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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 241242243244
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 17:32

  flyman написав:akurt
що там якісь страшні потопи в Туреччині.
Амаргедон?

Потопів НЕ буває тільки у: Львові, Києві, Дніпрі та Одесі.
Слідкуйте за ними. Відвідуйте.
В Туреччині на днях були суттєві зливи та потоп на крайньому сході в районі міста Різе - то на кордоні з Грузією.
В Анталії - як і прогнозували (шкода що не читають прогнозів погоди від пана Флаймана - чергову дуровину надряпав на попредній стоірнці про +40) вдень було +34. Зараз +32. Як завжди сухо.
Вода в Середземному морі +28,5. Штиль.
О! Супер! Одна фраза - тільки одна за період з жовтня 2019 - була вірною:
  flyman написав:Ні комарів, ні медуз. Ляпота.

Для довідки: (просто гадаю, що пан Флайман не знає що де та як) в Запоріжжі позавчора було +36.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 18:04

Банальна арифметика.
З першого (в Туреччині говорять "поверх "0") поверха мого будинка (всього 19 квартир) вчора виїхали орендарі. Чудова привітна родина: чоловік+жінка+двоє хлопців. Жили 1 рік.
Спитав що та як - дуже цікаво для формучан, гадаю, буде:
- квартира 2+1 - трикімнатна.
- належить Забудовнику.
- здавалася за 1600 лір - або менше 200 доларів на місяць (якщо точно, то 1600/8,5=189 доларів).
- чоловіку запропонували роботу на підприємстві в іншому місті - зробив мудро: купив там квартиру за 220 000 лір (приблизно втричі дешевше, ніж аналогічна може бути в Анталії) - переїхали.
- беремо калькулятор: оренда трикімнатної квартири в Анталії на 1 рік: 189х12=2 268 доларів за рік.
- додаткова оплата - квартплата - 100 лір - 12 доларів. За рік: 12х12=144 доларів.
- комунальні витрати важко підрахувати - хто хоче, нехай сам порахує за орієнтовними цінами: вода та водовідведення 0,4 євро за 1 куб. метр, електрика 0,10 євро за 1 кВтгод. Інших витрат немає.
Так ось: за 2 268+144= за 2 412 доларів на рік маєш за кордоном:
- трикімнатну квартиру в своєму розпорядженні цілий рік;
- можливість оформлення ВНП на всю родину (скільки хочеш разів та часу можна виїжджати- заїзджати);
- можливість безмитного ввезення авто української реєстрації в Туреччину на термін ВНП.
- можливість дихати морським повітрям та радіти життю.
- можливість працювати віддалено - як роблять зараз багато багато людей.
- Туреччина була відкрита для мандрівників з України фактично весь період пандемії.
P.S. Чи буде Забудовник знову здавати ту квартиру, за яку ціну і чи буде продавати - не знаю, не питайте. Я би на його місці продав.

Що панове інвестори та як, і куди інвестують - не знаю.
Може почнуть вкладати прикопане під грушею в Іспанію...
З 27 дипня Іспанія відкриває кордони для українців, сьогодні зв"язуюся із приятелями-інвесторами там:
- місто Аліканте - купили квартиру в 2014 році - з 2014 по 2019 роки були там 2 рази на рік по 10 днів. Ціна квартири 74 000 євро. Намагалися здавати в оренду - самим треба було повідомляти керуючу компанію за 180 днів до прибуття - мали спочатку тільки на своє прожиття на період візиту, у подальшому - 1200 євро на рік. Не були в своїй квартирі з січня 2020 року. Самі відпочивають тільки в Хорватії зі словами: "Дорого, але класно!"
- місто Бенідорм - 46 км від Аліканте - купили квартиру 2+1 за 140 000 євро - останній раз в ній були в 2018 році.
- місто Marbella - поблизу Гібралтара - куплена вілла в 2018 році за 400 000 євро (хлопець тримає торгівлю продуктами харчування в Україні в обласному ценнтрі (видалено)) - останній раз там був в 2019 році. За Правилами міста Marbella не можна, щоби вілла стояла "пустою": всі ці роки утримував там садівника та охоронця. Такі Правила... А ви не знаєте, чому продукти харчування дорогі: садівника та охоронця на віллі треба тримати... Такі Правила...
akurt
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