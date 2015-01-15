Потопів НЕ буває тільки у: Львові, Києві, Дніпрі та Одесі.
Слідкуйте за ними. Відвідуйте.
В Туреччині на днях були суттєві зливи та потоп на крайньому сході в районі міста Різе - то на кордоні з Грузією.
В Анталії - як і прогнозували (шкода що не читають прогнозів погоди від пана Флаймана - чергову дуровину надряпав на попредній стоірнці про +40) вдень було +34. Зараз +32. Як завжди сухо.
Вода в Середземному морі +28,5. Штиль.
О! Супер! Одна фраза - тільки одна за період з жовтня 2019 - була вірною:
Для довідки: (просто гадаю, що пан Флайман не знає що де та як) в Запоріжжі позавчора було +36.