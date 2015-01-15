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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 17:32

  flyman написав:akurt
що там якісь страшні потопи в Туреччині.
Амаргедон?

Потопів НЕ буває тільки у: Львові, Києві, Дніпрі та Одесі.
Слідкуйте за ними. Відвідуйте.
В Туреччині на днях були суттєві зливи та потоп на крайньому сході в районі міста Різе - то на кордоні з Грузією.
В Анталії - як і прогнозували (шкода що не читають прогнозів погоди від пана Флаймана - чергову дуровину надряпав на попредній стоірнці про +40) вдень було +34. Зараз +32. Як завжди сухо.
Вода в Середземному морі +28,5. Штиль.
О! Супер! Одна фраза - тільки одна за період з жовтня 2019 - була вірною:
  flyman написав:Ні комарів, ні медуз. Ляпота.

Для довідки: (просто гадаю, що пан Флайман не знає що де та як) в Запоріжжі позавчора було +36.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 18:04

Банальна арифметика.
З першого (в Туреччині говорять "поверх "0") поверха мого будинка (всього 19 квартир) вчора виїхали орендарі. Чудова привітна родина: чоловік+жінка+двоє хлопців. Жили 1 рік.
Спитав що та як - дуже цікаво для формучан, гадаю, буде:
- квартира 2+1 - трикімнатна.
- належить Забудовнику.
- здавалася за 1600 лір - або менше 200 доларів на місяць (якщо точно, то 1600/8,5=189 доларів).
- чоловіку запропонували роботу на підприємстві в іншому місті - зробив мудро: купив там квартиру за 220 000 лір (приблизно втричі дешевше, ніж аналогічна може бути в Анталії) - переїхали.
- беремо калькулятор: оренда трикімнатної квартири в Анталії на 1 рік: 189х12=2 268 доларів за рік.
- додаткова оплата - квартплата - 100 лір - 12 доларів. За рік: 12х12=144 доларів.
- комунальні витрати важко підрахувати - хто хоче, нехай сам порахує за орієнтовними цінами: вода та водовідведення 0,4 євро за 1 куб. метр, електрика 0,10 євро за 1 кВтгод. Інших витрат немає.
Так ось: за 2 268+144= за 2 412 доларів на рік маєш за кордоном:
- трикімнатну квартиру в своєму розпорядженні цілий рік;
- можливість оформлення ВНП на всю родину (скільки хочеш разів та часу можна виїжджати- заїзджати);
- можливість безмитного ввезення авто української реєстрації в Туреччину на термін ВНП.
- можливість дихати морським повітрям та радіти життю.
- можливість працювати віддалено - як роблять зараз багато багато людей.
- Туреччина була відкрита для мандрівників з України фактично весь період пандемії.
P.S. Чи буде Забудовник знову здавати ту квартиру, за яку ціну і чи буде продавати - не знаю, не питайте. Я би на його місці продав.

Що панове інвестори та як, і куди інвестують - не знаю.
Може почнуть вкладати прикопане під грушею в Іспанію... З 27 липня Іспанія відкриває кордони для українців...
А то щось ніхто і нікуди, і нічого, і ніяк...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 21:33

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном


Як же ж мені роздуми цього чувачка подобаються!!! 8)

Цікаво, уркаїнці таки за вила візьмуться? Експерти виходьте на сцену, послухаю ваши думки...
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 21:44

П.С.

Користуюсь всіма досягненнями народнага мера наразі...

Ох, же ж і uebiscshne місто... не знаю, хто там пару місяців тому йому перші місця в Йоропі приписав = рівень Уганди :(

Цифровий Київ особливо завеселив, чергова корупційна годівниця "крс"
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 13:59

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:маю кулєгів, в них поцікавився, пишуть "інфляція? ні не чули не бачили!"

Хм, а вы сами не рассматривали идею о недвижимости в Варшаве?
С ваших постов я понимаю, что вы любите формат студио
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 16:04

Не все так просто с Варшавой.
Насколько я представляю были на форуме только 2 специалиста по Польше - Trast - (не по Варшаве - кажется не пишет ничего с января 2021) и - может ошибаюсь - BiGor.

P.S. Для справки: 1 кв. метр жилья в Варшаве на сегодня стоит 8 500 злотых и выше.
8500 - это на окраине.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 26 лип, 2021 16:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 16:22

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Для справки: 1 кв. метр жилья в Варшаве на сегодня стоит 8 500 злотых и выше.
8500 - это на окраине.

Это про первичку? Здесь попадается много вариантов в диапазоне 6000-7000 зл за метр, есть и не рендеры
https://www.otodom.pl/pl/oferty/sprzeda ... nId%5D=197
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 16:23

На сколько я знаю - от 6500 злотых за квадрат в новостройках - но на реальной окраине.
При этом нужно смирится с тем, что все квартиры в Польше малой площади - по 27 кв. м, а то и меньше.
По вашей ссылке - все, что "живое" - примерно по 7500 (1928$), все другое - фотошоп.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 17:25

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Знакомый инвештырь имеет гембель с крышей.Количество хваленых баков с халявной водой не рассчитали.Дому 20 лет. :roll: #туркистроили
https://m.facebook.com/groups/566786103 ... 764064082/
Как писАл Акурк -перехрестимося
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 17:28

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

случайно попало в тєму КРЖН,
хоча місце тут, що де можна купити за 110К ойро
flyman
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