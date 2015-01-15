Додано: Чет 22 лип, 2021 22:53

change_pm написав: flyman

Флай, я понімаю твоє негодованіє ((((



Пару днів хожу по АТБ, Сільпо, Ашану і т.п. Сказати, що я прифігів, це нічого не сказати...



Чесно кажучи, я не знаю, як твій бюджет виріс тільки на 5 баксів в місяць, по моїм відчуттям інфлец за 2 роки від 50 до 100%... Флай, я понімаю твоє негодованіє ((((Пару днів хожу по АТБ, Сільпо, Ашану і т.п. Сказати, що я прифігів, це нічого не сказати...Чесно кажучи, я не знаю, як твій бюджет виріс тільки на 5 баксів в місяць, по моїм відчуттям інфлец за 2 роки від 50 до 100%...

По перше, я минулого року закупився взуттям, яке зношувати і зношувати.По друге, майже відпали витрати на ГТ.По третє, значно знизилися витрати на мобільний зв"язок.По четверте, намагаюся використовувати на випадок БПЦ припасену консервацію, макарони, гречку, цукор і т.п.. (тре ж робити ротацію запасів, якраз є нагода).По п"яте, є дача, яка дає всякі овочі, фрукти та "петрушку з окропом".Так як нема потреби орендувати, бо є "для себе, а не в оренду", і там який не який, а ремонт, тому витрати теж майже нуль. ОК, не нуль, а $10+.Якщо ти не забув, з осені планую підвищити персональний бюджет до 4Кгрн. в місяць.з.і.Ясно, що кілька в концерві, яка колись була 3 грн, вже біля 20 грн,ікра кабачкова, ще пам"ятаю, була 16 грн, а тепер 29 грн.,цукор ще ваговий з етикеткою на кульку за 11 грн. кг, а новий взяв пачку за 25 грн.Олія 52 грн. купив недавно 900 мл., поки не розійшлась купована за 30+ грн.Але скільки того треба.з.з.і.Яйки курячі 2 грн. шт., а зимою були 3 грн.Пиво, вино і всякий алкоголь, не сильно подорожав, дещо в ту ціну, що і рік тому.Хліб, батон, булочки малятко - там основний ріст був раніше.Але все одно, я от порівнюю ціну при СРСР і тепер з розрахунку 1 грн = 1 совіцька копійка, і не сказав би що прям як в знайомих акурта із Запоріжжя, в котрих все зароблене чесним/нечесним шляхом в них миттєво відбирають в АТБ...