Частично с мебелью! С готовыми санузлами!
Реальные цены на сегодня (приятелей водят прямо в эти дни по объектам риелторы - что интересно - рассиянские 60-ти летние (!!!) тетки (!!!) из Хабаровска и Уренгоя, которые еще и ездят, чувствуя наживу, на авто с рассиянскими (!!!) номерами):
- Алания, "1+1" - 39 кв метров ("кавалірка") - 73 000 евро (!!!). Там туалет размером с картонную коробку...
- Алания "2+1"- 56 кв. м - 113 000 евро (!!!).
- село под Аланией - да, правда, 250 м от моря - но село! - 67 000 евро.
Последний вариант особо интересен ДЛЯ финансового АНАЛИЗА:
- квартире 1+1 и дому - 4 года!
- то есть отработала квартира на аренде 4 года (!!!), продается с мебелью.
- умный "ход конем" - что впереди по пандемии - никому не известно - а тут укладывают в ладони профит 50 000 евро!
- берем калькулятор: думаю, реальная цена квартиры год-два назад - 45 000 евро.
- профит на цене квартиры (россияне раскрутили видосиками на ютбюе Аланию очень неслабо и явно сговорились об уровне цен) - примерно 20 000 евро.
- отбили на аренде за 4 года примерно 4х12х600=28 800 евро.
СБРАСЫВАЮТ в эти дни ОТРАБОТАННОЕ!
(цифры оценочные по тому, что я знаю)
Итого профит от одной инвестиции 2017/2018 годов: около 50 000 евро.
Так-то вот...
Грех сказать, но рассиянские инвесторы оказались умнее наших.
Хотя наши тоже иногда умеют...
На прошлой неделе приятель купил квартиру 2+1 за 1 000 000 лир (примерно 117 000 долларов) тут:
На сегодня на сайте объявлений появилась предложение уже за 1 195 000 лир...
А вообще, господа форумчане - когда читаете сообщения на этом форуме от горе-специалистов по инвестициям - голым босым безработным озлобленным и бесквартирным - чуток думайте, кто пишет и зачем...
Хоть чуток думать же надо...
Сегодня на пляжах в районе Одессы - температура воды +17.
В Анталии на бесконечных пляжах +28. И нет ни медуз, ни комаров...
Днем +32...+34... Ночью +25...+26.
Додано: Чет 22 лип, 2021 21:34
По опубликованному на днях анализу МВФ Турция заняла первое место в мире по росту цен на недвижимость.
Ага, в турецьких тугриках ріст опупєнний. Тільки ліра девальвувала нехіло, і продовжить далі девальвувати, так що дехто з експертів з нерухомості в Анталії, хто ніколи не помиляється і поклав на ліри на депозит під 18% чи скільки там %%, забере в доларовому еквіваленті менше.
Аналогічна тема і з нерухомістю: в лірах - плюс, в доларах - мінус.
Ще й незадакларовані долари на ввіз назад уже не вивезеш. Тільки $5000 на ніс. Собачий ніс не рахується.
Прогноз погоди в Анталії на наступний тиждень:
понеділок +37
вівторок +40
середа +38
четвер +39
пятниця +39
Ні комарів, ні медуз. Ляпота.
Додано: Чет 22 лип, 2021 21:53
flyman
Флай, я понімаю твоє негодованіє ((((
Пару днів хожу по АТБ, Сільпо, Ашану і т.п. Сказати, що я прифігів, це нічого не сказати...
Чесно кажучи, я не знаю, як твій бюджет виріс тільки на 5 баксів в місяць, по моїм відчуттям інфлец за 2 роки від 50 до 100%...
Додано: Чет 22 лип, 2021 22:46
Сьогодні о 5 ранку проводжав в аеропорту Анталії приятелів на Запоріжжя - хоч 9 днів побули в людських умовах - вчора з ними плавали в морі та лежали на пляжі до 22-00 - такі жахи розказали про ціни, що я вже боюся виїзджати на авто 2 серпня провідати неньку.
В сенсі інвестицій - не розумію, куди людЕ вкладаются... В які такі залізобетони...
Правда сенс є: все зароблене чесним/нечесним шляхом в них миттєво відбирають в АТБ...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 22 лип, 2021 22:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 22 лип, 2021 22:53
По перше, я минулого року закупився взуттям, яке зношувати і зношувати.
По друге, майже відпали витрати на ГТ.
По третє, значно знизилися витрати на мобільний зв"язок.
По четверте, намагаюся використовувати на випадок БПЦ припасену консервацію, макарони, гречку, цукор і т.п.. (тре ж робити ротацію запасів, якраз є нагода).
По п"яте, є дача, яка дає всякі овочі, фрукти та "петрушку з окропом".
Так як нема потреби орендувати, бо є "для себе, а не в оренду", і там який не який, а ремонт, тому витрати теж майже нуль. ОК, не нуль, а $10+.
Якщо ти не забув, з осені планую підвищити персональний бюджет до 4Кгрн. в місяць.
з.і.
Ясно, що кілька в концерві, яка колись була 3 грн, вже біля 20 грн,
ікра кабачкова, ще пам"ятаю, була 16 грн, а тепер 29 грн.,
цукор ще ваговий з етикеткою на кульку за 11 грн. кг, а новий взяв пачку за 25 грн.
Олія 52 грн. купив недавно 900 мл., поки не розійшлась купована за 30+ грн.
Але скільки того треба.
з.з.і.
Яйки курячі 2 грн. шт., а зимою були 3 грн.
Пиво, вино і всякий алкоголь, не сильно подорожав, дещо в ту ціну, що і рік тому.
Хліб, батон, булочки малятко - там основний ріст був раніше.
Але все одно, я от порівнюю ціну при СРСР і тепер з розрахунку 1 грн = 1 совіцька копійка, і не сказав би що прям як в знайомих акурта із Запоріжжя, в котрих все зароблене чесним/нечесним шляхом в них миттєво відбирають в АТБ...
Востаннє редагувалось flyman в Чет 22 лип, 2021 22:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 22 лип, 2021 23:11
Аненція Bloomberg розмістила мапу країн із самим високим зростанням цін на нерухомість та висловлює побоювання, що стрімке зростання цін на нерухомість може спровокувати повторення кризи 2008 року...
Агенція пов"язує різке зростання цін на нерухомість із занадто високим вкладенням грошей у боротьбу із пандемією.
Агенція наводить слова Alicia Garcia Herrero (chief economist for Asia Pacific at Natixis), яка раніше працювала в ЄЦБ та Міжнародному валютному фонді:
"Ціни на нерухомість, як і на інші ціни на активи, будуть продовжувати зростати, доки глобальна ліквідність залишатиметься такою великою"...
Докладно тут:
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